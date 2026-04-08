Угрозы Трампа выйти из НАТО: эпатаж или реальность? Мнение Сергея Ермакова - 08.04.2026 Украина.ру
Угрозы Трампа выйти из НАТО: эпатаж или реальность? Мнение Сергея Ермакова
Угрозы Дональда Трампа о выходе США из НАТО — скорее эпатаж, чем реальная возможность. Американский президент не может принять такое решение в одиночку, поскольку процедура требует одобрения Конгресса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Угрозы Трампа выйти из НАТО: эпатаж или реальность? Мнение Сергея Ермакова

14:39 08.04.2026
 
Журналист спросила Ермакова, насколько реальны угрозы президента США Дональда Трампа о выходе США из НАТО.
"С одной стороны, это эпатаж — в контексте того, что Трамп говорит о немедленном уходе США из НАТО. Но в реальности, это процедура не такая простая, как кажется американскому лидеру. Трамп достаточно часто делает заявления, которые расходятся с законодательной базой и устоявшейся практикой", — ответил эксперт.
По словам Ермакова, во время первого срока Трамп хотел поменять заместителя генсека НАТО, но ему объяснили, что такие фигуры выбираются всеми союзниками альянса.
"Трамп даже не знал механику этого процесса. Единственное, что он может сделать — поменять постоянного представителя США", — заявил он.
С другой стороны, уверен Ермаков, Америка действительно может подорвать эффективность и действенность альянса. На это у хозяина Белого дома хватит и полномочий, и желания.
"Американцы могут сократить свое присутствие в НАТО и пересмотреть свой вклад в него", — пояснил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.
О двухнедельном перемирии и начале переговорного процесса между Ираном и США — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.
