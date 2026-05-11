Страдают по Москве и дефициту ракет. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
На этой неделе украинские блогеры, военные и эксперты чаще всего обсуждали варианты срыва празднования Дна победы в РФ, что отодвинуло на второй план даже ситуацию на линии фронта.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 8 бат УДА Аратта Одеса / УДА ВСУ Украинская добровольческая армия солдаты
автор издания Украина.ру
На этой неделе украинские блогеры, военные и эксперты чаще всего обсуждали варианты срыва празднования Дна победы в РФ, что отодвинуло на второй план даже ситуацию на линии фронта.
Как говорит бывший советник офиса президента Алексей Арестович*, там всё стабильно: российская армия медленно наступает, украинская армия медленно отступает.
Кроме того, война США и Израиля против Ирана оказала косвенное воздействие и на Украину, которое только сейчас стало остро ощущаться. Запасы ранее поставленных западными союзниками ракет подходят к концу, а новые поставки идут "малыми дозами". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 8 мая, что на Украине имеется острая нехватка ракет-перехватчиков для систем ПВО из-за войны с Ираном.
"Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками. Представители Воздушных сил постоянно работают и в Рамштайне, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько — 5–10 — ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других, поскольку расходы боеприпасов очень велики", - рассказывает Игнат. По его словам, пусковые батареи имеются, но стоят почти пустые.
В тоже время активист Евромайдана и радикальный националист Юрий Касьянов жалуется, что украинские ракеты не могут долететь до Москвы, чтобы испортить парад 9 мая, несмотря на обещания украинских властей.
"Я скептически отношусь к таким обещаниям, потому что российские средства ПВО серии С-300, С-400, С-500 они достаточно неплохо сбивают баллистику. Не хуже, чем "Patriot". И этих средств очень много под Москвой, в самой Москве очень много", - рассказывает националист.
Отставной офицер ВСУ Евгений Бекренев, ставший военным блогером, рассказывал на этой неделе о миллионах долларов, вложенных в медийный удар по Москве 9 мая.
"В удары по Москве было вложено как минимум 400 миллионов долларов.
На эти деньги можно было бы закупить огромное количество НРК, коптеров того класса, который сейчас крайне необходим на фронте", - говорит Бекренев.
Он также считает, что вся стратегия украинских властей, "какая-то картинка, какая-то медиа война, которая не имеет никакого отношения к положению дел на фронте".
Тем временем, украинский политолог Андрей Золотарёв рекомендует жителям Днепра (Днепропетровска) и Запорожья срочно искать место, куда можно переселиться из-за приближения линии фронта.
"Днепр, хотя жизнь бьет ключом, бурлит, работают рестораны, супермаркеты, но тем не менее фактор приближения фронта, то, что он из прифронтового может стать ближайшим фронтовым городом, как Запорожье – это факт", – говорит политолог.
На фоне желаний националистов ударить по Москве позабытым остался украинский гарнизон в Константиновке. По сообщениям украинских военных, подразделения ВСУ там практически заблокированы, так как все подъездные дороги контролируются российскими дронами.
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин также подтверждает, что российские силы контролируют дороги к городу. Украинские военнослужащие из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данилы говорят, что еду им приходится готовить на костре из найденных в дома продуктов, а убитых хоронить просто во дворах.
Как пишет украинский военкор с позывным "Мучной", в Константиновке русские активно используют небольшие штурмовые группы, которые пытаются проникать через посадки, частный сектор и разрушенную застройку.
На южном участке, по его данным, россияне вошли в район Специального аграрного колледжа, где проводят поисковые и зачистные действия. "В целом ситуация вокруг Констахи (так он называет Константиновку - Ред.) постепенно усложняется из-за постоянного давления, работы авиации и дроновых экипажей" - сообщает украинский военкор.
В ситуации, когда ВСУ отступает под натиском российской армии "по всем фронтам", единственное, что остаётся Зеленскому – громкая медийная провокация на территории РФ.
Тем не менее, бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный жалуется на форуме в Варшаве, что Россия владеет инициативой на поле боя, навязывая Киеву свою стратегию.
В частности, он считает, что Украина "отдала инициативу на поле боя России" и стала лишь реагировать не только на вызовы, но и на системную работу россиян почти на всех участках фронта и, конечно, ценой очень больших потерь.
Такая стратегия, по мнению Залужного, изначально предполагает неизбежность поражения ВСУ.
Тем не менее, по его словам, завершение войны на Украине "становится все менее очевидным", а Украина всё больше попадает в заложники своей демографии. Иными словами, западным хозяевам Зеленского уже некем воевать.
О том, какую тактику применяют российские войска в связи с наступлением теплого времени года - в статье "На фронт снова вернулась "зеленка""
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
