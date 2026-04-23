Что сможет изменить Радев? Тимофей Борисов о победе евроскептиков и давлении ЕС - 23.04.2026 Украина.ру
Что сможет изменить Радев? Тимофей Борисов о победе евроскептиков и давлении ЕС
В Болгарии на парламентских выборах уверенную победу одержал евроскептик Румен Радев. Однако Болгария — беднейшая страна ЕС, и без финансовой подпитки Брюсселя она не выживет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2026-04-23T16:35
16:35 23.04.2026
 
В Болгарии 19 апреля прошли восьмые за пять лет парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом, евроскептиком Руменом Радевым, набравшая 44,7% голосов, которая выступает против помощи Украине.
Комментируя результаты выборов в Болгарии, Борисов заявил, что победа евроскептиков на выборах — это только половина дела.
"Но что сможет Румен Радев? Болгария — это беднейшая страна. Посмотрите, на более устойчивую Венгрию Евросоюз заблокировал для нее кредитный план на 16 млрд евро, после чего там проголосовали "как надо", — заявил политолог.
По словам эксперта, без финансовой подпитки Евросоюза Болгария не выживет.
"Конечно, хорошо, что там к власти пришел евроскептик, но ему придется идти на компромисс. Болгария находится не в той политической весовой категории", — констатировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
