Гибель Седова: норвежский след

5 марта 1914 года во время похода к Северному полюсу умер уроженец Донбасса Георгий Седов. Благодаря жертвенному подвигу этого человека Россия смогла установить суверенитет над ключевым для контроля над Западным сектором Арктики архипелагом Земля Франца-Иосифа

Деятельность Седова заслужила самые противоречивые оценки – от хвалебных до уничижительных, но их авторы практически не упоминают ту геополитическую обстановку, в которой проходила и его экспедиция, и две других, также окончившихся трагически – под руководством Владимира Русанова и Георгия Брусилова. Практически нигде невозможно прочесть о Русско-норвежском конфликте 1910-11 годов, сопровождавшемся силовой операцией против скандинавских браконьеров на Новоземельском архипелаге, также нуждается в пересмотре роль исследователя и дипломата Фритьофа Нансена, умевшего хорошо маскировать свои действия, направленные в ущерб России.Запрограммированный конфликт1905 год. В результате расторжения унии со Швецией на карте Европы появляется новое независимое государство – Норвегия. Шведы и норвежцы не враждовали, но никогда не питали друг к другу симпатий, да и геополитические устремления у них оказались разнонаправленными: первые были озабочены превратившимися в источник непрекращающихся фантомных болей балтийскими делами, вторые тяготели к полярным морям.Развод прошёл на удивление мирно, недовольных было мало, но услышать себя они заставили. Одним из таковых являлся популярный в то время шведский беллетрист Иван Аминов – потомок русского перебежчика петровской эпохи: спустя несколько месяцев после расторжения унии в стокгольмском издательстве "Густафсон и Пальсон" выходит его получившая огромный резонанс антиутопия "Норвежско-российская война или Последствия катастрофического 1905 года". В предисловии к роману, созданному явно не без подсказок из Лондона, сказано следующее:"Норвежский генеральный штаб и представить себе не мог, что за распадом унии последует вторжение русской царской армии. Эта война сейчас почти полностью забыта, что, вероятно, объясняется полным замалчиванием её истории в газетах, энциклопедиях и школьных учебниках. К счастью, наш писатель-фантаст воспользовался возможностью и в следующем году опубликовал свою насыщенную фактами книгу-репортаж".Если учесть, что шведы мастерски владеют "мягкой силой" и приложили немало стараний для того, чтобы оторвать Финляндию от России, то цели и задачи этой книги вполне понятны. Результаты не заставили себя ждать: практически сразу же новорождённое норвежское королевство вступило с Россией в спор за обладание архипелагами Новая Земля, Шпицберген и Земля Франца-Иосифа.Хищническая добыча тюленей, развёрнутая норвежскими зверопромышленниками на традиционных местах промысла их русских коллег, вызвала поток жалоб, поэтому весной 1910 года в Петербурге приняли решение призвать обнаглевших варягов к порядку и объявить суверенитет над Новой Землёй. С открытием навигации российские корабли береговой охраны с полицейским десантом на борту прибыли на архипелаг, где провели массовые задержания норвежцев с последующей их депортацией. Тем же летом Новую Землю заселили русскими подданными. В Осло защиту Россией своих арктических интересов восприняли как пощёчину.По следам пропавших экспедицийЛето 1912 года. В море выходят сразу три русских экспедиции: из Архангельска – под командованием Седова, из Петербурга –Брусилова и из Александровска-на-Мурмане (ныне – ЗАТО Полярный) – Русанова. Заявленной целью первой из них было покорение Северного полюса, двух остальных – прохождение Северного морского пути, интерес к которому подстегнули неудачи Русско-японской войны. Помимо этого, первый этап экспедиции Русанова посвящался изучению Шпицбергена, являвшегося в то время предметом российско-норвежского территориального спора, и установке на его побережье заявочных знаков, особенно – в районах угольных месторождений.Лучше всех была укомплектована группа Русанова: это касалось и подбора участников экспедиции, и её материальной части. Русанов уже имел опыт работы в Заполярье, поэтому на борт судна "Геркулес" погрузили большой и тщательно подобранный запас всего необходимого. Капитаном "Геркулеса" стал Александр Кучин, в недавнем прошлом штурман легендарного "Фрама" и единственный иностранец в экспедиции Амундсена к Южному полюсу.Геологические изыскания на Шпицбергене поручили уроженцу Приазовья Рудольфу Самойловичу: Русанову пришлось приложить немало усилий чтобы получить разрешение на участие политического ссыльного в экспедиции под обязательство возврата в место отбывания наказания по окончании сезона. Последнее спасло жизнь и самому Самойловичу, и сопровождавшему его при возвращении в Россию зоологу Зенону Сватошу – будущему директору Баргузинского заповедника. Да и основную цель похода – прохождение Севморпути – Русанов обнародовал не сразу, а в радиотелеграмме с Новой Земли по завершении работ на Шпицбергене. Больше сведений с борта "Геркулеса" не поступало.Хуже всего, несмотря на неплохую материальную базу, обстояли дела у группы Брусилова. Она была в значительной мере укомплектована случайными людьми из-за чего с самого начала конфликты преследовали её участников: врач и двое штурманов отказались выходить в море, а в начале второй зимовки произошёл раскол в экипаже "Святой Анны". Одиннадцать моряков, примкнувших штурману Валериану Альбанову, отправились пешком по дрейфующим льдам к Земле Франца-Иосифа: из них выжили двое – сам Альбанов и матрос Конрад, спасённые экспедицией Седова. Судьба тринадцати оставшихся на борту судна неизвестна.Нансеновская "помощь"Наибольший общественный резонанс имела подготовка к экспедиции Георгия Седова: проект амбициозный, касающийся национального престижа. Получить государственное финансирование не удалось, поэтому был организован сбор пожертвований. Но самое интересное в том, что одним из самых его активных участников, был не кто иной как Фритьоф Нансен, даже удостоившийся награды от оргкомитета экспедиции.И вот здесь, зачастую на ровном месте, начали возникать трудности. Поставки оплаченных оборудования и провианта откровенно саботировались: либо возникали задержки, либо прибывало некомплектное и некондиционное. Судовладельцы под разными предлогами отказывали Седову во фрахте судна и лишь в конце июня 1912 года зверопромышленник Дикин ответил согласием. Договор фрахта шхуны "Святой великомученик Фока" подписали, но внезапно выяснилось, что на судно наложен арест по требованию кредиторов: хозяин не уведомил Седова что имущество находится в залоге, хотя и обязан был это сделать. В результате драгоценное время было потеряно на судебные разбирательства, а когда суд разрешил дело в пользу Седова подконтрольная судовладельцу команда тут же сошла на берег.Ещё момент: "Святой Фока" был оснащён новейшей по тем временам мощной радиостанцией, но её пришлось снять и оставить в порту: с поиском телеграфиста не согласились помочь ни морское ведомство, ни частные компании. Хотя радио могло бы пригодиться Седову во время первой зимовки на Новой Земле: известие об этом на материке получили только в конце навигации 1913 года, когда высылать помощь было уже слишком поздно и отправку спасательной партии под командованием капитана первого ранга Исхака Ислямова, официально подтвердившей установление Седовым суверенитета России над Землёй Франца-Иосифа, перенесли на следующее лето.Подобные "чудеса" стали результатом того, что в те годы по всему Северу России активно действовала агентура норвежских спецслужб, а тот же Нансен, будучи в курсе приготовлений как минимум Седова и Брусилова, незамедлительно информировал Осло о происходящем. Этим объясняется и то, что Русанов не спешил афишировать свои планы относительно Севморпути, но заявлял о намерении изучать угольные месторождения на островах Баренцева моря.Подвижничество и коварствоВ чём многие исследователи упрекают Седова, так это в честолюбии и авантюризме, но при этом они смотрят с высоты сегодняшнего дня.Насчёт первого: Корпус гидрографов совершенно не отличался демократизмом нравов поскольку его основу составляли выходцы из родовитых фамилий, а кумовство и коррупция являлись печальной нормой. Проще говоря, таких простолюдинов, как Седов или Ислямов (уникальный для того времени случай, когда мусульманин стал флотским офицером и дослужился до высоких чинов), там безжалостно третировали, поэтому им требовались немалые усилия для выживания, включая завышенную самооценку, а также готовность идти на колоссальный риск.Касательно авантюризма: когда предстоит идти в неизвестность и просчитать заранее всё невозможно, а за мельчайшую ошибку приходится платить жизнью – без этой черты характера не обойтись. Любой занимающийся альпинизмом прекрасно знает, что отступление на предвершинном участке сложного маршрута часто требует больших сил, чем продолжение восхождения с гарантированным билетом в один конец. Этим и объясняются трагедии многих полярных экспедиций, когда остаётся единственный выбор между движением вперёд с иллюзорными шансами на выживание и признанием поражения, которое в принципе не оставляет никаких шансов.Возвращаясь к Нансену стоит сказать, что летом 1913 года он, зная о пропаже трёх русских экспедиций, совершил рекогносцировочное плавание по западному сектору Севморпути и Енисею. Изданная им об этом путешествии книга "В страну будущего: Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское море" откровенно напоминает слегка беллетризованный разведывательный отчёт со снятым грифом секретности.Да и весь последующий гуманизм Нансена, помогавшего голодающим Поволжья, пострадавшим от османского геноцида и белоэмигрантам, преследовал целью заставить Россию согласиться с аннексией Шпицбергена Норвегией, сумевшей воспользоваться смутой. И с этой задачей Нансен справился блестяще.

