"Решительный бросок, как в 1945-м": эксперт о цене быстрой победы над Украиной
Оптимального решения в отношении Украины, которое враз разрубит Гордиев узел, нет и быть не может. "Треугольник Хопкинса" предлагает выбрать только два из трех углов: быстро, надежно или дешево (с минимизацией потерь)
2026-05-11T15:00
15:00 11.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Оптимального решения в отношении Украины, которое враз разрубит Гордиев узел, нет и быть не может. "Треугольник Хопкинса" предлагает выбрать только два из трех углов: быстро, надежно или дешево (с минимизацией потерь)
"Минские соглашения" дали быстрый и дешевый, но ненадежный результат. Решительный бросок. как в 1945-м, даст быстро и надежно, но потребует тотальной мобилизации. А надежный и дешевый вариант — устойчивый мир при невысоких потерях — исключает быстроту. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
По словам Краснова, многие диванные эксперты призывают нанести самый мощный удар по Украине, чтобы нас стали бояться. Однако война Трампа против Ирана показала, что не всегда силой можно решить все проблемы.
Эксперт напомнил о "Треугольнике Хопкинса": из трех углов — быстро, надежно, дешево — можно выбрать только два. "Минские соглашения" дали быстрый и дешевый, но не надежный, не долговременный результат. Решительный бросок и безоговорочная победа, как в советско-японской войне 1945 года, — это быстрый и надежный вариант, но его цена — тотальная мобилизация и перевод страны на военные рельсы.

"Оптимального решения, которое враз разрубит Гордиев узел, нет и быть не может. А привлекательный с первого взгляда вариант "надежно и дёшево" — устойчивый мир при невысоких потерях — исключает третью опцию: быстро такого мира не достичь.

Если, конечно, не случится чудесного просветления в головах европейцев, которые поймут, что пора прекращать бесплодные и никому из них ненужные попытки "победить Россию"", — пояснил Краснов.

Ранее эксперты неоднократно обсуждали возможные сценарии завершения конфликта на Украине, от "заморозки" по корейскому сценарию до решительного наступления. Призывы к тотальной мобилизации и нанесению "удара возмездия" звучат как в экспертной среде, так и в общественных дискуссиях.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
