ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей - 11.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260511/es-segodnya-primet-novye-sanktsii-protiv-rf-iz-za-deportatsii-detey--kallas-1078814776.html
ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей
ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей - 11.05.2026 Украина.ру
ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей
Главы МИД стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении России. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел сообщества
2026-05-11T14:20
2026-05-11T15:02
украина.ру
новости
ес
брюссель
евросоюз
каллас кая
антироссийские санкции
россия
украина
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_38:0:762:407_1920x0_80_0_0_fc943e068950485eb8eb947a502432a6.jpg
"Рассчитываем сегодня сделать шаг вперёд, приняв санкции по проблеме [эвакуированных Россией] украинских детей", — сказала Каллас.Новые санкции предусматривают внесение в чёрный список Европейского союза 16 физических лиц, блокировку их активов в местных банках и запрет на въезд в ЕС.Под удар санкционной машины также попадают семь организаций, включая такие "кошмарные" организации, как Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, детский центр "Орлёнок" в Туапсе и Нахимовское военно-морское училище.Агентство Reuters 8 мая сообщало о планах ЕС ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. По словам европейских политиков, этот процесс является "незаконной депортацией" несовершеннолетних.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
брюссель
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_129:0:672:407_1920x0_80_0_0_7a81431287ecfc3299a8bdc758867d80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, ес, брюссель, евросоюз, каллас кая, антироссийские санкции, россия, украина, дети
Украина.ру, Новости, ЕС, Брюссель, Евросоюз, Каллас Кая, антироссийские санкции, Россия, Украина, дети

ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей

14:20 11.05.2026 (обновлено: 15:02 11.05.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГлава Евродипломатии Кая Каллас
Глава Евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Главы МИД стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении России. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел сообщества
"Рассчитываем сегодня сделать шаг вперёд, приняв санкции по проблеме [эвакуированных Россией] украинских детей", — сказала Каллас.
Новые санкции предусматривают внесение в чёрный список Европейского союза 16 физических лиц, блокировку их активов в местных банках и запрет на въезд в ЕС.
Под удар санкционной машины также попадают семь организаций, включая такие "кошмарные" организации, как Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, детский центр "Орлёнок" в Туапсе и Нахимовское военно-морское училище.
Агентство Reuters 8 мая сообщало о планах ЕС ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. По словам европейских политиков, этот процесс является "незаконной депортацией" несовершеннолетних.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиЕСБрюссельЕвросоюзКаллас Каяантироссийские санкцииРоссияУкраинадети
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:43Венгрия будет строить отношения с РФ с учетом взаимных интересов, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан
15:39Почему США уходят из Европы? Чему "гиена Европы" довольна? Вся правда про ЕС - в Докладе корпорации Рэнд
15:31Суд в Полтаве вновь частично встал на сторону модели OnlyFans, которую налоговая обвинила в неуплате налогов
15:30Атаки украинских беспилотников достигают лишь медийной цели, считает эксперт Юрков
15:27Каллас выступила против кандидатуры Шрёдера в качестве представителя Европы на переговорах с Россией
15:00"Решительный бросок, как в 1945-м": эксперт о цене быстрой победы над Украиной
14:49Второй президент Украины. Как Кучма предал память отца и историю своей Родины — Виноградов и Скачко
14:31Украинские беженцы в Германии устроили провокацию против "Бессмертного полка"
14:20ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей
14:05Пекин держит паузу. Почему визит Трампа в Китай остаётся под вопросом
13:27Страдают по Москве и дефициту ракет. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
13:02На фронт снова вернулась "зеленка"
12:49Венгрия не станет отправлять на Украину военных и оружие — Анита Орбан
12:35Средства РЭБ больше не эффективны! Есть ли реальная защита от атак дронов ВСУ на Россию – Филиппов
12:14Второй за сутки американский F-35 подал сигнал бедствия над Оманским заливом
11:49Киев во время перемирия перебросил в Харьковскую область элитные части с наёмниками
11:30Иногда они возвращаются. Зачем разведчик Буданов* заключил пакт с банкиром Тигипко
11:21Уходящий в отставку министр обороны Латвии обвинил премьера страны во лжи. Другие новости к этому часу
10:50Российские дроны доставили флаг и цветы к мемориалам во временно оккупированном ВСУ Херсоне
10:39Прибалты и Киев провели новую циничную спецоперацию против России
Лента новостейМолния