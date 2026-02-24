https://ukraina.ru/20260224/24-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075998901.html

24 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться. Весёловский краеведческий музей. Гость: Пётр Кондратенко - директор музея* Женщины Новороссии. О советской гимнастке, девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Латыниной. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Презентация антологии "Новый Блок". Гость: Анна Ревякина - поэт* Знай наше. Как "товарищ Саахов", великий актёр Владимир Этуш, воевал за пригород Донецка.* Культурное обозрение. О творчестве и помощи Донбассу. Гость: Динара Керимова - поэтесса, кандидат филологических наук

