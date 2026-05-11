ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей

Главы МИД стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении России. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел сообщества

"Рассчитываем сегодня сделать шаг вперёд, приняв санкции по проблеме [эвакуированных Россией] украинских детей", — сказала Каллас.Новые санкции предусматривают внесение в чёрный список Европейского союза 16 физических лиц, блокировку их активов в местных банках и запрет на въезд в ЕС.Под удар санкционной машины также попадают семь организаций, включая такие "кошмарные" организации, как Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, детский центр "Орлёнок" в Туапсе и Нахимовское военно-морское училище.Агентство Reuters 8 мая сообщало о планах ЕС ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. По словам европейских политиков, этот процесс является "незаконной депортацией" несовершеннолетних.

