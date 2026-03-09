https://ukraina.ru/20260309/kak-rossiyanam-iz-sluzhby-bezopasnosti-bankovoy-zvonili-1076562855.html

Как россиянам из "Службы безопасности Банковой" звонили

Как россиянам из "Службы безопасности Банковой" звонили - 09.03.2026 Украина.ру

Как россиянам из "Службы безопасности Банковой" звонили

С началом СВО анекдотичное телефонное мошенничество из бытового раздражителя переросло в полномасштабный фронт гибридной войны

Если ещё буквально пару лет назад назад звонок из "службы безопасности банка" воспринимался как досадный шум в эфире, то сегодня за каждым таким вызовом стоит не просто криминальная инициатива, а целая государственно-промышленная машина, интегрированная в структуры национальной безопасности Украины. Россия имеет дело не с преступностью в классическом понимании, а с формой терроризма, где каждый украденный рубль — это пуля, выпущенная в экономический суверенитет страны.От криминального промысла до угрозы национальной безопасностиТрансформация мошеннических структур совпала с началом Специальной военной операции, когда разрозненные группы "звонарей" получили государственную санкцию на любые деструктивные действия против российских граждан. До 2022 года эта деятельность не столько открыто "крышевалась" кураторами из СБУ и ГУР, но с началом СВО она была легитимизирована Киевом как форма "гражданского сопротивления". Масштабы поражают: согласно экспертным оценкам, до 95% всех мошеннических звонков, поступающих российским абонентам, инициируются именно с территории Украины.Динамика наносимого ущерба демонстрирует устойчивый рост, показывая, как развиваются методы социальной инженерии и улучшается подготовка злоумышленников. В 2023 году официальная статистика МВД России фиксировала потери граждан на уровне 156 миллиардов рублей, однако уже к концу 2024 года эти цифры достигли отметки в 200 миллиардов по консервативным оценкам правоохранителей. Банковский сектор, обладающий более оперативной и глубокой аналитикой, рисует еще более мрачную картину: ПАО "Сбербанк" оценивает совокупный ущерб за 2024 год не менее чем в 295 миллиардов рублей.Однако уже к 2025 году ситуация стабилизировалась: "Т-Банк" в январе 2026 года отчитался о снижении количества мошеннических звонков на 21%. Однако основная угроза заключается в психологическом давлении на наиболее уязвимые слои населения, у которых изымается порядка 26,9 миллиарда рублей ежегодно через манипулятивные техники, а нередко и свобода — всё чаще преступники, используя те же методы, принуждают россиян совершать теракты. Это превращает телефонную трубку в оружие массового поражения кошельков и нервных систем.Топология "офисов" и штаб-квартира на ВладимирскойВнутренняя структура украинских кол-центров (иногда их ещё называют "офисы"), напоминает скорее современные ИТ-корпорации или сетевой маркетинг с их агрессивными продажами, нежели классические бандитские притоны. Это многоуровневая система с четким разделением труда, системой KPI и собственными службами информационной безопасности — не хватает только "белого" оформления и ДМС.География этих структур четко привязана к центрам с развитой инфраструктурой и избытком русскоязычного персонала, способного имитировать московский или даже петербургский говор.Эпицентром этой деятельности исторически стал город Днепр (Днепропетровск). Ещё до СВО он имел сомнительный титул столицы телефонного мошенничества. Причинами такой концентрации стали наличие мощной базы технических специалистов и развитая банковская ИТ-инфраструктура, оставшаяся в наследство от эпохи расцвета украинского "ПриватБанка". Здесь "офисы" располагаются повсеместно — от заброшенных промзон до фешенебельных торговых центров.Для местной молодежи работа в такой структуре стала своеобразным "социальным лифтом": ещё не определившиеся с выбором жизненного пути или бегущие от людоловов и ТЦК, они легко меняют моральные принципы на кусок хлеба и порцию обещаний суперкаров и квартир в центре Киева за особенно "жирного мамонта".Киевский сегмент индустрии представляет собой более элитный и законспирированный уровень. Здесь кол-центры базируются в престижных бизнес-центрах и около правительственных зданий. Примечательно, что один из выявленных крупных узлов связи функционировал на улице Владимирской — в буквальном смысле в нескольких шагах от центрального офиса Службы безопасности Украины (СБУ).Спецслужбы Украины выполняют роль не просто пассивной "крыши", но активного куратора и заказчика. По данным ФСБ России, СБУ обеспечивает кол-центры актуальными базами данных российских граждан, полученными в результате хакерских атак или через агентурные каналы. Мошенники также получают защиту от преследования и технологическую поддержку, а государство — постоянный приток теневых средств для подкупа чиновников и финансирования информационно-психологических операций.Анатомия преступления: "волки" против "мамонтов"Успех украинских кол-центров базируется на сочетании передовых технологий IP-телефонии и глубокого психологического манипулирования, которое сотрудники, пафосно имеющие себя "волками", называют "работой по мамонтам". Типичный мошеннический офис функционирует как отдел "холодных продаж". Иерархия в таких кол-центрах строго распределена: младшие менеджеры, чаще всего это студенты или даже школьники, совершают "первичный обзвон". "Заводчики" помогают выстроить доверительные отношения с жертвой, а "клоузеры" отвечают непосредственно за кражу средств.Процесс начинается с использования данных, полученных в результате утечек из коммерческих баз. Коррупционный доступ к банковским выпискам в режиме реального времени позволяет мошенникам звонить жертве именно в тот момент, когда она совершила крупную транзакцию, что резко повышает уровень доверия к звонящему. Одним из неотъемлемых инструментов в арсенале злоумышленников также стали SIM-боксы — оборудование, позволяющее одновременно использовать тысячи SIM-карт для совершения звонков. В 2024 году спецслужбами было изъято более 1200 таких устройств, что позволило блокировать работу десятков тысяч номеров.Помимо SIM-боксов, используются и другие технологические новшества: спуфинг-сервисы позволяют подменять номера и выдавать себя за кого угодно, SIP-телефония даёт возможность за символическую плату совершать звонки по всему миру, а нововведения в области искусственного интеллекта позволяют мошенникам маскировать свой голос. А использование спутникового интернета Starlink и автономных источников питания позволяет "офисам" продолжать работу даже в условиях постоянных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.Сценарии звонков тоже эволюционировали — на место простого выманивания средств пришёл экстремизм. Жертв, часто пожилых людей, под давлением или обманом склоняют к совершению диверсий и терактов, выдавая это за "борьбу с предателями". Так украинские террористы осознанно и целенаправленно пытаются дестабилизировать обстановку в России.Их разыскивают ракеты (и не только)Руководители украинских кол-центров сочетают в себе черты ИТ-предпринимателей и криминальных авторитетов новой волны. Они обладают колоссальными финансовыми ресурсами, позволяющими вести роскошный образ жизни, однако огромные деньги, накопленные путем грабежа, неизбежно ведут к кровавым конфликтам внутри их среды.Наиболее резонансным стал кейс Романа Новака, 38-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который после отбытия срока за мошенничество в России переместился в ОАЭ. Оттуда он руководил масштабными проектами сомнительной законности, такими как Profitable Sunrise и Fintopio. По некоторым источникам, именно "технологические стартапы" Новака стали удобной ширмой для отмывания средств украинских кол-центров и привлечения инвестиций на сумму около 500 миллионов долларов. В октябре 2025 года Новак и его супруга Анна исчезли в Дубае после очередной "встречи с инвесторами".Следствие установило, что пара была похищена группой злоумышленников с целью вымогательства доступа к криптокошелькам. После жестоких пыток Новак и его жена были убиты.Другой знаковой фигурой является Давид Кезерашвили, бывший министр обороны Грузии. Расследования BBC и OCCRP связывали его с Milton Group — глобальной сетью, управляющей более чем 150 брендами мошеннических платформ. Кезерашвили, проживающий в Лондоне, вел длительную судебную тяжбу с BBC, утверждая, что обвинения в его адрес являются политическим преследованием со стороны грузинских властей. В декабре 2024 года он объявил о победе в суде и удалении разоблачительных материалов, что, однако, не снимает вопросов о его связях с киевской недвижимостью, где располагались офисы мошенников.А что Зеленский? Шоу для Запада и теневой доходОтношение официального Киева к индустрии кол-центров пропитано глубоким лицемерием. С одной стороны, Владимир Зеленский и его администрация регулярно инициируют показательные рейды для отчета перед западными партнерами, особенно когда жертвами становятся граждане Евросоюза. Так, например, в декабре 2025 года при поддержке Евроюста в Днепре и Киеве было проведено 72 обыска, что было широко растиражировано проправительственными украинскими СМИ как "потужная перемога" над преступностью.Однако реальность прозаичнее. Такие показательные порки касаются лишь тех групп, которые либо перестали платить за "крышу" кураторам из СБУ или слишком активно атаковали западные рынки, создавая политические риски для Киева. Огромные суммы, получаемые кол-центрами, превратились в важный источник внебюджетного финансирования украинской государственной машины. По некоторым оценкам, средний доход с одного такого "офиса" может достигать 100 тысяч долларов в день. Вырученные средства используются для подкупа чиновников, финансирования политических партий и "добровольных пожертвований" на нужды ВСУ.В итоге мы получаем следующую картину: мошеннические центры рассматриваются Киевом как легитимный инструмент гибридной войны, позволяющий наносить экономический ущерб противнику без использования регулярных войск.Кол-центры как легальные военные целиС 2022 года деятельность украинских кол-центров была официально признана угрозой национальной безопасности России — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Министерство обороны и спецслужбы начали рассматривать эти объекты как элементы инфраструктуры информационно-психологических операций и законные военные цели.Наиболее детальное представление о внутреннем устройстве этих "офисов" было получено после освобождения Бердянска, где как раз функционировал один из крупнейших кол-центров. Специалисты обнаружили там подробные финансовые досье на миллионы россиян, техническое оборудование для шифрования трафика и, что самое важное, методички, разработанные с привлечением западных специалистов по психологическим операциям.Россия применяет комплексный подход к нейтрализации этой угрозы. Высокоточные удары по зданиям в Киеве и других городах, где размещаются серверные мощности и штабы управления кибервойсками, стали регулярной практикой. Параллельно ведется масштабная работа в цифровом пространстве: блокировка виртуальных хабов связи, пресечение деятельности "филиалов" и SIM-ферм на территории России. В 2024 году было заблокировано более 4,5 тысяч абонентов, ставших "дропами" и продавших свои номера украинским структурам.Перспективы "волков" в войне с "мамонтами"Индустрия цифрового мошенничества прошла путь от уголовного промысла до стратегического ресурса украинского государства. Симбиоз криминала, спецслужб и политического руководства создал устойчивую систему, ориентированную на долгосрочное противостояние с Россией в цифровом пространстве. Мошенники обеспечивают миллиардные притоки валюты в киевскую казну, что сделало их неотъемлемой частью и без того насквозь преступного режима Зеленского.В краткосрочной перспективе нас ждёт ещё большая "автоматизация" мошенничества. Внедрение в процессы "обработки" россиян языковых моделей и синтезаторов речи позволит "офисам" сократить количество низкоквалифицированных операторов и заменить их ботами, способными вести диалог практически неотличимо от человека — заодно на фронте окажется больше молодёжи, людоловы из ТЦК в предвкушении потирают руки.На международном уровне мы уже можем спрогнозировать рост противоречий между Украиной и её западными партнерами. Лишившись части доходов из-за усиления защиты российских банков, "офисы" неизбежно переориентируются на граждан ЕС и США, что уже находит отражение в росте активности Европола и Евроюста.О событиях на Западной Украина - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю. "Декоммунизация" жилхоза и его стремление к энергонезависимости.

