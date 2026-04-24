Министр обороны Украины признался: военная система страны построена на страхе и лжи

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что военная система страны построена на культуре страха и лжи. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале 24 апреля

2026-04-24T18:32

"Проблемы и болезни, которые не лечились десятилетиями. Культура страха и лжи", — написал Фёдоров.Он также добавил, что в военной системе республики отсутствовали чёткие цели и какая-либо внутренняя ответственность.Системные проблемы украинской армии, которые упомянул Фёдоров, фиксировались задолго до его назначения. Ещё в 2023–2024 годах украинские журналисты и правозащитники неоднократно писали о коррупции в территориальных центрах комплектования (военкоматах), о принудительной мобилизации и подкупах, о десятках тысяч случаев самовольного оставления частей и дезертирства. Расследования вскрывали и сокрытие реальных потерь на фронте: командование занижало цифры, боясь ответственности и падения боевого духа.Мнение российского дипломата: Пыточные в украинских ТЦК страшнее фильмов ужасов, считает Захарова

