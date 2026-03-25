Виталий Колпашников: кто он

Подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис"

2026-03-25T14:10

Виталий Михайлович Колпашников родился 16 мая 1980 года в Москве.Выпускник Академии ФСБ России. Проходил службу в органах безопасности. Подполковник запаса ФСБ России. Ветеран боевых действий. Кандидат юридических наук.С октября 2017 года по октябрь 2020 года: советник Департамента по Южному и Северокавказскому округам Центрального исполнительного комитета Всероссийской политической Партии "Единая Россия".С сентября 2019 года по настоящее время: генеральный директор автономной некоммерческой организации "Центр изучения политических элит ЭЛИТИС".С 1 августа 2023 года по настоящее время лектор Российского общества "Знание".Член федеральной агитбригады.В качестве приглашённого эксперта регулярно выступает в передачах на телевидении и радио: Соловьев LIVE, радио Спутник, радио России, телеканал Звезда, телеканал Россия 1, телеканал РЕН ТВ.В качестве политического блогера ведёт авторские каналы в Телеграмме, Ютубе, Рутубе, Вконтакте, Дзене и на других видеоплатформах. Его контент сосредоточен на анализе текущих политических событий, часто в формате прямых эфиров и интервью.Проживает в Москве. Православный христианин.

