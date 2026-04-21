https://ukraina.ru/20260421/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1078116407.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Саратова и Пензы. Сводку на 1:00 мск 21 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-04-21T00:56

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Ракетная опасность вечером 20 апреля и в ночь на 21 апреля объявлялась в Херсонской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в ДНР. Авиационная, ракетная, бомбовая опасность — в Курской области.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 21 апреля объявлялась в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Запорожской, Орловской, Белгородской, Воронежской областях, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Оренбургской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Пензенской, Херсонской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Брянская областях, в Крыму, в Краснодарском крае, в ДНР, в Мордовии.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 21 апреля были введены в аэропортах Саратова и Пензы.Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области в результате атак ВСУ ранены двое мирных жителей, повреждены дома и автомобили в нескольких районах области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

украина.ру, россия, пенза, саратовская область, росавиация, херсонская область, ростовская область, краснодарский край, крым, севастополь, днр, лнр, курская область, волгоградская область, запорожская область, орловская область, белгородская область, воронежская область, самара, оренбургская область, нижегородская область, ульяновская область, рязанская область, липецк, брянская область, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, пво, вс рф, сво, спецоперация, аэропорты, ракеты