Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1078116407.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Сводку на 1:00 мск 21 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-04-21T00:56
2026-04-21T00:57
украина.ру
россия
пенза
саратовская область
росавиация
херсонская область
ростовская область
краснодарский край
крым
севастополь
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
россия
пенза
саратовская область
херсонская область
ростовская область
краснодарский край
крым
севастополь
днр
лнр
курская область
волгоградская область
запорожская область
орловская область
белгородская область
воронежская область
самара
ульяновская область
рязанская область
липецк
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
00:56 21.04.2026 (обновлено: 00:57 21.04.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Саратова и Пензы. Сводку на 1:00 мск 21 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность вечером 20 апреля и в ночь на 21 апреля объявлялась в Херсонской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в ДНР. Авиационная, ракетная, бомбовая опасность — в Курской области.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 21 апреля объявлялась в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Запорожской, Орловской, Белгородской, Воронежской областях, в ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Оренбургской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Пензенской, Херсонской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Брянская областях, в Крыму, в Краснодарском крае, в ДНР, в Мордовии.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 21 апреля были введены в аэропортах Саратова и Пензы.
Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области в результате атак ВСУ ранены двое мирных жителей, повреждены дома и автомобили в нескольких районах области.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
