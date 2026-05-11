https://ukraina.ru/20260511/es-segodnya-primet-novye-sanktsii-protiv-rf-iz-za-deportatsii-detey--kallas-1078814776.html
ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей
ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей - 11.05.2026 Украина.ру
ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей
Главы МИД стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении России. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел сообщества
2026-05-11T14:20
2026-05-11T14:20
2026-05-11T15:02
украина.ру
новости
ес
брюссель
евросоюз
каллас кая
антироссийские санкции
россия
украина
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_38:0:762:407_1920x0_80_0_0_fc943e068950485eb8eb947a502432a6.jpg
"Рассчитываем сегодня сделать шаг вперёд, приняв санкции по проблеме [эвакуированных Россией] украинских детей", — сказала Каллас.Новые санкции предусматривают внесение в чёрный список Европейского союза 16 физических лиц, блокировку их активов в местных банках и запрет на въезд в ЕС.Под удар санкционной машины также попадают семь организаций, включая такие "кошмарные" организации, как Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, детский центр "Орлёнок" в Туапсе и Нахимовское военно-морское училище.Агентство Reuters 8 мая сообщало о планах ЕС ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. По словам европейских политиков, этот процесс является "незаконной депортацией" несовершеннолетних.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
брюссель
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_129:0:672:407_1920x0_80_0_0_7a81431287ecfc3299a8bdc758867d80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, ес, брюссель, евросоюз, каллас кая, антироссийские санкции, россия, украина, дети
Украина.ру, Новости, ЕС, Брюссель, Евросоюз, Каллас Кая, антироссийские санкции, Россия, Украина, дети
ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей
14:20 11.05.2026 (обновлено: 15:02 11.05.2026)
Главы МИД стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении России. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел сообщества
"Рассчитываем сегодня сделать шаг вперёд, приняв санкции по проблеме [эвакуированных Россией] украинских детей", — сказала Каллас.
Новые санкции предусматривают внесение в чёрный список Европейского союза 16 физических лиц, блокировку их активов в местных банках и запрет на въезд в ЕС.
Под удар санкционной машины также попадают семь организаций, включая такие "кошмарные" организации, как Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, детский центр "Орлёнок" в Туапсе и Нахимовское военно-морское училище.
Агентство Reuters 8 мая сообщало о планах ЕС ввести персональные санкции в отношении граждан РФ за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий. По словам европейских политиков, этот процесс является "незаконной депортацией" несовершеннолетних.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.