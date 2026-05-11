"Стена дронов" делает удержание населенных пунктов почти невозможным — Анпилогов - 11.05.2026 Украина.ру
"Стена дронов" делает удержание населенных пунктов почти невозможным — Анпилогов
Форсирование Северского Донца в районе Пришиба стало возможным благодаря истощению ВСУ и тактическому мастерству российских командиров, которые переигрывают противника на оперативном уровне
2026-05-11T16:30
Однако война дронов вышла на новый качественный уровень: даже взятый населенный пункт невозможно удержать, если перерезать пути снабжения, а пехота под угрозой "стены дронов" несет смертельные риски. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, истощение ВСУ вызывает перенапряжение на определенных участках фронта, которые проваливаются в никуда. Однако война дронов вышла на очередной качественный уровень: с нынешним количеством операторов и ударных беспилотников можно обеспечить "стену дронов", представляющую смертельную угрозу для пехоты, даже наступающей в разреженных порядках. О бронетехнике эксперт вообще промолчал.Он подчеркнул, что взятие даже небольшого населенного пункта сегодня стало очень трудной задачей: можно водрузить флаг на административное здание, но удержать территорию — не факт.Пример — ситуация севернее Гуляйполя, где ВСУ занимали точки на карте, но не могли удержаться, потому что российские силы били по путям снабжения.Он также напомнил об украинском плацдарме на восточном берегу Оскола, где личный состав ВСУ был доведен до последней степени дистрофии из-за того, что начальство не смогло обеспечить ни нормального снабжения, ни своевременного отхода.Ранее картографические ресурсы подтвердили сообщения, что бойцы группировки войск "Запад" форсировали Северский Донец в районе населенного пункта Пришиб между Святогорском и Красным Лиманом.За все четыре года СВО армия России еще ни разу не перебиралась через эту водную преграду именно на этом участке. Операция была проведена в тот момент, когда ВСУ наносили контрудары в Красном Лимане.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.
Однако война дронов вышла на новый качественный уровень: даже взятый населенный пункт невозможно удержать, если перерезать пути снабжения, а пехота под угрозой "стены дронов" несет смертельные риски. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
По словам Анпилогова, истощение ВСУ вызывает перенапряжение на определенных участках фронта, которые проваливаются в никуда. Однако война дронов вышла на очередной качественный уровень: с нынешним количеством операторов и ударных беспилотников можно обеспечить "стену дронов", представляющую смертельную угрозу для пехоты, даже наступающей в разреженных порядках. О бронетехнике эксперт вообще промолчал.
Он подчеркнул, что взятие даже небольшого населенного пункта сегодня стало очень трудной задачей: можно водрузить флаг на административное здание, но удержать территорию — не факт.
Пример — ситуация севернее Гуляйполя, где ВСУ занимали точки на карте, но не могли удержаться, потому что российские силы били по путям снабжения.
"Это и героические усилия ребят. Это и полководческие таланты командиров, которые показывают, что Россия на оперативном уровне серьезно переигрывает Украину. Все это находит отражение в том, что противник медленно отступает с востока на запад", — пояснил Анпилогов.
Он также напомнил об украинском плацдарме на восточном берегу Оскола, где личный состав ВСУ был доведен до последней степени дистрофии из-за того, что начальство не смогло обеспечить ни нормального снабжения, ни своевременного отхода.
Ранее картографические ресурсы подтвердили сообщения, что бойцы группировки войск "Запад" форсировали Северский Донец в районе населенного пункта Пришиб между Святогорском и Красным Лиманом.
За все четыре года СВО армия России еще ни разу не перебиралась через эту водную преграду именно на этом участке. Операция была проведена в тот момент, когда ВСУ наносили контрудары в Красном Лимане.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.
