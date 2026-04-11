В Вашингтоне опровергли сообщения о разморозке иранских активов - 11.04.2026 Украина.ру
В Вашингтоне опровергли сообщения о разморозке иранских активов
14:37 11.04.2026
 
Представитель американской администрации назвал ложью сообщения о том, что США якобы согласились разморозить замороженные активы Ирана. Об этом 11 апреля сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на неназванного чиновника
В Белом доме опровергли информацию о достижении договорённости с Ираном по разморозке его замороженных активов. Как передаёт пресс-пул Белого дома со ссылкой на неназванного представителя американского правительства, подобные утверждения не соответствуют действительности.
"Это ложь. Встречи ещё даже не начались", — приводятся слова чиновника.
Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране сообщило, что США в рамках переговорного процесса якобы согласились разблокировать активы. По данным агентства, этот шаг "напрямую связан" с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив, и в Тегеране рассматривают его как серьёзный прогресс на переговорах.
В феврале заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Хамид Гамбари заявлял, что вопрос о замороженных активах должен стать частью потенциальной сделки с США, не уточнив, в каких именно странах находятся заблокированные средства. По его словам, разблокировка может быть как постепенной, так и единовременной.
Очные переговоры между делегациями США и Ирана запланированы на субботу в Исламабаде. Посредником выступает Пакистан, который заинтересован в достижении устойчивого мира на Ближнем Востоке. Как ранее сообщал CNN, переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
