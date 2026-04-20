Росавиация разрешила рейсы через Иран в Эмираты
Гражданские самолеты во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина.
Росавиация отменила ограничения на полёты российских авиакомпаний в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Об этом 20 апреля сообщили в Минтрансе России
"Росавиация... отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полёты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что полёты в иранские аэропорты и транзитные рейсы через страну теперь выполняются с учётом указаний местных авиавластей.
