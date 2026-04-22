США сформировали реестр "хороших и плохих" членов НАТО

Члены военно-политического блока НАТО теперь делятся в Вашингтоне на "плохих" и "хороших". Об этом 22 апреля сообщило издание politico.com

2026-04-22T15:36

Президент США Дональд Трамп думает, как наказать союзников по НАТО, попавших в "черный список" членов этой организации по версии официального Вашингтона."Белый дом составил нечто вроде "хорошего и плохого" списка стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном", - сказано в публикации. Там также отмечено, что такое ранжирование - это "последний признак того, что президент Дональд Трамп намерен выполнить свои угрозы в отношении членов организации, не считающихся "образцовыми союзниками".По словам трех европейских дипломатов и представителя Пентагона, знакомых с планом, эта официальные лица США трудились над определением сортности членов альянса накануне апрельского визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Проделанная работа включает в себя обзор вклада стран-участниц в альянс и их распределение по уровням."Это последний признак того, что президент Дональд Трамп намерен выполнить свои угрозы в адрес союзников, которые не будут следовать его указаниям. И это еще один фактор давления на и без того ослабленный альянс, который и без того подвергается нападкам Трампа — от его стремления аннексировать Гренландию до предупреждения о полном выходе из соглашения", - сказано в публикации.Издание напомнило также, что военный министр США Пит Хегсет продвигал такой подход в декабре. Одним союзникам он обещал "особое расположение". Он предупреждал, что другие союзники, "которые по-прежнему не выполняют свою часть работы по коллективной обороне, столкнутся с последствиями"."Неясно, какие страны относятся к какой категории и известно ли Рютте об этих усилиях", - признал автор публикации. При этом он отметил, что "румыны и поляки могут оказаться одними из главных бенефициаров, поскольку обе страны по-прежнему пользуются расположением президента и приветствовали бы увеличение численности американских войск". Правительство Польши, являющееся одним из крупнейших оборонных спонсоров НАТО, уже оплачивает почти все расходы на размещение 10 000 американских военнослужащих, дислоцированных на польской территории. На недавно расширенной румынской авиабазе имени Михаила Когэлничану, которую страна разрешила США использовать во время воздушной войны в Иране, есть место для дополнительных войск США."В то время как Испания и её союзники, такие как Великобритания и Франция, либо отклоняли, либо затягивали просьбы США о помощи, Румыния и ряд более мелких стран разрешили США использовать свои авиабазы. Болгария также незаметно оказывала американскую логистическую поддержку на Ближнем Востоке", - напомнило Politico.Оно также отметило, что прецедентов наказания союзников нет и подобные идеи уже встречают сопротивление в Конгрессе. Кроме того, бывшие чиновники сомневаются, что у администрации Трампа хватит ресурсов для преодоления еще одного экзистенциального кризиса в альянсе. Актуальное интервью: Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

