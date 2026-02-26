Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы - 26.02.2026 Украина.ру
Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы
Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы
В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили фигуру президента США Дональда Трампа и его цели в глобальной политике, а также... Украина.ру, 26.02.2026
В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили фигуру президента США Дональда Трампа и его цели в глобальной политике, а также проанализировали устойчивость России к американским вызовам:01:16 - Прецедент Трампа;06:58 - Какая она - "Великая Америка" Трампа?12:07 - Почему Трампа не поддерживают внутри США?19:00 - Гегемония США через энергетику;27:00 - Устойчивость России против политики США;34:18 - О передаче Киеву ядерного оружия; 38:13 - Похож ли Трамп на персонажа Грега Стилсона?
Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы

17:10 26.02.2026 (обновлено: 17:25 26.02.2026)
 
В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили фигуру президента США Дональда Трампа и его цели в глобальной политике, а также проанализировали устойчивость России к американским вызовам:

01:16 - Прецедент Трампа;
06:58 - Какая она - "Великая Америка" Трампа?
12:07 - Почему Трампа не поддерживают внутри США?
19:00 - Гегемония США через энергетику;
27:00 - Устойчивость России против политики США;
34:18 - О передаче Киеву ядерного оружия;
38:13 - Похож ли Трамп на персонажа Грега Стилсона?
Лента новостейМолния