Министр обороны Украины признался: военная система страны построена на страхе и лжи
© REUTERS / Serhii Korovainyi
© REUTERS / Serhii Korovainyi
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что военная система страны построена на культуре страха и лжи. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале 24 апреля
"Проблемы и болезни, которые не лечились десятилетиями. Культура страха и лжи", — написал Фёдоров.
Он также добавил, что в военной системе республики отсутствовали чёткие цели и какая-либо внутренняя ответственность.
Системные проблемы украинской армии, которые упомянул Фёдоров, фиксировались задолго до его назначения. Ещё в 2023–2024 годах украинские журналисты и правозащитники неоднократно писали о коррупции в территориальных центрах комплектования (военкоматах), о принудительной мобилизации и подкупах, о десятках тысяч случаев самовольного оставления частей и дезертирства.
Расследования вскрывали и сокрытие реальных потерь на фронте: командование занижало цифры, боясь ответственности и падения боевого духа.
Подписывайся на