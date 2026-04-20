Тесно под американским зонтиком: эксперт объяснил, почему Европа заговорила о "своём НАТО"

Разговоры о создании европейского оборонного альянса идут с 1992 года. Но США были заинтересованы в сохранении НАТО, а европейцам был выгоден "американский зонтик". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-20T17:12

Комментируя вопрос журналиста о формировании европейцами оборонительного альянса как альтернативы НАТО, эксперт заявил, что ничего нового в этом нет.Разговоры о таком альянсе идут с 1992 года. В мае 92-го страны европейского сообщества приняли Петерсбергскую декларацию, где заявили о намерении создать военный альянс в дополнение к НАТО", — сказал Фененко.Собеседник Украина.ру объяснил, почему этого не произошло. "Первая причина — США были заинтересованы в сохранении НАТО. Второе — самим европейцам было выгодно действовать под американским зонтиком, не неся большие военные расходы", — пояснил эксперт.По словам Фененко, Трамп нарушил эту сделку. "Он потребовал от европейцев увеличение расходов на НАТО. Европейцы заговорили: за такие деньги мы и сами себе прекрасную армию создадим", — заявил он.Теперь, констатировал эксперт, кризис в НАТО приобрел новый характер. "Теперь мы видим новый кризис, когда уже США не считают сохранение НАТО императивом для себя", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Ближневосточный кризис не сильно изменил позицию коллективного Запада в отношении России — лишь на время сместил акценты. Подробнее об этом — в материале Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.

