https://ukraina.ru/20260424/rossiya-pri-obmene-plennymi-bolshe-otdaet-chem-poluchaet-deputat-skazal-pravdu-1078277149.html
Россия при обмене пленными больше отдает, чем получает: депутат сказал правду
При совершении обмена военнопленными в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно. Детали процесса 24 апреля раскрыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с "Газетой.Ru"
россия
украина
киев
алексей журавлёв
госдума
минобороны
сво
спецоперация
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076595987_0:221:3246:2047_1920x0_80_0_0_4e1951d003fec189f43f8de501a2d4b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076595987_421:0:3150:2047_1920x0_80_0_0_e2d69424108101b7a5d1dd8dc000d4e8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Журавлев назвал обмен пленными единственной связью, которая на данный момент остается между странами. При этом он посетовал, что всегда сохраняется вероятность, что процесс сорвется.
"Тем более что в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно", — обозначил депутат.
По словам парламентария, перед обменом пленными происходит система согласований, которая особо не афишируется. Он привел данные о том, что Киев зачастую вносит в списки для обмена тех, кто не имел отношения к боевым действиям.
"Поэтому нужно сто раз проверить и перепроверить все предоставленные сведения, прежде чем дело дойдет до действительного обмена", — пояснил Журавлев.
Ранее Минобороны сообщило о новом обмене пленными с Украиной. Россия вернула 193 бойца, передав взамен 193 солдата Вооруженных сил Украины.