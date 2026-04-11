Суд в Крыму закроет процесс над экс-депутатом Бальбеком, обвиняемым в клевете

Судебное заседание по делу бывшего вице-премьера крымского правительства и экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете и других преступлениях, пройдёт в закрытом режиме. Об этом 11 апреля сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин

Киевский районный суд Симферополя принял решение о проведении закрытого судебного процесса по делу бывшего депутата Госдумы и экс-вице-премьера правительства Крыма Руслана Бальбека."Суд закрыл судебный процесс по Бальбеку, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе", — пояснил защитник. Следующее заседание назначено на 17 апреля и также пройдёт в закрытом режиме.Ранее дело Бальбека было передано для рассмотрения по существу в Киевский районный суд Симферополя. Бывшего чиновника задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года, он объявлен в федеральный розыск. Ему предъявлены обвинения по трём статьям: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят ещё три человека.Ранее Бальбек заявлял о непризнании вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Возвращение курян из плена, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 11 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

