Итоги 26.06.26: торопливость Трампа, возмущение Орбана и принципиальность Захаровой
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Трамп заявил Зеленскому о желании остановить боевые действия уже в течение месяца и допустил проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина. На этом фоне обостряется конфликт Киева с Будапештом — Орбан требует возобновления прокачки нефти по "Дружбе" и блокирует кредит ЕС Украине, а Роберт Фицо угрожает дополнительными мерами давления.Также в выпуске: главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев расскажет, почему Верховный суд США лишает Трампа экономического рычага давления, а обозреватель издания Украина.ру Анна Черкасова узнала у официального представителя МИД России Марии Захаровой, какая позиция России в отношении Николаса Мадуро.
