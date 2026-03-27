Эскалация на Ближнем Востоке, Британия борется с подорожанием и спонсирует Зеленского. Новости к 19.00

Британия объявила о выделении новой порции военной помощи киевскому режиму на фоне резкого роста цен на АЗС и усиления инфляции. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

Другие новости к этому часу: 🟥 США и Израиль в два этапа атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском Хондабе, сообщило агентство Fars.🟥 Армия Израиля начала широкомасштабную волну ударов по всему Ирану, сообщило командование израильской армии;🟦 Euroclear смягчил правила платежей, связанных с рядом замороженных активов РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Теперь для проведения ряда транзакций иностранным гражданам не нужно одобрение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Исключением из этого правила являются только лица, имеющие американское гражданство.🟦 Верховный суд России принял к производству в качестве суда первой инстанции заявление о признании Международного общественного движения "Мемориал" (одноименный правозащитный центр был внесен в реестр иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда, само движение признано нежелательным) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России;🟦 Минюст РФ расширил перечень иноагентов, в него включены: режиссер фильма "Господин Никто против Путина" Павел Таланкин; Марина Скорикова; Виталий Гинзбург; проект "Христиане против войны";🟦 Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков. Документ затрагивает граждан Польши, проходивших военную службу в ВСУ с 6 апреля 2014 г.;🟦 Британия выделит очередной пакет военной помощи Киеву в размере 100 млн фунтов стерлингов (более $130 млн) на поддержку ПВО Украины, сообщили в британском Минобороны королевства;🟦 Британская сеть Asda предупреждает о временной нехватке топлива на некоторых автозаправках на фоне резкого роста средних цен на бензин, сообщает Sky News."Объемы продаж топлива у нас значительно выросли, и очевидно, что спрос превышает предложение. Предложение ограничено, и мы все прилагаем усилия для решения этой проблемы", - заявил исполнительный председатель Asda Аллан Лейтон;🟦 Экспертная группа ЕС все еще находится в Киеве в ожидании разрешения от Украины на посещение места повреждения нефтепровода "Дружба" для его оценки; 🟦Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил об эскалации конфликта в Иране.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В НАТО и ЕС - мощный раскол. Иран усиливает позиции в ближневосточном конфликте. Итоги 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

