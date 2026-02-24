https://ukraina.ru/20260224/24-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075998901.html
24 февраля 2026 года, утренний эфир
24 февраля 2026 года, утренний эфир - 24.02.2026 Украина.ру
24 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.02.2026
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться. Весёловский краеведческий музей. Гость: Пётр Кондратенко - директор музея* Женщины Новороссии. О советской гимнастке, девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Латыниной. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. Презентация антологии "Новый Блок". Гость: Анна Ревякина - поэт* Знай наше. Как "товарищ Саахов", великий актёр Владимир Этуш, воевал за пригород Донецка.* Культурное обозрение. О творчестве и помощи Донбассу. Гость: Динара Керимова - поэтесса, кандидат филологических наук
* Новости и фронтовые сводки.
* Нам есть, чем гордиться. Весёловский краеведческий музей. Гость: Пётр Кондратенко - директор музея
* Женщины Новороссии. О советской гимнастке, девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Латыниной. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР
* Время Новороссии. Презентация антологии "Новый Блок". Гость: Анна Ревякина - поэт
* Знай наше. Как "товарищ Саахов", великий актёр Владимир Этуш, воевал за пригород Донецка.
* Культурное обозрение. О творчестве и помощи Донбассу. Гость: Динара Керимова - поэтесса, кандидат филологических наук