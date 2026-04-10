Акция "Бессмертный полк" пройдет в двух форматах
Шествие "Бессмертного полка" пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков
"У нас будет общая задача провести празднование Дня Победы на высоком уровне. Акции "Бессмертный полк", где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме", — сказал он на заседании коллегии Росмолодежи.Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.В 2022-м шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м — в смешанном формате, а в 2024-м — виртуально. Участники мероприятия могут внести данные в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
14:08 10.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков
"У нас будет общая задача провести празднование Дня Победы на высоком уровне. Акции "Бессмертный полк", где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме", — сказал он на заседании коллегии Росмолодежи.
Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
В 2022-м шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м — в смешанном формате, а в 2024-м — виртуально. Участники мероприятия могут внести данные в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
О предстоящем праздновании Пасхи: Песков объяснил, зачем Путин объявил пасхальное перемирие
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:17Вероятность российского десанта и буферная зона. Что происходит в Днепре
14:16ВСУ неделю охотились на русский танк
14:16"Будет разбираться с Украиной": Вайнер о том, решит ли Мадьяр проблемы киевского режима
14:08Акция "Бессмертный полк" пройдет в двух форматах
13:54Песков объяснил, зачем Путин объявил пасхальное перемирие
13:51Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит
13:40Мощное задымление и пожар: взрыв в центре Владикавказа. Новости к этому часу
13:34"Народ всё-таки настроен на перемены": Грег Вайнер о выборах в Венгрии и шансах Орбана
13:06Зеленский пообещал отремонтировать "Дружбу" весной
13:00Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж. Трамп вылил на Рютте поток оскорблений. Хроника событий на 13.00
12:54"Удары по узлам в Мерефе и Лозовой": Алехин о том, как Россия перерезает снабжение ВСУ
12:40Киев воевал на два фронта: Зеленский рассказал о секретной миссии ПВО Украины
12:3810 апреля 2026 года, утренний эфир
12:33Агрессия киевского режима унесла жизнь ребенка. Новости СВО
12:25Тегеран и Вашингтон готовятся к ключевым переговорам в Пакистане
12:00ЕС нарастил закупки российского газа. Главные новости к 12:00
11:29Зеленский предрек Украине трудные времена
11:15Продвижение российской армии, попытки ВСУ атаковать регионы РФ и цели Киева. Новости СВО к этому часу
10:58Россия нужна Европе для выживания. Главные новости к этому часу
10:55Американские базы на территории Украины: Зеленский “пошел ва-банк” с гарантиями безопасности
Лента новостейМолния