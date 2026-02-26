https://ukraina.ru/20260226/itogi-260626-toroplivost-trampa-vozmuschenie-orbana-i-printsipialnost-zakharovoy-1076109451.html

Итоги 26.06.26: торопливость Трампа, возмущение Орбана и принципиальность Захаровой

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Трамп заявил Зеленскому о желании остановить боевые действия уже в течение месяца и допустил проведение трехстороннего... Украина.ру, 26.02.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076109285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ec595a2437c0a5a84c481cfc6bacddc.png.webp

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Трамп заявил Зеленскому о желании остановить боевые действия уже в течение месяца и допустил проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина. На этом фоне обостряется конфликт Киева с Будапештом — Орбан требует возобновления прокачки нефти по "Дружбе" и блокирует кредит ЕС Украине, а Роберт Фицо угрожает дополнительными мерами давления.Также в выпуске: главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев расскажет, почему Верховный суд США лишает Трампа экономического рычага давления, а обозреватель издания Украина.ру Анна Черкасова узнала у официального представителя МИД России Марии Захаровой, какая позиция России в отношении Николаса Мадуро.

