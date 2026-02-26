https://ukraina.ru/20260226/prichasten-li-tramp-k-peredache-kievu-yadernogo-oruzhiya-lukyanov-o-svoey-igre-evropy-1076106508.html
Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы
Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы - 26.02.2026 Украина.ру
Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы
В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили фигуру президента США Дональда Трампа и его цели в глобальной политике, а также... Украина.ру, 26.02.2026
2026-02-26T17:10
2026-02-26T17:10
2026-02-26T17:25
видео
сша
киев
россия
дональд трамп
ядерное
ядерное оружие
энергетика
американская гегемония
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076106738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2078c8c1679afb7d21441dcfc994159c.png
В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили фигуру президента США Дональда Трампа и его цели в глобальной политике, а также проанализировали устойчивость России к американским вызовам:01:16 - Прецедент Трампа;06:58 - Какая она - "Великая Америка" Трампа?12:07 - Почему Трампа не поддерживают внутри США?19:00 - Гегемония США через энергетику;27:00 - Устойчивость России против политики США;34:18 - О передаче Киеву ядерного оружия; 38:13 - Похож ли Трамп на персонажа Грега Стилсона?
сша
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076106738_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d6fe2f16495855deabc54d5450ff3e6.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, киев, россия, дональд трамп, ядерное, ядерное оружие, энергетика, американская гегемония, политика, внешняя политика, вооружения, война, война на украине, новости сво россия, новости сво сейчас, международная политика, международные отношения, видео
Видео, США, Киев, Россия, Дональд Трамп, ядерное, Ядерное оружие, энергетика, американская гегемония, политика, внешняя политика, вооружения, война, война на Украине, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, Международная политика, международные отношения
Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы
17:10 26.02.2026 (обновлено: 17:25 26.02.2026)
В новом выпуске спецпроекта Украина.ру
"Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили фигуру президента США Дональда Трампа и его цели в глобальной политике, а также проанализировали устойчивость России к американским вызовам:01:16
- Прецедент Трампа;
06:58
- Какая она - "Великая Америка" Трампа?
12:07
- Почему Трампа не поддерживают внутри США?
19:00
- Гегемония США через энергетику;
27:00
- Устойчивость России против политики США;
34:18
- О передаче Киеву ядерного оружия;
38:13
- Похож ли Трамп на персонажа Грега Стилсона?