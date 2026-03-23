Народные представители переизбрали Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел КНДР - 23.03.2026 Украина.ру
Народные представители переизбрали Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел КНДР
Народные представители переизбрали Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел КНДР - 23.03.2026 Украина.ру
Народные представители переизбрали Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел КНДР
Верховное Народное Собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел республики. Об этом 23 марта сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
2026-03-23T03:01
2026-03-23T03:01
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069903637_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24e962d40b7d3e9a415b8e3387075c62.jpg
"Верховное Народное Собрание КНДР на I сессии, которая является первой деятельностью ВНС пятнадцатого созыва в выполнении государственной политики, переизбрало товарища Ким Чен Ына на пост Председателя Государственных дел КНДР", — говорится в сообщении.В 2011 году, после смерти своего отца Ким Чен Ира, Ким Чен Ын был объявлен верховным лидером КНДР, руководителем Трудовой партии Кореи и верховным главнокомандующим Корейской народной армииВ 2012 году он возглавил Государственный комитет обороны, который являлся на тот момент высшим руководящим органом страны.В 2016 году был создан Государственный совет КНДР, председателем которого стал Ким Чен Ын. Эта должность также называется "Председатель Государственных дел КНДР".В 2019 году Верховное Народное Собрание на первой сессии после выборов вновь избрало Ким Чен Ына председателем Государственного совета страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
кндр
корея
северная корея
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069903637_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_65cd4ef13b33e31dabe9dd9e52cd45ba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, кндр, корея, ким чен ын, северная корея
Украина.ру, Новости, КНДР, Корея, Ким Чен Ын, Северная Корея

Народные представители переизбрали Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел КНДР

03:01 23.03.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Верховное Народное Собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел республики. Об этом 23 марта сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
"Верховное Народное Собрание КНДР на I сессии, которая является первой деятельностью ВНС пятнадцатого созыва в выполнении государственной политики, переизбрало товарища Ким Чен Ына на пост Председателя Государственных дел КНДР", — говорится в сообщении.
В 2011 году, после смерти своего отца Ким Чен Ира, Ким Чен Ын был объявлен верховным лидером КНДР, руководителем Трудовой партии Кореи и верховным главнокомандующим Корейской народной армии
В 2012 году он возглавил Государственный комитет обороны, который являлся на тот момент высшим руководящим органом страны.
В 2016 году был создан Государственный совет КНДР, председателем которого стал Ким Чен Ын. Эта должность также называется "Председатель Государственных дел КНДР".
В 2019 году Верховное Народное Собрание на первой сессии после выборов вновь избрало Ким Чен Ына председателем Государственного совета страны.
