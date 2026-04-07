Генерал СБУ предупредил об ответственности за насильственную мобилизацию
Генерал СБУ предупредил об ответственности за насильственную мобилизацию
Политические каналы несколько лет пишут о том, что всех военкомов будут преследовать после окончания конфликта, а в обществе растет тренд на справедливое наказание ТЦКшников. Об этом сообщает 7 апреля телеграм-канал Украина.ру
О настроениях в отношении людоловов украинским СМИ рассказал генерал СБУ в отставке Василий Вовк."Это является уголовным преступлением, которое называется похищение лица или лишение его свободы передвижения. Это статья 146 Уголовного кодекса Украины", – заявил Вовк, добавив, что полицейские, "которые наблюдают за этим, являются соучастниками этого преступления", - сказал украинский генерал.Также экс-сбушник сообщил, что "в этой организованной группе есть и врачи, представители военно-врачебной комиссии, которые признают здоровыми людей, которые таковыми не являются". Вовк отметил, что случаи, "когда ВЛК признаёт пригодными людей, хотя они больны", поставлены на поток.
Генерал СБУ предупредил об ответственности за насильственную мобилизацию

Политические каналы несколько лет пишут о том, что всех военкомов будут преследовать после окончания конфликта, а в обществе растет тренд на справедливое наказание ТЦКшников. Об этом сообщает 7 апреля телеграм-канал Украина.ру
О настроениях в отношении людоловов украинским СМИ рассказал генерал СБУ в отставке Василий Вовк.
"Это является уголовным преступлением, которое называется похищение лица или лишение его свободы передвижения. Это статья 146 Уголовного кодекса Украины", – заявил Вовк, добавив, что полицейские, "которые наблюдают за этим, являются соучастниками этого преступления", - сказал украинский генерал.
Также экс-сбушник сообщил, что "в этой организованной группе есть и врачи, представители военно-врачебной комиссии, которые признают здоровыми людей, которые таковыми не являются".
Вовк отметил, что случаи, "когда ВЛК признаёт пригодными людей, хотя они больны", поставлены на поток.
