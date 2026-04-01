В Крыму разбился военно-транспортный самолёт Ан-26, все люди на борту погибли

В Крыму обнаружено место крушения военно-транспортного самолёта Ан-26, с которым ранее была потеряна связь, все находившиеся на борту погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ в ночь на 1 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-01T01:45

"Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", — говорится в сообщении военного ведомства.На месте крушения самолёта работает комиссия Минобороны, предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.По информации источника агентства на месте происшествия, самолёт врезался в скалу.Ранее сообщалось, что около 18:00 мск 31 марта была потеряна связь с военно-транспортным самолётом Ан-26, выполнявшим плановый перелет над Крымом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

