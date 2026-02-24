https://ukraina.ru/20260224/uskorennaya-militarizatsiya-germanii-kak-reagiruyut-nemtsy-1076001060.html

Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы

Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы - 24.02.2026 Украина.ру

Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы

В Германии растет недовольство планами усиления армии и возможной отправкой военных в Литву. Эксперты отмечают: общество боится эскалации, выступает за...

2026-02-24T13:21

2026-02-24T13:21

2026-02-24T13:21

видео

германия

россия

литва

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076000893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c63dc8d1eff22fe298ed1c28f48c89a.png

В Германии растет недовольство планами усиления армии и возможной отправкой военных в Литву. Эксперты отмечают: общество боится эскалации, выступает за переговоры и не хочет быть втянуто в новый конфликт.Об этом говорит эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов.Как историческая память о последствиях милитаризации заставляет себя вести немецкое общество — смотрите в видео.

германия

россия

литва

2026

