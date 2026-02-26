https://ukraina.ru/20260226/prichasten-li-tramp-k-peredache-kievu-yadernogo-oruzhiya-lukyanov-o-svoey-igre-evropy-1076106508.html

Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы

Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы - 26.02.2026 Украина.ру

Причастен ли Трамп к передаче Киеву ядерного оружия? О "своей игре" Европы

В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили фигуру президента США Дональда Трампа и его цели в глобальной политике, а также... Украина.ру, 26.02.2026

В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили фигуру президента США Дональда Трампа и его цели в глобальной политике, а также проанализировали устойчивость России к американским вызовам:01:16 - Прецедент Трампа;06:58 - Какая она - "Великая Америка" Трампа?12:07 - Почему Трампа не поддерживают внутри США?19:00 - Гегемония США через энергетику;27:00 - Устойчивость России против политики США;34:18 - О передаче Киеву ядерного оружия; 38:13 - Похож ли Трамп на персонажа Грега Стилсона?

2026

