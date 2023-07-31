https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html
Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт
Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт - 31.07.2023 Украина.ру
Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт
Скандал с участием украинской саблистки Ольги Харлан не сходит со страниц ведущих мировых медиа. Потому что эта история подрывает основы современного спорта и наверняка повлечет за собой долгоиграющие последствия
2023-07-31T15:26
2023-07-31T15:26
2023-07-31T15:27
ольга харлан
спорт
олимпийцы
эксклюзив
украина
скандал
фехтование
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После поединка против россиянки Анны Смирновой, который проходил на чемпионате мира по фехтованию в итальянском Милане, Харлан не стала пожимать сопернице руку – хотя это обязывали сделать правила спортивных соревнований.Она выставила в сторону россиянки саблю, прокричала несколько фраз, и быстро ушла.Смирнова безрезультатно прождала украинку еще полчаса, после чего Харлан автоматически засчитали техническое поражение в поединке. А Международная федерация фехтования приняла решение снять Ольгу со следующего этапа чемпионата, действуя согласно общепринятому регламенту.Это решение поначалу назвали излишне мягким. За агрессивные и провокационные поступки, вроде враждебного жеста с саблей, обычно наказывают долгосрочной дисквалификацией – или сразу указывают хулиганам на двери большого спорта.Но затем начались настоящие чудеса. Международная федерации фехтования внезапно пересмотрела решение об отстранении украинки – под предлогом того, что на турнире действует санитарный протокол по борьбе с ковидом, запрещающий рукопожатия для спортсменов.Все понимали, что это неуклюжая ложь, придуманная организаторами на скорую руку. На чемпионате не действовали никакие карантинные правила, потому что они давно отменены в Италии и в Европе. Спортсмены жали друг другу руки без всяких ограничений. И было ясно, что правила решили поменять специально под ситуацию с Харлан, чтобы она избежала наказания за их нарушение.А затем в историю вмешались руководители Международного олимпийского комитета. Они полностью поддержали действия Ольги Харлан, и даже пообещали предоставить ей квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже – на тот случай, если украинская саблистка не пройдет отборочные соревнования.Получив взбучку от начальства, Международная федерация фехтования полностью отменила решение о дисквалификации Харлан, заявляя, что это делается "в соответствии с олимпийским духом". А затем изменила правила поединков, заменив обязательные рукопожатия на приветственные жесты издалека.Такое развитие событий повергло международную спортивную общественность в состояние настоящего шока.Любители и эксперты с возмущением выражали свое возмущение на форумах и в социальных сетях. Они констатировали очевидный факт – чиновники из Международного олимпийского комитета обнулили базовые спортивные правила в угоду политической конъюнктуры, отменяя и дух и букву мирового олимпийского движения. А это полностью разрушило доверие к международным спортивным организациям.Конечно, большой спорт никогда не стоял в стороне от большой политики. Однако в его истории не было ни одного случая, когда руководство МОК настолько беззастенчиво и открыто участвовали в глобальном политическом конфликте, принимая в нем сторону США, Евросоюза и Украины.В мире постоянно происходят большие и малые войны, которые обычно начинают государства Запада или зависимые от них вассалы. Но международные спортивные организации никогда не наказывали за это спортсменов из этих стран. А к россиянам и белорусам впервые применили избирательный принцип коллективной ответственности.Американские атлеты принимали участие во всех соревнованиях – хотя американские солдаты постоянно сбрасывают бомбы на ту или иную страну, чтобы принести туда "демократию и свободу".Израильских спортсменов не наказывают за постоянные операции против палестинцев, а саудовских олимпийцев не подвергают дискриминации за кровавую войну на территории Йемена. Список можно продолжить дальше – и во всех этих случаях МОК вспоминает о принципе "спорт – вне политики", делая исключение только для Украины.Спортсмены из враждующих стран общаются на соревнованиях в духе спортивных принципов – даже если им не слишком этого хочется. Потому что проявление неспортивных эмоций всегда влечет за собой наказание.Скандальные поступки в духе Ольги Харлан всегда считались среди атлетов недостойными – потому что доказывать свое превосходство над соперником полагалось исключительно в рамках правил, в ходе спортивного поединка.Противостояние футбольных сборных Аргентины и Англии на чемпионате мира в Мексике происходило в контексте недавней войны за Фолклендские острова, когда британские солдаты убили сотни аргентинцев, спасая остатки своей колониальной империи. Но команда Диего Марадоны не стала устраивать драку с английскими игроками, а победила их на футбольном поле.Поддержка действий Ольги Харлан, которую продемонстрировало руководство МОК, показывает, что спортивные принципы можно отложить в сторону, если они мешают выполнению политического заказа. Ведь украинку не только не наказали за проступок – наоборот, ее провокационные и даже опасные действия встретили поощрение у высшего спортивного руководства.Блогеры насмешливо пишут: если Международный олимпийский комитет "в виде исключения" гарантировал Харлан квоту на участие в парижской Олимпиаде, ему также нужно заранее зарезервировать для нее золотые медали. Просто чтобы понравиться украинскому президенту.А другие комментаторы задаются вопросом: что случится, если украинские спортсмены начнут рубить россиянок саблями? Возможно, за это их тоже не накажут, а наградят?Ситуация является абсурдной до невозможности, и она представляет для большого спорта настоящую катастрофу.Зачем вообще проводить какие-то состязания, если атлетов заранее разделили на людей первого и второго сорта, обеспечивая одним исключительные права, и устраивая другим жестокую травлю? Ведь украинская сторона вообще потребовала снять с соревнований ни в чем не виноватую россиянку Смирнову."Все это печально. Если Пьер де Кубертен вошел в историю как создатель новой версии олимпийского движения, то Томас Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение такими непродуманными и ангажированными решениями.Томас Бах разделил спортсменов на правильных и неправильных. Он полностью разрушает все устои, которые создавались десятилетиями.То, что они несамостоятельные, это очевидный факт. Эту цепную реакцию вряд ли уже можно остановить. Нам рассчитывать на международное олимпийское движение больше не стоит", – прокомментировал скандал вокруг Харлан двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.А возвращенная на соревнования чемпионата мира Харлан, выступая в командном составе, потерпела поражение в матче за бронзовые медали, против команды Южной Кореи.Это подтверждает – агрессивная наглость в итоге всегда проигрывает. Даже если на ее стороне играют все спортивные начальники мира.
https://ukraina.ru/20230728/1048331049.html
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ольга харлан, спорт, олимпийцы, эксклюзив, украина, скандал, фехтование
Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт
15:26 31.07.2023 (обновлено: 15:27 31.07.2023)
Скандал с участием украинской саблистки Ольги Харлан не сходит со страниц ведущих мировых медиа. Потому что эта история подрывает основы современного спорта и наверняка повлечет за собой долгоиграющие последствия
После поединка против россиянки Анны Смирновой, который проходил на чемпионате мира по фехтованию в итальянском Милане, Харлан не стала пожимать сопернице руку – хотя это обязывали сделать правила спортивных соревнований.
Она выставила в сторону россиянки саблю, прокричала несколько фраз, и быстро ушла.
Смирнова безрезультатно прождала украинку еще полчаса, после чего Харлан автоматически засчитали техническое поражение в поединке. А Международная федерация фехтования приняла решение снять Ольгу со следующего этапа чемпионата, действуя согласно общепринятому регламенту.
Это решение поначалу назвали излишне мягким. За агрессивные и провокационные поступки, вроде враждебного жеста с саблей, обычно наказывают долгосрочной дисквалификацией – или сразу указывают хулиганам на двери большого спорта.
Но затем начались настоящие чудеса.
Международная федерации фехтования внезапно пересмотрела решение об отстранении украинки – под предлогом того, что на турнире действует санитарный протокол по борьбе с ковидом, запрещающий рукопожатия для спортсменов.
Все понимали, что это неуклюжая ложь, придуманная организаторами на скорую руку. На чемпионате не действовали никакие карантинные правила, потому что они давно отменены в Италии и в Европе.
Спортсмены жали друг другу руки без всяких ограничений. И было ясно, что правила решили поменять специально под ситуацию с Харлан, чтобы она избежала наказания за их нарушение.
А затем в историю вмешались руководители Международного олимпийского комитета. Они полностью поддержали действия Ольги Харлан, и даже пообещали предоставить ей квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже – на тот случай, если украинская саблистка не пройдет отборочные соревнования.
Получив взбучку от начальства, Международная федерация фехтования полностью отменила решение о дисквалификации Харлан, заявляя, что это делается "в соответствии с олимпийским духом". А затем изменила правила поединков, заменив обязательные рукопожатия на приветственные жесты издалека.
Такое развитие событий повергло международную спортивную общественность в состояние настоящего шока.
Любители и эксперты с возмущением выражали свое возмущение на форумах и в социальных сетях. Они констатировали очевидный факт – чиновники из Международного олимпийского комитета обнулили базовые спортивные правила в угоду политической конъюнктуры, отменяя и дух и букву мирового олимпийского движения.
А это полностью разрушило доверие к международным спортивным организациям.
Конечно, большой спорт никогда не стоял в стороне от большой политики. Однако в его истории не было ни одного случая, когда руководство МОК настолько беззастенчиво и открыто участвовали в глобальном политическом конфликте, принимая в нем сторону США, Евросоюза и Украины.
В мире постоянно происходят большие и малые войны, которые обычно начинают государства Запада или зависимые от них вассалы. Но международные спортивные организации никогда не наказывали за это спортсменов из этих стран. А к россиянам и белорусам впервые применили избирательный принцип коллективной ответственности.
Американские атлеты принимали участие во всех соревнованиях – хотя американские солдаты постоянно сбрасывают бомбы на ту или иную страну, чтобы принести туда "демократию и свободу".
Израильских спортсменов не наказывают за постоянные операции против палестинцев, а саудовских олимпийцев не подвергают дискриминации за кровавую войну на территории Йемена. Список можно продолжить дальше – и во всех этих случаях МОК вспоминает о принципе "спорт – вне политики", делая исключение только для Украины.
Спортсмены из враждующих стран общаются на соревнованиях в духе спортивных принципов – даже если им не слишком этого хочется. Потому что проявление неспортивных эмоций всегда влечет за собой наказание.
Скандальные поступки в духе Ольги Харлан всегда считались среди атлетов недостойными – потому что доказывать свое превосходство над соперником полагалось исключительно в рамках правил, в ходе спортивного поединка.
Противостояние футбольных сборных Аргентины и Англии на чемпионате мира в Мексике происходило в контексте недавней войны за Фолклендские острова, когда британские солдаты убили сотни аргентинцев, спасая остатки своей колониальной империи.
Но команда Диего Марадоны не стала устраивать драку с английскими игроками, а победила их на футбольном поле.
Поддержка действий Ольги Харлан, которую продемонстрировало руководство МОК, показывает, что спортивные принципы можно отложить в сторону, если они мешают выполнению политического заказа. Ведь украинку не только не наказали за проступок – наоборот, ее провокационные и даже опасные действия встретили поощрение у высшего спортивного руководства.
Блогеры насмешливо пишут: если Международный олимпийский комитет "в виде исключения" гарантировал Харлан квоту на участие в парижской Олимпиаде, ему также нужно заранее зарезервировать для нее золотые медали. Просто чтобы понравиться украинскому президенту.
А другие комментаторы задаются вопросом: что случится, если украинские спортсмены начнут рубить россиянок саблями? Возможно, за это их тоже не накажут, а наградят?
Ситуация является абсурдной до невозможности, и она представляет для большого спорта настоящую катастрофу.
Зачем вообще проводить какие-то состязания, если атлетов заранее разделили на людей первого и второго сорта, обеспечивая одним исключительные права, и устраивая другим жестокую травлю? Ведь украинская сторона вообще потребовала снять с соревнований ни в чем не виноватую россиянку Смирнову.
"Все это печально. Если Пьер де Кубертен вошел в историю как создатель новой версии олимпийского движения, то Томас Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение такими непродуманными и ангажированными решениями.
Томас Бах разделил спортсменов на правильных и неправильных. Он полностью разрушает все устои, которые создавались десятилетиями.
То, что они несамостоятельные, это очевидный факт. Эту цепную реакцию вряд ли уже можно остановить. Нам рассчитывать на международное олимпийское движение больше не стоит", – прокомментировал скандал вокруг Харлан двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
А возвращенная на соревнования чемпионата мира Харлан, выступая в командном составе, потерпела поражение в матче за бронзовые медали, против команды Южной Кореи.
Это подтверждает – агрессивная наглость в итоге всегда проигрывает. Даже если на ее стороне играют все спортивные начальники мира.