Тесно под американским зонтиком: эксперт объяснил, почему Европа заговорила о "своём НАТО" - 20.04.2026 Украина.ру
Тесно под американским зонтиком: эксперт объяснил, почему Европа заговорила о "своём НАТО"
Тесно под американским зонтиком: эксперт объяснил, почему Европа заговорила о "своём НАТО"
Разговоры о создании европейского оборонного альянса идут с 1992 года. Но США были заинтересованы в сохранении НАТО, а европейцам был выгоден "американский зонтик". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Тесно под американским зонтиком: эксперт объяснил, почему Европа заговорила о "своём НАТО"

Разговоры о создании европейского оборонного альянса идут с 1992 года. Но США были заинтересованы в сохранении НАТО, а европейцам был выгоден "американский зонтик". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Комментируя вопрос журналиста о формировании европейцами оборонительного альянса как альтернативы НАТО, эксперт заявил, что ничего нового в этом нет.
Разговоры о таком альянсе идут с 1992 года. В мае 92-го страны европейского сообщества приняли Петерсбергскую декларацию, где заявили о намерении создать военный альянс в дополнение к НАТО", — сказал Фененко.
Собеседник Украина.ру объяснил, почему этого не произошло. "Первая причина — США были заинтересованы в сохранении НАТО. Второе — самим европейцам было выгодно действовать под американским зонтиком, не неся большие военные расходы", — пояснил эксперт.
По словам Фененко, Трамп нарушил эту сделку. "Он потребовал от европейцев увеличение расходов на НАТО. Европейцы заговорили: за такие деньги мы и сами себе прекрасную армию создадим", — заявил он.
Теперь, констатировал эксперт, кризис в НАТО приобрел новый характер. "Теперь мы видим новый кризис, когда уже США не считают сохранение НАТО императивом для себя", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
Ближневосточный кризис не сильно изменил позицию коллективного Запада в отношении России — лишь на время сместил акценты. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
17:29Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами
17:23Вице-президент США вылетел на переговоры с Ираном
17:20Беспилотники РФ уже час контролируют небо над столицей Украины. Новости СВО
17:14Славянское направление СВО: 3-я армия ВС РФ продолжает ожесточенные бои
17:12Тесно под американским зонтиком: эксперт объяснил, почему Европа заговорила о "своём НАТО"
17:06Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном
17:05"Не ждите перемирия от Зеленского": Царев объяснил, почему фронт не рухнул
16:57Почему Россия помогает недружественным странам: Митрахович об отношениях в мировой энергетике
16:56Итоги 20.04.26: в Болгарии прошли выборы, а Европа начинает выгонять украинцев
16:48Европейцы "зажимают" деньги на снаряды для Украины: названы три причины
16:45Киеву предлагают "фейковое" членство в Евросоюзе
16:39Орбан станет главой МИД Венгрии, но есть нюанс
16:37Предупреждение для Лондона и Парижа: Фененко описал гипотетические сценарии ударов по Европе
16:24Матвиенко назвала стратегическую угрозу России: это не Украина
16:16Российские штурмовики с ожесточёнными боями наступают вглубь Сумской области
16:15Европа введет санкции против Израиля
16:11Алексей Фененко: Запад убеждён, что Россия не решится ударить по целям в Европе
16:07"В России делается все для защиты от дальних беспилотников" — боец "Бродяга"
16:00"Филёр": успешная вербовка Янковского Балаяном в интересах охранки
15:45Дезертир в Харьковской области пойман на торговле оружием
Лента новостейМолния