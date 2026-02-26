Итоги 26.06.26: торопливость Трампа, возмущение Орбана и принципиальность Захаровой - 26.02.2026 Украина.ру
Итоги 26.06.26: торопливость Трампа, возмущение Орбана и принципиальность Захаровой
Итоги 26.06.26: торопливость Трампа, возмущение Орбана и принципиальность Захаровой
Итоги 26.06.26: торопливость Трампа, возмущение Орбана и принципиальность Захаровой
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Трамп заявил Зеленскому о желании остановить боевые действия уже в течение месяца и допустил проведение трехстороннего... Украина.ру, 26.02.2026
2026-02-26T18:09
2026-02-26T18:09
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Трамп заявил Зеленскому о желании остановить боевые действия уже в течение месяца и допустил проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина. На этом фоне обостряется конфликт Киева с Будапештом — Орбан требует возобновления прокачки нефти по "Дружбе" и блокирует кредит ЕС Украине, а Роберт Фицо угрожает дополнительными мерами давления.Также в выпуске: главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев расскажет, почему Верховный суд США лишает Трампа экономического рычага давления, а обозреватель издания Украина.ру Анна Черкасова узнала у официального представителя МИД России Марии Захаровой, какая позиция России в отношении Николаса Мадуро.
Итоги 26.06.26: торопливость Трампа, возмущение Орбана и принципиальность Захаровой

18:09 26.02.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Трамп заявил Зеленскому о желании остановить боевые действия уже в течение месяца и допустил проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.
На этом фоне обостряется конфликт Киева с Будапештом — Орбан требует возобновления прокачки нефти по "Дружбе" и блокирует кредит ЕС Украине, а Роберт Фицо угрожает дополнительными мерами давления.

Также в выпуске: главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев расскажет, почему Верховный суд США лишает Трампа экономического рычага давления, а обозреватель издания Украина.ру Анна Черкасова узнала у официального представителя МИД России Марии Захаровой, какая позиция России в отношении Николаса Мадуро.
