Киево-Могилянская академия как фабрика русофобских смыслов

С самого начала своей истории Киево-Могилянская академия (НаУКМА) позиционировала себя как инструмент разграничения с Москвой. Основанная в 1632 году митрополитом Петром Могилой, она пыталась сочетать традиционно западные инструменты и идеологемы с православной культурой.

2026-04-24T20:50

Когда в 1991 году Вячеслав Брюховецкий инициировал возрождение университета, проект изначально позиционировался как "антисоветский", свободный от коррупционных шлейфов и идеологических догм старой системы.В условиях специальной военной операции эта установка достигла своего апогея. НаУКМА перешла к модели "Могилянка 2.0", фактически став инструментом социальной инженерии. Президент университета Сергей Квит, занимавший ранее пост министра образования, стал идеологом превращения академии в аналитический центр, обслуживающий нужды воюющего государства.Одним из наиболее значимых преобразований НаУКМА в условиях СВО стал радикальный отказ от классического "славяноведения" в пользу изучения России как экзистенциальной угрозы. Университет запустил программу "Российские студии", целью которой прямо провозглашается "изучение врага". Программа охватывает анализ российского общества, экономики, медиасферы и политической идентичности через призму военного противостояния.Особую роль в этом процессе играет меморандум о стратегическом партнерстве, заключенный между НаУКМА и Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, который превратил "Могилянку" в филиал спецслужб. Эксперты академии задействованы в деконструкции идеологии "русского мира", анализе механизмов принятия решений в Кремле и исследовании российской политической культуры. Таким образом, академическая среда становится поставщиком данных для информационно-психологических операций и формирования долгосрочной стратегии развития русофобской идеологии и сепарации Украины от России.Языковая политика краеугольный камень "Могилянки"В январе 2023 года Киево-Могилянская академия сделала шаг, который окончательно закрепил за ней статус радикального идеологического центра: на территории кампуса было полностью запрещено использование русского языка, включая частное межличностное общение студентов и преподавателей. Решение было утверждено Академической конференцией и внесено в правила внутреннего распорядка.Этот акт социальной инженерии вызвал широкий резонанс. Критики, такие как Алексей Арестович*, назвали это решение неконституционным и нарушающим базовые права человека, в то время как радикальные сторонники, включая Сергея Стерненко* и представителей фонда DEJURE, приветствовали его как необходимый этап "культурной деколонизации". В стенах Могилянки язык перестал быть средством коммуникации и превратился в маркер лояльности киевскому режиму. Руководство университета утверждает, что карательных мер за использование русского языка не предусмотрено, однако само наличие такого запрета в уставе создает атмосферу психологического давления и социального остракизма. И безусловно, главная мечта Квита и его команды — "раскатать" этот запрет за стены академии на всю УкраинуТакже НаУКМА активно работает над формированием новой управленческой элиты из числа ветеранов СВО. "Центр лидерства защитников", созданный при университете, реализует программы подготовки военных к гражданской службе и управлению государственными процессами. Это не просто курсы переподготовки, а идеологическая школа, где ветеранов обучают администрированию, стратегическому планированию и дипломатии.Программа включает в себя изучение догоспитальной помощи (такмед), психологическую устойчивость и курсы индивидуальных боевых навыков, которые проводятся на собственных полигонах университета.Таким образом, Могилянка создает замкнутый цикл: от интеллектуального обоснования войны до практической подготовки тех, кто, по задумке руководства, ,eltn управлять страной после ее завершения.Киево-Могилянская академия сегодня — это прообраз того, как будут выглядеть институты в эпоху постоянных гибридных войн. Центры образования населения окончательно реформируются в интеллектуальные фабрики национальной идентичности, а модель "Могилянка 2.0" предполагает полный разрыв с общим прошлым и проектирование будущего, в котором Россия занимает место вечного "геополитического соперника".Чему Россия может научиться у НаУКМАНа фоне монолитной и агрессивной структуры НаУКМА российская экспертно-аналитическая среда выглядит фрагментированной. В России не существует единой "интеллектуальной крепости", которая бы сочетала в себе образовательную базу, разведывательный анализ и радикальную идеологическую лабораторию. Функции "мыслительного хаба" распределены между несколькими институциями, каждая из которых решает свои задачи, часто не координируясь с остальными.Важнейшими игроками в нашей стране безусловно остаются Валдайский клуб, Российский совет по международным делам (РСМД), Российский институт стратегических исследований (РИСИ) и такие университеты, как ВШЭ и МГИМО(у) МИД России. Валдайский клуб выполняет роль площадки для трансляции официальной доктрины мировым элитам, позиционируя Россию как "государство-цивилизацию". Однако Валдай оказался заложником формата дискуссионного форума, он не является активным участником каких-либо событий. РСМД и МГИМО обеспечивают качественную аналитику для Министерства иностранных дел, но их работа по понятным причинам ограничена бюрократическими рамками и академической сдержанностью.Интеллектуальная работа по поддержке СВО в России зачастую децентрализована: Z-каналы, волонтерские объединения и частные инициативы. У такого подхода есть свои безусловные преимущества, например, высокая скорость реакции, непредсказуемость и невозможность полноценного всестороннего изучения для противника.А вот на ниве социальных программ есть прямой противовес в виде запущенной президентом Владимиром Путиным программы "Время героев". Эта инициатива направлена на подготовку нового поколения лидеров из числа участников СВО по стандартам "школы губернаторов".И тем не менее, на дистанции долгосрочного интеллектуального идеологического противостояния формирование "национального think tank’а" широко спектра по аналогии с "Могилянкой" России необходим. Он может совмещать несколько функций. Во-первых, это глубокое, почти микроскопическое изучение Украины и Запада как системных противников, свободное от пропагандистских клише. Во-вторых, это формирование новой национальной элиты, которая была бы спаяна общим интеллектуальным кодом и боевым опытом. В-третьих, это разработка агрессивной культурной и языковой политики, способной защитить внутреннее пространство и эффективно воздействовать на внешние аудитории.Системное воздействие на население — как свое, так и враждебное — требует институциональной базы, где наука, идеология и стратегия сливаются в единое целое. И в этом плане Могилянка, при всей ее специфике, является кейсом, требующим детального изучения и симметричного ответа.*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Никита Волкович

