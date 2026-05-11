Атаки украинских беспилотников достигают лишь медийной цели, считает эксперт Юрков
Серьезного военного ущерба удары БПЛА по регионам России нанести не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2026-05-11T15:30
"Резко возросшее число налетов украинских БПЛА однозначно достигло некой медийной цели. Наши СМИ на это чаще стали обращать внимания, больше ярких картинок появилось. Да и самих прилетов стало больше", — пояснил эксперт.
При этом, как пояснил Юрков, сам он за последний год впервые увидел сбитый беспилотник — в Московском регионе.
"У меня семья сейчас в Севастополе. Там тоже воздушные тревоги регулярные. Правда, в основном все сбивают на подходе к городу", — рассказал Юрков.
По его словам, киевский режим действительно накопил фонд дешевых и простых БПЛА. Их сотнями отправляют по нашим дальним тылам.
"Серьезного военного ущерба нам это нанести не может. Даже экономический ущерб пока ограниченный. Повреждения нефтебаз случались и в предыдущие годы. Это большая мишень, которую не всегда легко защитить, особенно, если антидроновых сеток недостаточно. Всегда можно попасть в резервуар, чтобы был столп дыма, который мы видели в Туапсе", — отметил собеседник издания.
По его словам, на подобные атаки не нужно "как-то обостренно реагировать".
"Мне кажется, надо продолжать то же, что мы делали до этого", — сказал Юрков.