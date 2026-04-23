Что сможет изменить Радев? Тимофей Борисов о победе евроскептиков и давлении ЕС

В Болгарии на парламентских выборах уверенную победу одержал евроскептик Румен Радев. Однако Болгария — беднейшая страна ЕС, и без финансовой подпитки Брюсселя она не выживет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2026-04-23T16:35

В Болгарии 19 апреля прошли восьмые за пять лет парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом, евроскептиком Руменом Радевым, набравшая 44,7% голосов, которая выступает против помощи Украине.Комментируя результаты выборов в Болгарии, Борисов заявил, что победа евроскептиков на выборах — это только половина дела.По словам эксперта, без финансовой подпитки Евросоюза Болгария не выживет."Конечно, хорошо, что там к власти пришел евроскептик, но ему придется идти на компромисс. Болгария находится не в той политической весовой категории", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.ЕС утвердил выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Сумма внушительная, но её едва ли хватит на удовлетворение аппетитов украинского государственного аппарата. Подробнее про это — в статье Виктории Титовой "На что ЕС дал денег Киеву и почему этого мало" на сайте Украина.ру.

