Сильный ход в борьбе за Украину: 25 лет со дня назначения Виктора Черномырдина послом России

Нередко можно слышать, что назначение Виктора Черномырдина послом России на Украине, которое состоялось 10 мая 2001 года, – последняя попытка применить российскую soft power, причём попытка не слишком удачная. Думается, всё не совсем так

2026-05-11T16:00

Многое зависит от того, что понимать под "мягкой силой" вообще и представлением о ней российского руководства в частности. Но назначение политического тяжеловеса, экс-премьера послом тогда виделось прорывом.Виктор Степанович родился 9 апреля 1938 года в Оренбургской области, в семье уральских казаков.Трудовую деятельность начал на Орском нефтеперерабатывающем заводе – сначала рабочим, потом, после получения высшего образования, инженером. С 1967 по 1973 год находился на партийной работе, но потом вновь вернулся в нефтегазовую отрасль, сделав в ней великолепную карьеру – в 1985 году стал министром газовой промышленности СССР, в 1989 – председателем правления "Газпрома", в 1992 – вице-премьером по ТЭК.14 декабря 1992 года, по инициативе Бориса Ельцина Черномырдин стал премьер-министром, на которого была возложена тяжёлая функция восстановления экономики после либерально-реформаторского разгрома, учинённого молодой командой Егора Гайдара.Трудно сказать, насколько его деятельность в этом направлении была успешной, но тут, в общем-то, надо было только несколько успокоить население (успокаивать было поздно – октябрьский кризис 1993 года предотвратить было невозможно) и по возможности оставить экономику в покое, дав ей возможность рыночно самоотрегулироваться (что она в конце концов и сделала). В какой-то степени он ответственен за складывание экспортно-сырьевой модели российской экономики, исходя из логики "что хорошо для "Газпрома" – хорошо для России". Но, с другой стороны – а была ли альтернатива?В июне 1995 году Виктор Степанович привлёк к себе благожелательный интерес общественности в связи с переговорами с террористом Шамилем Басаевым, благодаря которым удалось освободить около 1,5 тыс. заложников. 5-6 ноября 1996 года, во время операции на сердце Ельцина, он исполнял обязанности президента России.Всего на посту премьера он находился почти шесть лет.21 мая 2001 года уже новый президент – Владимир Путин, назначил Черномырдина послом на Украине. Назначение персоны такого масштаба наглядно свидетельствовало о важности украинского направления для нового российского руководства и об уважении нового президента к Украине.Soft power? Да, но так, как понимает этот вопрос российское руководство – как соревнование холодильника и телевизора. С точки зрения холодильника необходимо дружить с Россией и уж в любом случае не предпринимать действий, которые могут быть восприняты Россией как недружественные или, тем более, агрессивные. Что, разумеется, не исключает возможности торга.В применении к Украине это означало согласование взаимовыгодного подхода к вопросам транзита и поставок газа. И для этого нужен был именно человек, чья жизнь прошла в соответствующей атмосфере. Как говорил сам Виктор Степанович - "моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа".И, надо сказать, что Черномырдину в основном удалось добиться поставленных перед ним задач – в условиях крайне тяжёлых, при постоянной чехарде правительств, во время Майдана и после прихода к власти президента-русофоба в конце концов. Он был отозван с поста 11 июня 2009 года (кстати, творя тем самым историю – послов полагается менять чаще), но подписание в апреле 2010 года Харьковских соглашений было невозможно без проведённой им подготовительной работы.Другое дело, что в современном мире телевизор систематически побеждает холодильник. До сих пор все попытки российского руководства подтолкнуть партнёров к тому, чтобы они действовали рационально, в соответствии со своими объективными интересами, увы, эффект давали лишь временный и неопределённый. И это проблема украинцев, немцев, поляков, чьи политики сознательно и целенаправленно действуют им во вред.Виктор Степанович Черномырдин скончался 3 ноября 2010 года, не дожив до прихода к власти персонажей, по сравнению с которыми Ющенко и Тимошенко выглядели вполне "трезвыми" и "нормальными" (в феврале 2009 года разразился дипломатический скандал, когда Черномырдин усомнился в наличии этих качеств у действующих президента и премьера).* * *Виктор Степанович известен, главным образом, своими афоризмами. Помнится, его одно время даже обвиняли в косноязычии, но сравнивать фразочки Черномырдина, изданные даже отдельной книжкой, с откровениями Кличко и Зеленского просто несерьёзно. Там, где у украинских политиков бессмысленный набор слов (западные СМИ даже рекламные интервью Зеленского предпочитают давать в изложении – чтобы было понятно, что он сказал), то у Черномырдина это народная мудрость, поданная в парадоксальной форме.Впрочем, чаще всего он говорил вполне складно. Стоит, пожалуй, вспомнить несколько его суждений об Украине."Людей с трёхлетнего возраста убеждают в песнях, стихах, байках, россказнях, в "музеях голодомора", что русские и Россия – главный и чуть ли не генетический враг Украины и украинцев, то что тут доказывать? В этом к четырнадцати годам украинский подросток почти не сомневается! Вот что страшно-то!"Примечание: этот фрагмент был опубликован только в 2014 году в "Российской газете", не ясно когда он был сказан, но очевидно – тогдашние 14-летние украинцы сейчас на фронте…"Некоторые считают Кравчука мудрым и дальновидным политиком. Вряд ли могу с этим согласиться. В труднейшие для Украины времена множить бедствия народа ещё и церковным расколом, усугубляя раскол социальный, материальное расслоение общества? В чём здесь мудрость? Самомнение, гордыня – да".Примечание: эти слова стоило бы напомнить Зеленскому, но он-то, в отличие от Кравчука, просто исполнитель чужой воли – сам бы он в эту сферу не полез."К сожалению, нашим отношениям во второй половине 1990-х мешали три существенных момента. Первый: Кучма осознанно или не очень принял идеологию киевских западенцев, уже сформировавших в столице ещё во времена Кравчука значительную часть политически ангажированной, "национально свидомой" украинской элиты.Во-вторых, положение дел в самой России, и прежде всего политическое, оставляло желать лучшего, это я скажу определённо: пусть и спровоцированная врагами России извне, чеченская война не прибавила нам популярности; наступившее "вялотекущее замирение", чреватое новым витком военного решения вопроса (что и произошло уже при Путине); наконец, состояние здоровья Президента Ельцина и активизация вокруг него так называемой Семьи. Всё это ещё больше отвращало серьёзных политиков от долгосрочных ставок на Россию. И когда то один, то другой политик (кто спокойно, кто рьяно) упрекали Украину в нежелании более тесной интеграции с Россией, Кучма отвечал примерно следующее: "А с кем интегрироваться-то?" Что можно было понять и так: "А с кем в России сейчас вести переговоры?"И, наконец, третье по порядку, но не по значению. Я бы назвал это одним словом – "прельщение". Прельщение Западом, когда Украине всячески давали понять, что она-то, в отличие от России прочих Казахстанов и Киргизий, – страна европейская и вот-вот вступит в Еврозону, потом в Евросоюз, потом в евроинтеграцию, потом – в рай земной... Только сначала – в НАТО".Примечание: эти суждения стоит перечитывать некоторым "экспертам по Украине" и сейчас."Что это было? Действительно ли революция? (Майдан-2004 – Авт.) Нет. Это был протест испуганных людей, которых давно и прочно отстранили от власти и собственности, которым под предлогом "независимости Украины" "выдали независимость" от жизни – не только общественной, но порою от жизни вообще, поставив на грань выживания многих и многих".Примечание: и это тоже стоит помнить "экспертам по Майданам".А на вопрос относительно "руки помощи", которую стоит протянуть Украине, он сказал – "когда трудно, мы всегда протянем... то, что надо". Ну что ж – Крыму и Донбассу Россия действительно протянула то, что надо.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

