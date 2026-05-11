https://ukraina.ru/20260511/reshitelnyy-brosok-kak-v-1945-m-ekspert-o-tsene-bystroy-pobedy-nad-ukrainoy-1078758861.html

"Решительный бросок, как в 1945-м": эксперт о цене быстрой победы над Украиной

"Решительный бросок, как в 1945-м": эксперт о цене быстрой победы над Украиной - 11.05.2026 Украина.ру

"Решительный бросок, как в 1945-м": эксперт о цене быстрой победы над Украиной

Оптимального решения в отношении Украины, которое враз разрубит Гордиев узел, нет и быть не может. "Треугольник Хопкинса" предлагает выбрать только два из трех углов: быстро, надежно или дешево (с минимизацией потерь)

2026-05-11T15:00

2026-05-11T15:00

2026-05-11T15:00

новости сво сейчас

сво

новости сво россия

украина

россия

краснов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078336329_0:173:3074:1902_1920x0_80_0_0_31b16712413b5229a0f399decd7f2305.jpg

"Минские соглашения" дали быстрый и дешевый, но ненадежный результат. Решительный бросок. как в 1945-м, даст быстро и надежно, но потребует тотальной мобилизации. А надежный и дешевый вариант — устойчивый мир при невысоких потерях — исключает быстроту. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.По словам Краснова, многие диванные эксперты призывают нанести самый мощный удар по Украине, чтобы нас стали бояться. Однако война Трампа против Ирана показала, что не всегда силой можно решить все проблемы.Эксперт напомнил о "Треугольнике Хопкинса": из трех углов — быстро, надежно, дешево — можно выбрать только два. "Минские соглашения" дали быстрый и дешевый, но не надежный, не долговременный результат. Решительный бросок и безоговорочная победа, как в советско-японской войне 1945 года, — это быстрый и надежный вариант, но его цена — тотальная мобилизация и перевод страны на военные рельсы.Ранее эксперты неоднократно обсуждали возможные сценарии завершения конфликта на Украине, от "заморозки" по корейскому сценарию до решительного наступления. Призывы к тотальной мобилизации и нанесению "удара возмездия" звучат как в экспертной среде, так и в общественных дискуссиях.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости сво сейчас, сво, новости сво россия, украина, россия, краснов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, спецоперация, украина.ру