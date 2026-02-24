Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы - 24.02.2026 Украина.ру
Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы
Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы
В Германии растет недовольство планами усиления армии и возможной отправкой военных в Литву. Эксперты отмечают: общество боится эскалации, выступает за переговоры и не хочет быть втянуто в новый конфликт.Об этом говорит эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов.Как историческая память о последствиях милитаризации заставляет себя вести немецкое общество — смотрите в видео.
Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы

13:21 24.02.2026
 
В Германии растет недовольство планами усиления армии и возможной отправкой военных в Литву. Эксперты отмечают: общество боится эскалации, выступает за переговоры и не хочет быть втянуто в новый конфликт.
Об этом говорит эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве РФ, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов.
Как историческая память о последствиях милитаризации заставляет себя вести немецкое общество — смотрите в видео.
Лента новостейМолния