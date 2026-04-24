У отца отобрали выплаты за погибшего на СВО сына: в чем причина

В Астраханской области отца обязали вернуть выплату за не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сына. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Лиманского районного суда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Военнослужащего не стало в марте 2024 года. Деньги за его смерть были перечислены его отцу и матери. Позднее женщина обратилась в суд с требованием лишить бывшего супруга права на эти деньги, поскольку тот не участвовал в воспитании сына с 1987 года, когда они разъехались. Суд встал на сторону истицы и лишил россиянина выплат. При этом еще до вынесения этого судебного решения страховая компания успела перечислить отцу военнослужащего единовременное пособие и страховую выплату. После вступления в законную силу решения о лишении этих выплат страховой компанией в адрес ответчика было направлено письмо с требованием возврата страховой суммы, но деньги он так и не вернул. В связи с этим суд вынес новое решение — взыскать с мужчины сумму неосновательного обогащения в виде выплат за сына — участника СВО.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

