https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html

Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт

Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт - 31.07.2023 Украина.ру

Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт

Скандал с участием украинской саблистки Ольги Харлан не сходит со страниц ведущих мировых медиа. Потому что эта история подрывает основы современного спорта и наверняка повлечет за собой долгоиграющие последствия

2023-07-31T15:26

2023-07-31T15:26

2023-07-31T15:27

ольга харлан

спорт

олимпийцы

эксклюзив

украина

скандал

фехтование

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После поединка против россиянки Анны Смирновой, который проходил на чемпионате мира по фехтованию в итальянском Милане, Харлан не стала пожимать сопернице руку – хотя это обязывали сделать правила спортивных соревнований.Она выставила в сторону россиянки саблю, прокричала несколько фраз, и быстро ушла.Смирнова безрезультатно прождала украинку еще полчаса, после чего Харлан автоматически засчитали техническое поражение в поединке. А Международная федерация фехтования приняла решение снять Ольгу со следующего этапа чемпионата, действуя согласно общепринятому регламенту.Это решение поначалу назвали излишне мягким. За агрессивные и провокационные поступки, вроде враждебного жеста с саблей, обычно наказывают долгосрочной дисквалификацией – или сразу указывают хулиганам на двери большого спорта.Но затем начались настоящие чудеса. Международная федерации фехтования внезапно пересмотрела решение об отстранении украинки – под предлогом того, что на турнире действует санитарный протокол по борьбе с ковидом, запрещающий рукопожатия для спортсменов.Все понимали, что это неуклюжая ложь, придуманная организаторами на скорую руку. На чемпионате не действовали никакие карантинные правила, потому что они давно отменены в Италии и в Европе. Спортсмены жали друг другу руки без всяких ограничений. И было ясно, что правила решили поменять специально под ситуацию с Харлан, чтобы она избежала наказания за их нарушение.А затем в историю вмешались руководители Международного олимпийского комитета. Они полностью поддержали действия Ольги Харлан, и даже пообещали предоставить ей квоту на участие в Олимпиаде-2024 в Париже – на тот случай, если украинская саблистка не пройдет отборочные соревнования.Получив взбучку от начальства, Международная федерация фехтования полностью отменила решение о дисквалификации Харлан, заявляя, что это делается "в соответствии с олимпийским духом". А затем изменила правила поединков, заменив обязательные рукопожатия на приветственные жесты издалека.Такое развитие событий повергло международную спортивную общественность в состояние настоящего шока.Любители и эксперты с возмущением выражали свое возмущение на форумах и в социальных сетях. Они констатировали очевидный факт – чиновники из Международного олимпийского комитета обнулили базовые спортивные правила в угоду политической конъюнктуры, отменяя и дух и букву мирового олимпийского движения. А это полностью разрушило доверие к международным спортивным организациям.Конечно, большой спорт никогда не стоял в стороне от большой политики. Однако в его истории не было ни одного случая, когда руководство МОК настолько беззастенчиво и открыто участвовали в глобальном политическом конфликте, принимая в нем сторону США, Евросоюза и Украины.В мире постоянно происходят большие и малые войны, которые обычно начинают государства Запада или зависимые от них вассалы. Но международные спортивные организации никогда не наказывали за это спортсменов из этих стран. А к россиянам и белорусам впервые применили избирательный принцип коллективной ответственности.Американские атлеты принимали участие во всех соревнованиях – хотя американские солдаты постоянно сбрасывают бомбы на ту или иную страну, чтобы принести туда "демократию и свободу".Израильских спортсменов не наказывают за постоянные операции против палестинцев, а саудовских олимпийцев не подвергают дискриминации за кровавую войну на территории Йемена. Список можно продолжить дальше – и во всех этих случаях МОК вспоминает о принципе "спорт – вне политики", делая исключение только для Украины.Спортсмены из враждующих стран общаются на соревнованиях в духе спортивных принципов – даже если им не слишком этого хочется. Потому что проявление неспортивных эмоций всегда влечет за собой наказание.Скандальные поступки в духе Ольги Харлан всегда считались среди атлетов недостойными – потому что доказывать свое превосходство над соперником полагалось исключительно в рамках правил, в ходе спортивного поединка.Противостояние футбольных сборных Аргентины и Англии на чемпионате мира в Мексике происходило в контексте недавней войны за Фолклендские острова, когда британские солдаты убили сотни аргентинцев, спасая остатки своей колониальной империи. Но команда Диего Марадоны не стала устраивать драку с английскими игроками, а победила их на футбольном поле.Поддержка действий Ольги Харлан, которую продемонстрировало руководство МОК, показывает, что спортивные принципы можно отложить в сторону, если они мешают выполнению политического заказа. Ведь украинку не только не наказали за проступок – наоборот, ее провокационные и даже опасные действия встретили поощрение у высшего спортивного руководства.Блогеры насмешливо пишут: если Международный олимпийский комитет "в виде исключения" гарантировал Харлан квоту на участие в парижской Олимпиаде, ему также нужно заранее зарезервировать для нее золотые медали. Просто чтобы понравиться украинскому президенту.А другие комментаторы задаются вопросом: что случится, если украинские спортсмены начнут рубить россиянок саблями? Возможно, за это их тоже не накажут, а наградят?Ситуация является абсурдной до невозможности, и она представляет для большого спорта настоящую катастрофу.Зачем вообще проводить какие-то состязания, если атлетов заранее разделили на людей первого и второго сорта, обеспечивая одним исключительные права, и устраивая другим жестокую травлю? Ведь украинская сторона вообще потребовала снять с соревнований ни в чем не виноватую россиянку Смирнову."Все это печально. Если Пьер де Кубертен вошел в историю как создатель новой версии олимпийского движения, то Томас Бах войдет в историю как человек, который разрушил олимпийское движение такими непродуманными и ангажированными решениями.Томас Бах разделил спортсменов на правильных и неправильных. Он полностью разрушает все устои, которые создавались десятилетиями.То, что они несамостоятельные, это очевидный факт. Эту цепную реакцию вряд ли уже можно остановить. Нам рассчитывать на международное олимпийское движение больше не стоит", – прокомментировал скандал вокруг Харлан двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.А возвращенная на соревнования чемпионата мира Харлан, выступая в командном составе, потерпела поражение в матче за бронзовые медали, против команды Южной Кореи.Это подтверждает – агрессивная наглость в итоге всегда проигрывает. Даже если на ее стороне играют все спортивные начальники мира.

https://ukraina.ru/20230728/1048331049.html

https://ukraina.ru/20210726/1031921685.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

ольга харлан, спорт, олимпийцы, эксклюзив, украина, скандал, фехтование