"Вокруг Булгакова": почему мастер – мастер?

Начнём с того, что всюду в романе мастер называется мастером с маленькой буквы. Это не имя, не прозвище, это – титул. Имени же у мастера нет вообще. Ну а относительно значения титула и почему мастер в романе только один специалисты исписали километры бумаги, но к общему знаменателю так и не пришли

Линия мастера и Маргариты появилась в романе сравнительно поздно – в 1933 году. При этом Воланд (под другими именами), театр варьете/кабаре и Бездомный с Берлиозом (тоже под другими именами) были в романе с самого начала.У нас, конечно, нет достоверных сведений относительно содержания редакции романа сожженной Булгаковым 18 марта 1930 года, но мы знаем, что задумывался он как фантасмагорическая сатира о посещении Москвы сатаной в духе "Дьяволиады". Название "Мастер и Маргарита" появилось в 1937 году, до этого рукописи были озаглавлены как "роман о дьяволе" в разных модификациях ("Копыто инженера", "Князь тьмы", самое безобидное – "Фантастический роман", если это название конечно). Соответственно, главным героем романа был Воланд.Маргарита (она носила это имя с самого начала) и мастер появляются позже, но с самого начала занимают особое место в романе – намного выше, чем у Бездомного и несколько оттесняют самого Воланда. При этом главная линия романа – отношения власти и творца, не меняется. Просто сатирический элемент оттесняется трагическим.Ну и мастер изначально был не мастером. В сентябре 1933 года в рабочих тетрадях появляются записи "Встреча поэта с Воландом. Маргарита и Фауст". Т.о., мастер – Фауст. Человек, который ради творчества пошёл на сговор с сатаной.Булгакову, однако, прямое повторение сюжета показалось скучным и в дальнейшем он устроил форменный геноцид прямых и непрямых совпадений с Фаустом (так-то у него и Гёте с Гуно были гостями на балу Воланда). Соответственно несчастная жертва Маргарита/Гретхен исчезает, а появляется ассоциация с инфернальной Маргаритой де Валуа.Черновики с Фаустом не обнаружены, зато опубликованы отрывки, в которых мастер называется поэтом. Разумеется, поэтом не в пошловатеньком смысле изготовителя рифмованных лозунгов как Рюхин или, прости Господи, Богохульский, а поэтом в том высшем смысле, в котором прозаические "Мёртвые души" названы поэмой. В общем – творец, причём творец в исключительно положительном смысле – тот, кто творит, а не тот, кто вытворяет.А вот имя мастер дал мастеру не кто-нибудь, а И.В. Сталин. Произошло это в 1934 году – в июне или июле (иногда называется дата 13 июня, но это не точно) генсек (мало кто знает, что в 1922-53 годах такой должности в ВКП(б) не было) позвонил Борису Пастернаку с целью выяснить, что он думает относительно морально-политического облика Осипа Мандельштама*, арестованного в мае того же года и осуждённого на совершенно смешной срок. Этот арест вызвал обеспокоенность в кругах интеллигенции, о чём Сталину доложил Николай Бухарин. Сталин в это время был озабочен мнением интеллигенции, потому принял меры (до этого, в 1930 году он позвонил самому Булгакову).Беседа вышла скомканной, Пастернак, кажется, просто не сообразил, как отвечать на странные вопросы внезапно спустившегося с горних высей божества. Ключевой вопрос Сталина – “но ведь он же мастер, мастер?” – остался без ответа. Содержание беседы немедленно стало известно самым широким кругам (разумеется – от самого Пастернака).Что именно имел в виду Сталин и почему он употребил именно это слово осталось до конца непонятным, но логично предположить, что он хотел выяснить насколько Мандельштам полезен для Советской власти. То, что Мандельштам – человек не вполне советский, он в общем-то и так знал, как и то, что он безусловно талантлив. Вопрос был именно в пользе – способности дать что-то, что в генеральную линию впишется.По поводу Булгакова, например, у него сомнений не было, хотя после "Дней Турбиных" он ничего вписывающегося в сталинское понимание генеральной линии вроде бы не создал.Отметим, кстати, ещё один элемент сходства судеб Булгакова и Мандельштама:- законченная в июле 1939 года пьеса "Батум", которую многие считают "капитуляцией" Булгакова, удостоилась резкой отповеди вождя и была запрещена к постановке;- написанная в январе 1937 года "Ода Сталину" прямой реакции не вызвала, но вызвала косвенную – Осип Эмильевич в мае следующего года был арестован, получил 5 лет лагерей (во времена ежовщины – ни о чём, тогда просто так десятку давали) и умер в заключении.Напрашивается вывод – верноподданические (или такие, которые могли быть расценены интеллигентной публикой как верноподданические) произведения от идеологически сомнительных авторов Сталина категорически не устраивали. Ему нужно было, чтобы такие люди как Турбины признали победу большевиков, а не пытались мимикрировать под большевиков выживания для, держа при этом камень за пазухой.Где-то в это время поэта сменил мастер – в фрагментах, датированных сентябрём 1934 года – ещё поэт, в более поздних – мастер. Будет нелишним напомнить, что Булгаков принципиально не писал "в стол" – "закатный/заветный роман" он собирался издать, вполне отдавая себе отчёт в сложностях с прохождением цензуры и гарантированно недоброжелательной реакцией критиков. Не вызывает сомнений то, что, использовав широко известное в литературных кругах сталинское слово, Булгаков посылал определённый сигнал читателям (в т.ч. – цензорам и критикам), в первую очередь – читателю №1. Я, дескать, помню, как Сталин заступился за Мандельштама и рассчитываю на соответствующее отношение к себе.Забавно, что при этом писатель продолжает "путать следы" – мастера называет мастером не Воланд, функционально близкий к Сталину, а Маргарита. Она, правда, сама связана с нечистой силой, как нам кажется, но всё же тут есть определённое несоответствие.Само по себе хронологическое совпадение достаточно широко известных событий и изменения имени персонажа вопрос с происхождением этого имени снимает полностью. Все домыслы булгаковедов, которые, например, увязывают титул мастера с иерархией масонских лож и рыцарских орденов можно смело отправлять в утиль (впрочем, авторы таких писаний и не скрывали особенно, что их творчество к Булгакову никакого отношения не имеет).Остаётся вопрос относительно самого значения слова "мастер". Тут у булгаковедов две точки зрения.По одной из них, более популярной, значение сугубо положительное. Мастер потому мастер, что владеет литературным мастерством. Профессор Понырёв (бывший Бездомный) – подмастерье. Все остальные к мастерству вообще отношения не имеют.По другой версии значение слова "мастер" негативное, ибо сводит творчество к обычному мастерству. Да и вообще, мастер – просто переписчик того, что ему транслировал каким-то образом Воланд.Мы присоединяемся к первому мнению, апеллируя к тому, что изначально мастер был поэтом. Любопытно, что Булгакова на том этапе совершенно не смущало то, что поэт называется так же, как "тоже поэт" Иван Бездомный, стихи которого, как мы помним, ужасны, хотя мастер их и не читал (опять Пастернак – "не читал, но осуждаю"…) Кроме того, Маргарита, когда давала своему возлюбленному этот титул, уж точно ничего плохого в виду не имела.Имя-то куда делось? Имя у мастера конечно же было – как же ж без имени-то? Но мастер от него отрёкся. Отчасти это следствие душевной болезни, а отчасти весьма специфические отношения с его собственной рукописью – роман о Пилате не его сочинение (хотя он и бросает раз фразу – как я угадал). Он сам в какой-то мере написан этим романом, вдохновлённым отнюдь не Богом.Отметим, кстати, разницу – классические Евангелия тоже тексты вдохновлённые (на этот раз Богом) и тоже повлиявшие на личности святых евангелистов. Но отрекаться от своего имени им в голову не пришло – это именно авторские тексты, в которых подано разное, глубоко личное восприятие священной истории и которые друг друга дополняют и даже противоречат друг другу. Мастер же в гордыне своей претендует на единственно верный текст, отрицающий Евангелия.* Осип и Надежда Мандельштам в 1922-23 и 1932-33 годах жили в одном из флигелей дома Герцена, который описан в романе как дом Грибоедова. Осип был страшно недоволен окружением: “писателям, которые пишут заведомо разрешённые вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена”. Вот вам и ещё один прототип мастера.

https://ukraina.ru/20250511/1027534110.html

https://ukraina.ru/20230709/1047880452.html

https://ukraina.ru/20230903/1049118685.html

https://ukraina.ru/20240602/1029341251.html

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

