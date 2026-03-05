Гибель Седова: норвежский след
5 марта 1914 года во время похода к Северному полюсу умер уроженец Донбасса Георгий Седов. Благодаря жертвенному подвигу этого человека Россия смогла установить суверенитет над ключевым для контроля над Западным сектором Арктики архипелагом Земля Франца-Иосифа
Деятельность Седова заслужила самые противоречивые оценки – от хвалебных до уничижительных, но их авторы практически не упоминают ту геополитическую обстановку, в которой проходила и его экспедиция, и две других, также окончившихся трагически – под руководством Владимира Русанова и Георгия Брусилова. Практически нигде невозможно прочесть о Русско-норвежском конфликте 1910-11 годов, сопровождавшемся силовой операцией против скандинавских браконьеров на Новоземельском архипелаге, также нуждается в пересмотре роль исследователя и дипломата Фритьофа Нансена, умевшего хорошо маскировать свои действия, направленные в ущерб России.
Запрограммированный конфликт
1905 год. В результате расторжения унии со Швецией на карте Европы появляется новое независимое государство – Норвегия. Шведы и норвежцы не враждовали, но никогда не питали друг к другу симпатий, да и геополитические устремления у них оказались разнонаправленными: первые были озабочены превратившимися в источник непрекращающихся фантомных болей балтийскими делами, вторые тяготели к полярным морям.
Развод прошёл на удивление мирно, недовольных было мало, но услышать себя они заставили. Одним из таковых являлся популярный в то время шведский беллетрист Иван Аминов – потомок русского перебежчика петровской эпохи: спустя несколько месяцев после расторжения унии в стокгольмском издательстве "Густафсон и Пальсон" выходит его получившая огромный резонанс антиутопия "Норвежско-российская война или Последствия катастрофического 1905 года". В предисловии к роману, созданному явно не без подсказок из Лондона, сказано следующее:
"Норвежский генеральный штаб и представить себе не мог, что за распадом унии последует вторжение русской царской армии. Эта война сейчас почти полностью забыта, что, вероятно, объясняется полным замалчиванием её истории в газетах, энциклопедиях и школьных учебниках. К счастью, наш писатель-фантаст воспользовался возможностью и в следующем году опубликовал свою насыщенную фактами книгу-репортаж".
Если учесть, что шведы мастерски владеют "мягкой силой" и приложили немало стараний для того, чтобы оторвать Финляндию от России, то цели и задачи этой книги вполне понятны. Результаты не заставили себя ждать: практически сразу же новорождённое норвежское королевство вступило с Россией в спор за обладание архипелагами Новая Земля, Шпицберген и Земля Франца-Иосифа.
Хищническая добыча тюленей, развёрнутая норвежскими зверопромышленниками на традиционных местах промысла их русских коллег, вызвала поток жалоб, поэтому весной 1910 года в Петербурге приняли решение призвать обнаглевших варягов к порядку и объявить суверенитет над Новой Землёй. С открытием навигации российские корабли береговой охраны с полицейским десантом на борту прибыли на архипелаг, где провели массовые задержания норвежцев с последующей их депортацией. Тем же летом Новую Землю заселили русскими подданными. В Осло защиту Россией своих арктических интересов восприняли как пощёчину.
По следам пропавших экспедиций
Лето 1912 года. В море выходят сразу три русских экспедиции: из Архангельска – под командованием Седова, из Петербурга –Брусилова и из Александровска-на-Мурмане (ныне – ЗАТО Полярный) – Русанова. Заявленной целью первой из них было покорение Северного полюса, двух остальных – прохождение Северного морского пути, интерес к которому подстегнули неудачи Русско-японской войны. Помимо этого, первый этап экспедиции Русанова посвящался изучению Шпицбергена, являвшегося в то время предметом российско-норвежского территориального спора, и установке на его побережье заявочных знаков, особенно – в районах угольных месторождений.
Лучше всех была укомплектована группа Русанова: это касалось и подбора участников экспедиции, и её материальной части. Русанов уже имел опыт работы в Заполярье, поэтому на борт судна "Геркулес" погрузили большой и тщательно подобранный запас всего необходимого. Капитаном "Геркулеса" стал Александр Кучин, в недавнем прошлом штурман легендарного "Фрама" и единственный иностранец в экспедиции Амундсена к Южному полюсу.
Георгий Седов с супругой
Геологические изыскания на Шпицбергене поручили уроженцу Приазовья Рудольфу Самойловичу: Русанову пришлось приложить немало усилий чтобы получить разрешение на участие политического ссыльного в экспедиции под обязательство возврата в место отбывания наказания по окончании сезона. Последнее спасло жизнь и самому Самойловичу, и сопровождавшему его при возвращении в Россию зоологу Зенону Сватошу – будущему директору Баргузинского заповедника. Да и основную цель похода – прохождение Севморпути – Русанов обнародовал не сразу, а в радиотелеграмме с Новой Земли по завершении работ на Шпицбергене. Больше сведений с борта "Геркулеса" не поступало.
Хуже всего, несмотря на неплохую материальную базу, обстояли дела у группы Брусилова. Она была в значительной мере укомплектована случайными людьми из-за чего с самого начала конфликты преследовали её участников: врач и двое штурманов отказались выходить в море, а в начале второй зимовки произошёл раскол в экипаже "Святой Анны". Одиннадцать моряков, примкнувших штурману Валериану Альбанову, отправились пешком по дрейфующим льдам к Земле Франца-Иосифа: из них выжили двое – сам Альбанов и матрос Конрад, спасённые экспедицией Седова. Судьба тринадцати оставшихся на борту судна неизвестна.
Нансеновская "помощь"
Наибольший общественный резонанс имела подготовка к экспедиции Георгия Седова: проект амбициозный, касающийся национального престижа. Получить государственное финансирование не удалось, поэтому был организован сбор пожертвований. Но самое интересное в том, что одним из самых его активных участников, был не кто иной как Фритьоф Нансен, даже удостоившийся награды от оргкомитета экспедиции.
И вот здесь, зачастую на ровном месте, начали возникать трудности. Поставки оплаченных оборудования и провианта откровенно саботировались: либо возникали задержки, либо прибывало некомплектное и некондиционное. Судовладельцы под разными предлогами отказывали Седову во фрахте судна и лишь в конце июня 1912 года зверопромышленник Дикин ответил согласием. Договор фрахта шхуны "Святой великомученик Фока" подписали, но внезапно выяснилось, что на судно наложен арест по требованию кредиторов: хозяин не уведомил Седова что имущество находится в залоге, хотя и обязан был это сделать. В результате драгоценное время было потеряно на судебные разбирательства, а когда суд разрешил дело в пользу Седова подконтрольная судовладельцу команда тут же сошла на берег.
Ещё момент: "Святой Фока" был оснащён новейшей по тем временам мощной радиостанцией, но её пришлось снять и оставить в порту: с поиском телеграфиста не согласились помочь ни морское ведомство, ни частные компании. Хотя радио могло бы пригодиться Седову во время первой зимовки на Новой Земле: известие об этом на материке получили только в конце навигации 1913 года, когда высылать помощь было уже слишком поздно и отправку спасательной партии под командованием капитана первого ранга Исхака Ислямова, официально подтвердившей установление Седовым суверенитета России над Землёй Франца-Иосифа, перенесли на следующее лето.
Подобные "чудеса" стали результатом того, что в те годы по всему Северу России активно действовала агентура норвежских спецслужб, а тот же Нансен, будучи в курсе приготовлений как минимум Седова и Брусилова, незамедлительно информировал Осло о происходящем. Этим объясняется и то, что Русанов не спешил афишировать свои планы относительно Севморпути, но заявлял о намерении изучать угольные месторождения на островах Баренцева моря.
© Открытый источникКорабль Георгия Седова "Св. Фока" во льдах
Подвижничество и коварство
В чём многие исследователи упрекают Седова, так это в честолюбии и авантюризме, но при этом они смотрят с высоты сегодняшнего дня.
Насчёт первого: Корпус гидрографов совершенно не отличался демократизмом нравов поскольку его основу составляли выходцы из родовитых фамилий, а кумовство и коррупция являлись печальной нормой. Проще говоря, таких простолюдинов, как Седов или Ислямов (уникальный для того времени случай, когда мусульманин стал флотским офицером и дослужился до высоких чинов), там безжалостно третировали, поэтому им требовались немалые усилия для выживания, включая завышенную самооценку, а также готовность идти на колоссальный риск.
Касательно авантюризма: когда предстоит идти в неизвестность и просчитать заранее всё невозможно, а за мельчайшую ошибку приходится платить жизнью – без этой черты характера не обойтись. Любой занимающийся альпинизмом прекрасно знает, что отступление на предвершинном участке сложного маршрута часто требует больших сил, чем продолжение восхождения с гарантированным билетом в один конец. Этим и объясняются трагедии многих полярных экспедиций, когда остаётся единственный выбор между движением вперёд с иллюзорными шансами на выживание и признанием поражения, которое в принципе не оставляет никаких шансов.
Возвращаясь к Нансену стоит сказать, что летом 1913 года он, зная о пропаже трёх русских экспедиций, совершил рекогносцировочное плавание по западному сектору Севморпути и Енисею. Изданная им об этом путешествии книга "В страну будущего: Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское море" откровенно напоминает слегка беллетризованный разведывательный отчёт со снятым грифом секретности.
Да и весь последующий гуманизм Нансена, помогавшего голодающим Поволжья, пострадавшим от османского геноцида и белоэмигрантам, преследовал целью заставить Россию согласиться с аннексией Шпицбергена Норвегией, сумевшей воспользоваться смутой. И с этой задачей Нансен справился блестяще.
