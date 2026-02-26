https://ukraina.ru/20260226/alternativy-busifikatsii-net-pochemu-zelenskomu-nuzhno-chto-to-delat-s-ttsk-i-pochemu-eto-ne-poluchitsya-1076100753.html

Альтернативы "бусификации" нет. Почему Зеленскому нужно что-то делать с ТЦК и почему это не получится

Альтернативы "бусификации" нет. Почему Зеленскому нужно что-то делать с ТЦК и почему это не получится

На фоне массовой критики хода мобилизации и сверху, и снизу, а также на фоне повышения протестности в обществе, Зеленский поручил Минобороны реформировать работу ТЦК. Однако никаких эффективных решений не просматривается и единственным выходом видится только прекращение войны.

Первые территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине в качестве эксперимента были открыты летом 2017 года, но полностью заменили старые военкоматы только постановлением Кабмина в феврале 2022 года прямо перед началом СВО. Минобороны Украины и Генштаб утверждают, что в ТЦК служит порядка 40 тысяч человек, у 70% из которых есть боевой опыт.По сути ТЦК — это те же военкоматы, но с расширенными полномочиями и эти полномочия выглядят сомнительно с точки зрения Конституции. Особенно начиная с 2024 года, когда начались проблемы с личным составом ВСУ. Провал украинского контрнаступления в 2023 году, изменение характера войны на конфликт на истощение ресурсов, значительное увеличение численности российской армии и перехват ею инициативы, а также отказ Зеленского от военных целей в виде выхода на границы 1991 года привели к уменьшению количества добровольцев и увеличению случаев дезертирства.Власти начали насильственную мобилизацию, которую в народе прозвали "бусификацией" из-за того, что сотрудники ТЦК хватают на улицах военнообязанных и запихивают их в микроавтобусы. Военкомов нового образца стали называть "людоловами". В феврале 2024 года их перевели на круглосуточный режим работы, а в мае (после принятия закона об ужесточении мобилизации со снижением возраста военнообязанных, отменой статуса "ограниченно годный" и снижениями требований по состоянию здоровья) расширили их полномочия. С тех пор сотрудники ТЦК могут проверять документы у военнообязанных, оформлять отсрочки от призыва, выписывать заочные штрафы, ходатайствовать об админзадержаниях уклонистов, изымать у граждан транспортные средства для нужд фронта и многое другое. Однако даже таких широких полномочий им не хватило. Сеть заполнили видео избиений, стрельбы, похищений на улицах людей без присутствия полиции. Появились неоднократные сообщения о гибели мобилизованных в результате жестокого обращения со стороны сотрудников ТЦК. И, естественно, коррупция. Сами военкомы неоднократно рассказывали западным изданиям, что ветераны боевых действий наотрез отказываются становится "людоловами", а вербуются в ТЦК через знакомства или за деньги, чтобы не попасть на фронт ("или они, или мы", при невыполнении плана можно попасть в штурмовики). Также они не стесняются рассказывать о прейскуранте для "бусифицированных": выпустить из автобуса сразу после задержания — 1000-1500 долларов, выйти из военкомата без прохождения ВЛК — от 15 тысяч. К февралю 2025 года, согласно исследованию группы Socis, 80% жителей Украины были недовольны работой ТЦК, а столько же назвали "недопустимой" текущую форму мобилизации. Самый свежий опрос КМИС показал, что "деятельность ТЦК, мобилизация" находится на втором месте среди признаков отсутствия демократии на Украине после сокрытия информации и ограничения свободы слова.Террор со стороны военкомов вызвал ответную общественную реакцию. По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, количество "случаев сопротивления граждан сотрудникам ТЦК" выросло с 5 инцидентов в 2022 году до 341 в 2025-м. Власти же до недавного времени предпочитали либо не замечать происходящее, либо связывать бунты против мобилизации с влиянием "агентов Кремля". Нардеп Потураев заявлял, что почти все видео принудительной мобилизации — это дипфейки, смонтированные российскими спецслужбами. Главком Сырский аккуратно говорил про "ошибки и недостатки" в работе ТЦК, спикер командования сухопутных войск ВСУ Саранцев — о не более чем 1% негативных инцидентов, а в прошлом министр обороны Шмыгаль — о 5-10% случаев "скандальных инцидентов". Но сотрудники ТЦК сообщают другое. По их словам, работать стало опасно, военнообязанные без отсрочки не просто пытаются убежать, но вступают в драки, а у многих сейчас может быть оружие или гранаты. За "бусифицируемых" часто заступаются прохожие. Таковых, кстати, наряду с теми, кто размещает в сети информацию о рейдах ТЦК, уголовно преследуют по ст. 114-1 УК ("препятствование деятельности ВСУ") с санкцией до 15 лет лишения свободы. В 2025 году выдано 568 подозрений и произведено 116 арестов. За 4 года СВО — 990 подозрений и 186 арестов. Подавляющая часть — в последние 2 года.Самих же уклонистов преследуют по ст. 336 УК ("уклонение от призыва"). За 2022 год статистики нет. В 2023 году выданы 1193 подозрения, но только 3 человека отправлены под стражу; в 2024 году открыто 4125 уголовных дел, выдано 1853 подозрения, а в СИЗО — 7 человек; в 2025 году открыто 2616 дел, выданы 1185 подозрений, 9 человек арестованы. Под стражу почти никого не отправляют, задержанных — сразу на фронт. Новый министр обороны Федоров заявил, что на Украине 2 млн уклонистов и еще 200 тысяч — в СОЧ (самовольное оставление части - Ред.). С ноября 2025 года статистику по военным уголовным правонарушениям (в том числе по самоволкам и дезертирству) публиковать перестали, поэтому точно известно, что с 2022 года до октября 2025 года было заведено почти 314 тысяч уголовных дел. Это большая цифра, чем называет Федоров, а к настоящему времени реальное количество ушедших в СОЧ может достигать полумиллиона человек. По косвенным данным известно, что в месяц ТЦК мобилизует 20-30 тысяч человек, из которых в среднем 20 тысяч разбегается из учебных центров, даже не попадая на фронт. Дезертиров, то есть тех, кто бежит с фронта, не более 10% от общего количества открытых дел. Если поверить Федорову, что 2 млн военнообязанных из всего 3-3,5 млн оставшегося мобилизационного потенциала Украины скрывается, то можно предположить, что их "бусификация" приведет лишь к бегству из учебок и на фронт почти никто из них не попадет.Экс-начштаба "Азова"* Кротевич относительно недавно жаловался, что в ВСУ недобор не менее 200 тысяч человек по сравнению с минимально необходимым количеством для сдерживания наступления России, а бригады на передовой укомплектованы только на 30%. Впрочем, пока, учитывая дроновый характер войны и нахождение ВСУ в основном в обороне, этого хватает, чтобы медленно отступать и даже иногда точечно контратаковать в ожидании каких-то больших политических изменений в мире, которые вернут западную военно-финансовую помощь Украине на уровень 2023 года.Чтобы превозмочь кризис личного состава ВСУ, Зеленский хочет ввести "мотивационные контракты" как в России и поэтому требует от Европы больше денег. Но их нет. Из необходимых 200 млрд евро ЕС одобрил лишь 90 млрд, но и из них в бюджет Украины пойдут только 30 млрд. Блокировку выделения кредита Венгрией из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба" сейчас рассматривать не будем. Либо нефтепровод запустят и Орбан снимет блокировку, либо в ЕС придумают, как ее обойти. В любом случае, решить проблему с мотивацией личного состава эта сумма не позволит.Поэтому, хоть "бусификация" и неэффективна, альтернативы у Украины пока нет, хотя критика действий ТЦК уже идет с самого верха.Крайне сервильный омбудсмен Лубинец, которые видит нарушение прав только татар в Крыму, внезапно выступил в Раде и заявил, что сотрудники ТЦК забивают мобилизованных до смерти, что за последние два года он получил около 10 тысяч жалоб на действия военкомов, что они не имеют права проверять документы, арестовывать и удерживать граждан, что часто действуют без опознавательных знаков и с закрытыми лицами. В ответ на это спикер Полтавского ТЦК признал, что задерживать людей военкомы действительно не имеют права, но у них нет выбора, потому что полиция часто отказывается сотрудничать и не хочет отлавливать людей. Отреагировать вынужден был и Зеленский, впервые лично употребив термин "бусификация" и поставив Минобороны и ОП (Буданов* тоже критиковал ход мобилизации) задачу решить проблему. Правда добавил, что проблему раздувает Россия, вбрасывая сгенерированную ИИ дезинформацию. Ясно, что заявления про Россию — это военный популизм, поэтому интересно, что киевские власти собираются предпринимать реально в условиях нехватки денег. Поговаривают о некой реформе ТЦК, которая снизит уровень беспредела, одновременно со снижением мобилизационного возраста до 23 лет и введением разнообразных мер против уклонистов (вроде ареста недвижимости и блокировки счетов). Но пока это только разговоры. Не исключено, что Зеленский надеется на подписание летом мирного договора и таким образом просто пытается разрядить обстановку, потому что даже заливание армии отсутствующими пока деньгами вряд ли кардинально выправит ситуацию. Люди уклоняются и уходят в СОЧ не столько потому, что им мало платят, сколько потому, что они не хотят воевать. Не понимают смысла войны за 30 км полуразрушенных территорий на Донбассе."Почему политики ЕС молчат о принудительной мобилизации на Украине", — задает неудобный вопрос львовский историк Марта Гавришко, которая сейчас работает в Центре изучения Холокоста и геноцида при Университете Кларка в США."Никто не обязан платить за эти жизни", — отвечает она сама себе. Людей гонят палками на смерть под лозунги о защите "демократии и свободы" и европейские власти все устраивает, поскольку жителей Украины выгоднее убивать об Россию, чем жителей стран ЕС.Кстати, поэтому Киеву никто не даст денег на контрактную систему "как в России". Украина воюет на свои, ей только поставляют часть оружия (что крайне выгодно американскому и европейскому ВПК) и частично закрывают дыру в бюджете на социалку (в основном в обмен на неоколониальные реформы). Весь смысл в том, чтобы жители Украины убивались бесплатно, а значит при всей неэффективности ТЦК, действенной альтернативы "бусификации" не существует.*лица и организации, внесенные в реестр экстремистских и террористическихПодробнее о проблеме с личным составом ВСУ — в материале "Два миллиона мужчин в розыске. Почему кризис уклонизма на Украине не имеет решения".

