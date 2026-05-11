Атаки украинских беспилотников достигают лишь медийной цели, считает эксперт Юрков
Серьезного военного ущерба удары БПЛА по регионам России нанести не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
15:30 11.05.2026
 
Серьезного военного ущерба удары БПЛА по регионам России нанести не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
"Резко возросшее число налетов украинских БПЛА однозначно достигло некой медийной цели. Наши СМИ на это чаще стали обращать внимания, больше ярких картинок появилось. Да и самих прилетов стало больше", — пояснил эксперт.
При этом, как пояснил Юрков, сам он за последний год впервые увидел сбитый беспилотник — в Московском регионе.
"У меня семья сейчас в Севастополе. Там тоже воздушные тревоги регулярные. Правда, в основном все сбивают на подходе к городу", — рассказал Юрков.
По его словам, киевский режим действительно накопил фонд дешевых и простых БПЛА. Их сотнями отправляют по нашим дальним тылам.
"Серьезного военного ущерба нам это нанести не может. Даже экономический ущерб пока ограниченный. Повреждения нефтебаз случались и в предыдущие годы. Это большая мишень, которую не всегда легко защитить, особенно, если антидроновых сеток недостаточно. Всегда можно попасть в резервуар, чтобы был столп дыма, который мы видели в Туапсе", — отметил собеседник издания.
По его словам, на подобные атаки не нужно "как-то обостренно реагировать".
"Мне кажется, надо продолжать то же, что мы делали до этого", — сказал Юрков.
Полный текст интервью Дмитрия Юркова: России нужно установить ПВО вокруг границы с Украиной и победить ее в войне фортификаций читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
