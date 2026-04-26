Стрельба на мероприятии с Трампом, атака на Севастополь. Хроника событий на утро 26 апреля

На мероприятии с президентом США Дональдом Трампом стреляли. ВСУ осуществили одну из самых массовых атак на Севастополь

2026-04-26T10:08

2026-04-26T10:28

Вечером в субботу, 26 апреля, злоумышленник ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, в т.ч. с президентом США Дональдом Трампом. Злоумышленник был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Он выжил, его доставили в больницу. В воскресенье Аллан предстанет перед судом.Как сообщил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл, подозреваемый жил в том же отеле, где проходил приём с Трампом."Итак, по предварительной информации, мы действительно полагаем, что он (подозреваемый в стрельбе - Ред.) был гостем здесь, в отеле", - заявил Кэррол журналистам.Шеф полиции добавил, что мужчина был вооружен дробовиком, также при нём обнаружили ножи и пистолет.Примечательно, что в этом же отеле 45 лет назад пытались убить 40-го президента США Рональда Рейгана. Он был тяжело ранен в 1981 году возле того же отеля Washington Hilton, где сегодня произошла стрельба. Стрелявший, 25-летний Джон Хинкли-младший, произвел шесть выстрелов, и одна из пуль, отрикошетив от президентского лимузина, попала Рейгану под левую руку, пробив легкое. Президента доставили в больницу, где ему сделали операцию. Он потерял значительное количество крови и находился в тяжелом состоянии, но был выписан через 12 дней.Федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро сообщила, что подозреваемый предстанет перед судом уже в этот понедельник, 27 апреля.СМИ тем временем обратили внимание на пугающее заявление пресс-секретаря Трампа Каролин Левитт."За несколько минут до того, как на ужине с корреспондентами Белого дома раздались выстрелы, Каролин Левитт сделала пугающее замечание", — говорилось в материале издания Daily Beast.Прямо перед ЧП, как уточняет издание, она пообещала журналистам, что на мероприятии раздадутся "выстрелы"."Скажу вам, что сегодняшняя речь будет в классическом стиле Дональда Дж. Трампа. Это будет смешно. Это будет занимательно. Сегодня вечером будут выстрелы", — сказала она журналистам.На это совпадение обратили внимание и за рубежом."Это очень странно. Ну, честно вот - я не удивился бы, если бы за час до покушения опять "неизвестные трейдеры" поставили бы двести миллионов на падение рынка", – отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Сам Трамп выступил с заявлением после стрельбы."Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти ещё быстрее. <...> Это, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", — заявил он на пресс-конференции.Что касается возможных мотивов преступника, то, по мнению Трампа, произошедшее вряд ли как-то связано с операцией США в Иране."Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка", — ответил он на соответствующий вопрос.Автор российского популярного телеграм-канала, посвящённого истории, указал, что это покушение вывело Трампа в рекордсмены."Итак, после очередной попытки покушения на Трампа есть два рекорда. Отель Washington Hilton вырывается на уверенное первое место в рейтинге самых популярных мест для покушений на президентов США. Ранее, в 1981 году на выходе из этого отеля был ранен президент Рейган. Ни одной другой локации более одной попытки не выпадало. И Дональд Трамп становится рекордсменом среди президентов США по количеству покушений (доведенных до непосредственной угрозы или стрельбы) — три попытки. Первые две были совершены в 2024 году", – указал автор канала.Он также назвал обладателей предыдущих рекордов."До сегодняшнего дня также по две попытки выпадали Аврааму Линкольну: в 1864 неизвестный с большого расстояния стрелял в него из винтовки — пуля пробила шляпу, в 1865 году сторонник Конфедерации Джон Уилкс Бут совершил удачное покушение. В 1975 году две попытки с разницей всего в 17 дней пережил Джеральд Форд: первый раз последовательница Чарльза Мэнсона пыталась стрелять в упор, но забыла дослать патрон в патронник; второй раз одержимая идеей революции неуравновешенная дама просто промахнулась", – отмечалось в публикации.Позднее стало известно о поведении украинского посла в США Ольги Стефанишиной во время покушения."Пожалуй, самые забавные новости с очередного покушения на американского президента генерируют украинцы. Посол незалежной Стефанишина публикует фото, как она сидит на полу. Видимо, в момент задержания преступника. Нюанс в том, что остальные гости спокойно сидят за столами. Очевидно, самостийная дипломатка решила немного сгустить краски для пущего информационного эффекта. Получилось двусмысленно. Вспоминается бессмертное "ваше место у параши". Умеют же люди находить героику в буднях!" – написал в своём телеграм-канале член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Он отметил, что "послу Украины указали на её место".Подробности покушения на Трампа выясняются.Атака на СевастопольСредства ПВО сбили 71 воздушную цель над Севастополем, есть погибшие, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов. <...> Погиб один человек, четверо были ранены", — написал он в "Максе".В разных районах города пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов — окна, балконы и крыша СТО. Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей."Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка", — уточнил Развожаев.Также обломки дрона упали на железнодорожные пути, задело контактную линию, возможна задержка пригородных поездов, добавил он.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства города, повреждённая атакой беспилотниками первая городская больница работает штатно."В кардиологическом отделении выбито два окна. Больница работает штатно", - сказали в пресс-службе.Сообщалось также, что в результате атаки на больницу был ранен один человек.Подробнее о таинственных смертях в США – в статье Никиты Волковича "Кто открыл невидимый фронт в США? Тайна смертей учёных".

Егор Леев

