Генерал СБУ предупредил об ответственности за насильственную мобилизацию
2026-04-07T18:32
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Политические каналы несколько лет пишут о том, что всех военкомов будут преследовать после окончания конфликта, а в обществе растет тренд на справедливое наказание ТЦКшников. Об этом сообщает 7 апреля телеграм-канал Украина.ру
О настроениях в отношении людоловов украинским СМИ рассказал генерал СБУ в отставке Василий Вовк.
"Это является уголовным преступлением, которое называется похищение лица или лишение его свободы передвижения. Это статья 146 Уголовного кодекса Украины", – заявил Вовк, добавив, что полицейские, "которые наблюдают за этим, являются соучастниками этого преступления", - сказал украинский генерал.
Также экс-сбушник сообщил, что "в этой организованной группе есть и врачи, представители военно-врачебной комиссии, которые признают здоровыми людей, которые таковыми не являются".
Вовк отметил, что случаи, "когда ВЛК признаёт пригодными людей, хотя они больны", поставлены на поток.
