https://ukraina.ru/20260419/moldaviya-s-podachi-ukrainy-prevraschaetsya-v-terroristicheskiy-forpost-protiv-rossii-1078028210.html

Молдавия с подачи Украины превращается в террористический форпост против России

Молдавия с подачи Украины превращается в террористический форпост против России - 19.04.2026 Украина.ру

Молдавия с подачи Украины превращается в террористический форпост против России

Руководство Молдавии делает всё, чтобы республика стала ещё одной проблемной точкой на карте

2026-04-19T09:22

2026-04-19T09:22

2026-04-19T09:23

эксклюзив

молдавия

россия

украина

игорь кириллов

снг

сбу

ск рф

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059915920_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_e3e50bd2908f08478225ea885232e7a0.jpg

Днём 16 апреля председатель парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил, что руководство Оперативной группы российских войск в Приднестровье объявили персонами нон грата."Я подтверждаю, что статус нежелательных лиц в Молдове получили офицеры, командующие ОГРВ в приднестровском регионе, там их целый список. Причина - российские войска находятся на территории Молдавии незаконно", – заявил Гросу.В список нежелательных лиц вошли командир ОГРВ Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов. Кроме того, въезд на территорию Молдавии также запрещён начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.Решение принято не министерством иностранных дел Молдавии, а Главным инспекторатом по миграции, поскольку военные не имеют дипломатического статуса.За несколько дней до этого стало известно, что Молдавия выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года, заявил глава молдавского министерства иностранных дел Михай Попшой. Кишинёв направил соответствующее уведомление."После обнародования денонсации соответствующих соглашений и их публикации в Официальном вестнике 8 апреля Секретариат в Минске был уведомлен, и мы получили подтверждение получения нашего уведомления. Поэтому с юридической точки зрения, через 12 месяцев с 8 апреля этого года, то есть с 8 апреля следующего года, с юридической точки зрения, формально, в соответствии с международным правом, мы больше не будем частью СНГ. Однако с практической точки зрения мы уже давно не являемся его частью или уже много лет не участвуем в политических и других мероприятиях, не отвечающих национальным интересам Республики Молдова", – заявил Попшой.С приходом к власти президента Майи Санду в Молдавии активизировались процессы по выходу из СНГ. Так, в 2023 году Молдавия начала выход из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а к началу 2024 года Кишинёв объявил о намерении денонсировать 119 из 282 соглашений в рамках содружества. В марте 2026 года правительство одобрило отказ от ключевых документов СНГ — Соглашения о создании, Устава и Алма-Атинской декларации.Ужесточается и антироссийская риторика молдавского руководства. Так, 16 апреля Санду призвала Европу ужесточить санкции в отношении России."Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украине", – также написала Санду в соцсети X.Её режим уже помогает Европе и Украине в противостоянии с Россией чем может. И эта помощь может больно аукнуться обычным молдаванам."Наш козырь террор!"Утром во вторник, 14 апреля, Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих участников теракта против высокопоставленного силовика. Теракт предотвратили 2 апреля возле одного из московских бизнес-центров.Одним из задержанных был гражданин Украины 1980 года рождения, который по команде куратора изъял из схрона компоненты взрывного устройства, собрал СВУ с поражающими элементами и разместил его в багажнике электроскутера, который доставил к месту совершения теракта около бизнес-центра в Москве для дистанционного подрыва.СВУ из 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества с поражающими элементами должны были привести в действие дистанционно через WiFi-реле системы "умный дом" и 4G-модем. Аналогичная тактика применялась при совершении теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник-майор Илья Поликарпов."Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего", – гласило сообщение ФСБ.Некоторые источники сообщали, что он и вовсе уроженец Львовской области.По словам задержанного украинца, он не смог выехать из России, так как куратор СБУ не вышел на связь.Вторым задержанным был гражданин России 2009 года рождения, который по заданию Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение осуществил видеосъёмку местности. Это нужно было для того, чтобы определить место парковки электроскутера с бомбой.А вот третьим задержанным оказался гражданин Молдавии 1991 года рождения. Он арендовал машину, из которой организовал онлайн-трансляцию для передачи украинским спецслужбам в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва.Как рассказал задержанный гражданин Молдавии, его завербовали в декабре 2025 года в Кишинёве, направив затем в Москву для проведения разведки в отношении объектов посягательств.Это – не единственное упоминание Молдавии в контексте терроризма в эти дни. Так, 2 апреля на YouTube-канале Юрия Дудя* вышло интервью с Денисом Капустиным** – коллаборационистом и главой "Русского добровольческого корпуса"***.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить это интервью. В СК РФ напомнили, что главарь группировки был осуждён заочно к пожизненному лишению свободы "за преступления против общественной безопасности и государственной власти"."В видеоролике высказываются положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку", — пояснили в СК.Но скандал интервью наделало не только в России. Оказалось, что разговаривали иноагент и террорист не где-нибудь, а в стенах Государственного университета Молдавии (USM) – в центре Mediacor."То, что Дудь* снял на территории USM интервью с Капустиным** — человеком с неонацистской идеологией, которому запрещен въезд в ЕС, — вызывает серьёзные вопросы. Присутствие такого человека в государственном учебном заведении Молдовы само по себе проблема", — заявил лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур.Он потребовал объяснений от Mediacor и USM. В центре заявили, что он предоставляет площадку для съемок, не вмешивается в содержание материалов и не несет ответственности за результат. А молдавское министерство образования сообщило, что "серьёзно относится к любой информации о присутствии в учебных заведениях людей, связанных с экстремистскими идеями или поступками, противоречащими основным ценностям прав человека и образования".В Минобразования запросили разъяснения, при каких обстоятельствах человек попал на территорию университета, соблюдали ли внутренние правила, оценивали ли риски.Однако вряд ли спецслужбы Молдавии не знали, кто к ним пожаловал. Тем более украинцы не скрывают своего намерения сотрудничать с Молдавией в том, что касается в т.ч. и госбезопасности. Так, несколько дней назад украинский посол в Кишинёве Паун Роговей заявил, что украинские военные провели минирование границы с Приднестровьем."Там речь идёт не только о минировании, там целый комплекс действий, направленных на обеспечение безопасности и защищённости этого участка. И эти меры полезны не только для Украины, но и для Республики Молдова", — подчеркнул Роговей.Такое пылкое сотрудничество украинских и молдавских силовиков, в т.ч. и в том, что касается терроризма, может больно ударить по рядовым молдаванам, многие из которых живут и работают в России. Если Украина продолжит вовлекать Молдавию в антироссийскую деятельность, в РФ рано или поздно в отношении молдавских граждан введут те же правила пересечения границы, что и в отношении украинцев. А это чревато потерей работы многими работающими в РФ гражданами Молдавии – их просто не будут пускать в Россию из желания перестраховаться и обезопасить РФ от террористических атак.Пользы ни Молдавии, ни её гражданам от этого – никакой.*Лицо, выполняющее функции иноагента**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Запрещённая в РФ террористическая организация

молдавия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, молдавия, россия, украина, игорь кириллов, снг, сбу, ск рф