https://ukraina.ru/20260424/rossiya-pri-obmene-plennymi-bolshe-otdaet-chem-poluchaet-deputat-skazal-pravdu-1078277149.html

Россия при обмене пленными больше отдает, чем получает: депутат сказал правду

При совершении обмена военнопленными в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно. Детали процесса 24 апреля раскрыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с "Газетой.Ru"

2026-04-24T19:03

россия

украина

киев

алексей журавлёв

госдума

минобороны

сво

спецоперация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076595987_0:221:3246:2047_1920x0_80_0_0_4e1951d003fec189f43f8de501a2d4b7.jpg

Журавлев назвал обмен пленными единственной связью, которая на данный момент остается между странами. При этом он посетовал, что всегда сохраняется вероятность, что процесс сорвется. "Тем более что в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно", — обозначил депутат. По словам парламентария, перед обменом пленными происходит система согласований, которая особо не афишируется. Он привел данные о том, что Киев зачастую вносит в списки для обмена тех, кто не имел отношения к боевым действиям. "Поэтому нужно сто раз проверить и перепроверить все предоставленные сведения, прежде чем дело дойдет до действительного обмена", — пояснил Журавлев. Ранее Минобороны сообщило о новом обмене пленными с Украиной. Россия вернула 193 бойца, передав взамен 193 солдата Вооруженных сил Украины.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

