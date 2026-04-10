Акция "Бессмертный полк" пройдет в двух форматах
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Шествие "Бессмертного полка" пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков
"У нас будет общая задача провести празднование Дня Победы на высоком уровне. Акции "Бессмертный полк", где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме", — сказал он на заседании коллегии Росмолодежи.
Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
В 2022-м шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м — в смешанном формате, а в 2024-м — виртуально. Участники мероприятия могут внести данные в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
