В Крыму разбился военно-транспортный самолёт Ан-26, все люди на борту погибли
В Крыму разбился военно-транспортный самолёт Ан-26, все люди на борту погибли
В Крыму обнаружено место крушения военно-транспортного самолёта Ан-26, с которым ранее была потеряна связь, все находившиеся на борту погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ в ночь на 1 апреля сообщает РИА Новости
01:45 01.04.2026
 
В Крыму обнаружено место крушения военно-транспортного самолёта Ан-26, с которым ранее была потеряна связь, все находившиеся на борту погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ в ночь на 1 апреля сообщает РИА Новости
"Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", — говорится в сообщении военного ведомства.
На месте крушения самолёта работает комиссия Минобороны, предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.
По информации источника агентства на месте происшествия, самолёт врезался в скалу.
Ранее сообщалось, что около 18:00 мск 31 марта была потеряна связь с военно-транспортным самолётом Ан-26, выполнявшим плановый перелет над Крымом.
