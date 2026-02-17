"Лорд в трусах": кто же был настоящим премьером Англии? Война за независимость США
Что происходит на политической сцене Британии? Почему в панике королевская семья? И кто убрал "настоящего премьера" Англии Питера Мандельсона из политической реальности?
Ответы на эти вопросы - в нашем материале.
Елизавета и Дональд
Все уже забыли Лиз Трасс? Ту самую, которая занимала пост премьера Англии, и продержалась на своём посту меньше, чем мог выдержать в холодильнике листик салата латука.
Такой эксперимент поставила тогда одна из английских газет. Листик салата был ещё относительно свежим, а Лиз Трасс уже покинула пост премьера.
И вот она снова на первых полосах газет!
Посетила Дональда Трампа в Мар-о-Лаго, сфотографировалась с ним и снабдила фото подписью: "во всём прав!"
Ах! Ах! Дональду точно понравится такое бесстыжее лизоблюдство.
О чём говорит это примечательное во всех отношениях фото?
О том, что Лиз Трасс начинает предвыборную кампанию.
Начинает она её в правильном месте и именно с тем человеком, который действительно может поспособствовать её возвращению в кресло премьера.
Как будет на самом деле - покажет время. Но Лиз Трасс уже провела, можно считать, демо версию своей предвыборной кампании.
Все дело в том, что правительство Стармера в Англии "идёт под снос". Его уход - дело времени.
В мае этого года состоятся муниципальные выборы, которые ожидаемо похоронят партию лейбористов.
Стармер, скорее всего, останется на посту до этого времени, чтобы на него могли "повесить весь негатив".
А кто вместо него? Вот этим вопросом и задалась Лиз Трасс, и рванула в Мар-о-Лаго. Неизвестно, правда, поможет это ей или нет.
Но у Лизы Трасс есть одно неоспоримое преимущество перед большинством других претендентов: она не была на острове Эпштейна!
Скандал за скандалом
Грандиозные скандалы сотрясают правительство Кира Стармера.
Мало было того, что он стал самым непопулярным премьером в Англии за все время подсчётов (с 1977 года). Его рейтинг сегодня минус 46 процентов.
Так теперь и до Англии дотянулась "рука Эпштейна".
Из-за публикации файлов изгнан из своего дворца и лишен титулов принц Эндрю (уже не принц), младший брат короля.
По этой же причине премьер Кир Стармер вынужден был уволить посла Англии в США, Питера Мандельсона. Якобы за то, что тот "неоднократно врал" об отсутствии контактов с Эпштейном, а на самом деле дружил с ним, называл "лучшим другом" и сливал ему государственные секреты.
Ирония судьбы заключается в том, что это Питер Мандельсон руководил Стармером, а не наоборот. Именно Мандельсон и был "настоящим премьером".
Питер Мандельсон
Карьера Стармера
Политические тяжеловесы Блэр и Мандельсон стоят за стремительной карьерой Стармера, который ничего выдающегося, в общем, не совершил для такого политического восхождения.
Как вообще так получилось, что сын продавца слесарных инструментов и медсестры, Кир Стармер, стал королевским адвокатом, главой Королевской прокурорской службы, потом главой партии лейбористов и наконец, лордом и премьером Англии?
Кир Стармер - первый в его семье, кто вообще получил высшее образование.
Ответ и разгадка - в том, какие силы за ним стоят.
Стармер - это человек Тони Блэра, бывшего премьера Британии и воспитанник "политика номер два" в Британии, Питера Мандельсона.
Мандельсон
Дело в том, что Мандельсон - настоящий "отец современных лейбористов".
Пока Стармер шел к месту премьера, его советником был Питер Мандельсон, а до этого Мандельсон занимал место ключевого советника еще у Тони Блэра.
Он был членом Тайного совета при короле (сейчас уволен), а лет 15 назад даже возглавлял королевский Тайный совет, был "лордом - президентом" Тайного совета. Это должность побольше, чем какой-то премьер.
Был европейским комиссаром по торговле, занимал другие должности, имеет обширнейшие деловые и политические связи.
Кстати, был и членом Агентства модернизации Украины, с 2015 года.
Сегодня он вышел из палаты лордов и даже из лейбористской партии.
А во времена политической молодости, в правительстве Тони Блэра, Мандельсон получил прозвище "спин-доктор" и "Князь Тьмы".
Он был одним из первых, кто стал в Англии и в Европе активно пользоваться откровенно манипулятивными технологиями.
Спин-доктор
"Спин", то есть "вращение", подразумевает обманчивую, не искреннюю, манипулятивную тактику.
Это не пропаганда, не реклама и не "голимый пиар", которые всё-таки опираются на факты. Это использование утверждений, которые вводят в заблуждение.
Стратеги Блэра, знаменитый английский журналист Алистер Кэмпбелл и более скромный, но имеющий значительный вес Питер Мандельсон, как считается, "безжалостно управляли новостями". Благодаря чему лейбористы тогда выиграли с перевесом в 10 процентов.
Кир Стармер является чистейшим продуктом пиара, рекламы и "спин-докторов". Он неоднократно менял свои мнения, убеждения и риторику, для того чтобы получить желаемый политический результат.
Не имеет, в общем, никакого значения, что делает и говорит Стармер. Он просто "говорящая голова", и не более того.
Но как же получилось снять всесильного "настоящего премьера Англии" Питера Мандельсона? И кто это сделал?
Мандельсон-шпион
Сегодня Мандельсона обвиняют в том, что он вместе со своим мужем (Мандельсон - открытый гей) получили большую сумму денег от Эпштейна.
Сам Мандельсон неоднократно бывал на острове своего "друга" Эпштейна и если даже ни в чем не участвовал, то многое видел и знал.
Самое главное: Мандельсон продавал Эпштейну государственные секреты.
Например, в переписке остался секретный экономический доклад, адресованный изначально премьер-министру Гордону Брауну.
Доклад тут же был отправлен Мандельсоном Эпштейну с пометкой: "интересная записка".
Мандельсон оповещал Эпштейна о деталях плана валютного спасения ЕС на миллиарды евро. И сообщил, что такой план будет принят, за день до публичного решения.
Он информировал Эпштейна о деталях политической жизни правительства Англии и европейских стран.
И даже рассказал о секретном тоннеле между резиденцией премьера Британии на Даунинг стрит, 10 и Министерством обороны.
Лорд в трусах
Компрометирующее фото есть пока что только одно: Мандельсон в майке и трусах что-то смотрит на компьютере, а рядом с ним - девушка в халате. Ее лицо закрыто.
- Она что-то мне показывает на компьютере, - пытался объяснить "спин доктор" общественности. Но почему он на фото в одних трусах, объяснить не смог.
Возможно, это намёк. На что-то другое, что происходило в этот день или в это время. Или на кого-то?
Говорят, что на снимке рядом с "лордом в трусах" - Меган Маркл, будущая жена принца Гарри. Да, она оттуда же, с "острова Эпштейна".
Мандельсон, судя по всему, прекрасно всё понял. Он моментально и добровольно отовсюду уволился.
Его карьера окончена. И это уже можно поставить "в зачёт", конечно же, команде Трампа: "файлы Эпштейна" заставили уйти в отставку всесильного "настоящего премьера" Англии.
Леди Виктория
Кстати, возможно, связи Стармера и Мандельсона укреплялись через супругу Стармера, Викторию.
Виктория Стармер - тоже адвокат.
Виктория имеет польско-еврейское происхождение, она иудейка по вероисповеданию. Такое же происхождение - у дедушки Мандельсона, который тоже происходит из польских евреев. Дедушка даже построил одну из синагог в Англии.
Вся семья Стармеров посещает синагогу либерального иудаизма и придерживается религиозных обычаев в быту. Хотя сам Кир Стармер говорит, что он - атеист.
Но народ Британии интересуют не столько религиозные обычаи семьи Стармеров, сколько, например, связь семейства с лордом Алли и его покупки для леди Виктории.
Это еще один интереснейший человек в британском политикуме.
Лорд Алли
Лорд Вахид Алли - известнейший в Англии человек.
Член палаты лордов, пожизненный пэр королевства. Открытый гей. Мусульманин.
Родился в семье мигрантов, граждан Британии. Школу бросил в 16 лет.
Начал работать в инвестиционных компаниях, потом попал в медиа, к Роберту Максвеллу, отцу Гислейн Максвелл, которая сейчас осуждена в США по делу Эпштейна на 20 лет.
Но настоящую славу и деньги Вахиду Алли принесла телеиндустрия. Он основал телекомпанию, несколько шоу которой стали самыми обсуждаемыми и скандальными в Англии.
В 1998 году Вахид Алли стал самым молодым пэром в палате лордов и первым открытым геем в парламенте. Протащил его туда Тони Блэр, тогда премьер Британии.
Да, опять та же группа: Блэр - Мандельсон - Вахид Алли - Стармер.
В качестве "политика" Вахид Алли провёл в парламенте поправку о снижении "возраста согласия" для гомосексуалистов с 18 до 16 лет.
Он сосредоточен на правах "геев, лесбиянок и бисексуалов", особенно молодежи и подростков. Разумеется, спонсирует все ЛГБТ* "прайды" в Англии.
Ещё один "настоящий премьер"
Так вот, Вахид Алли дарил Стармерам различные дорогостоящие модные вещи, оплачивал пребывание в отелях.
Сообщалось, что сам Стармер получил модной одежды на 16 тысяч фунтов, Виктория - на 5 тысяч. Лорд Алли оплатил им кредит на шикарную квартиру.
Потом Стармер признал, что Вахид Алли оплатил ему модной одежды даже на 32 тысячи фунтов, а не на 16.
И этот скандал всё продолжается. Неизвестно, что шокирует англичан больше: то, что их премьер продавался за модную одежду или то, что "модный шмот" спонсирует такой человек, как лорд Алли.
Это просто какое-то позорище. Премьеру покупают модную одежду! Много странных слухов ходит про Англию и англичан, но чтобы премьер соблазнился на "новый костюмчик"?
Или его просто содержит Вахид Алли? Открытый гей, лорд и пэр Англии?
"Премьер" Вахид Алли
Он и до этого являлся щедрым дарителем денег для лейбористов. Как минимум, 500 тысяч фунтов было передано для партийной деятельности лейбористов, 100 тысяч ушло на предвыборную кампанию самого Стармера. 50 тысяч - личные пожертвования от лорда Алли лорду Стармеру.
С 2024 года лорду Алли предоставлен неограниченный допуск на Даунинг стрит, 10, в резиденцию премьер министра. Он проводит там благотворительные завтраки, принимает спонсоров партии.
Такое впечатление, что это не Стармер управляет Англией, а Вахид Алли. Вместе с другим гомосексуалистом, Питером Мандельсоном. И это, кстати, недалеко от истины.
Но Стармеру всё нипочём.
Однако дело, конечно, не в самом лично Стармере и его новых костюмах. Дело в том, что сама политическая система Англии идёт под снос.
Лейбористы, консерваторы, реформаторы?
Многие политические обозреватели и в Англии, и за её пределами говорят о том, что двухпартийная система в Англии себя изжила. И на ближайших выборах, если таковы случатся, победят не лейбористы и не консерваторы, а Партия реформ Найджела Фараджа.
Может быть, так и будет. Но это будет не победа Партии реформ, а победа разочарования избирателей во всей системе выборов, управления и псевдодемократии Англии.
Прогнила вся система, вместе с лейбористами, консерваторами и даже вместе с Партией реформ, которая представляет собой всё то же самое, всю ту же старую политическую систему. Только зачем-то в новой упаковке.
Тирания в Англии
Но в новом английском политическом раскладе теперь играет ещё одна сила: США и команда Трампа.
Год назад Илон Маск устроил в сети Х опрос на тему: "Считаете ли вы, что мы должны освободить Англию от тиранического управления?"
2 миллиона человек ответили на этот вопрос. 58 процентов сказали "да"!
Сегодня наверняка процент желающих "смены режима" был бы еще больше.
А ведь это ещё не все файлы Эпштейна опубликованы.
Война за независимость
Так кто же снял всесильного Мандельсона, кто уничтожает репутацию королевского дома Британии и отправляет в политическое небытие Стармера?
Конечно, это "группа Трампа". Наибольший урон "файлы Эпштейна" нанесли пока что, действительно, по политикам Англии и по королевской семье.
Дошло до того, что члены американского Конгресса начинают требовать, чтобы на их вопросы ответил бывший принц Эндрю.
На вопрос журналиста вице-президент Джей ди Вэнс ответил утвердительно:
- Да, я слышал о таком запросе. Думаю, это было бы правильно.
Бывший принц Эндрю даст показания перед Конгрессом?
Более того, уже требуют, чтобы перед Конгрессом отчитался нынешний король Чарльз!
Дело в том, что преступление было совершено на территории США. Несколько лет назад королевская семья выплатила Виктории Джуффре, которая была несовершеннолетней на момент встречи с Эндрю, 12 миллионов фунтов стерлингов за молчание.
За что и почему были выплачены такие деньги?
Новый День Независимости
4 июля король Чарльз должен приехать в США на празднование Дня независимости. Напомним, это праздник независимости США как бывшей колонии, от Англии.
Как раз может заодно дать показания Конгрессу и отречься от престола.
Никто ведь не знает, что ещё было в "файлах Эпштейна" и что Трамп пока держит в рукаве. Говорят о страшных вещах: убийствах и жертвоприношениях. Может быть, там участвовал и принц Чарльз? Никто бы не удивился: эта английская семейка королей - вурдалаков уже чем только не прославилась.
А то, что происходит сегодня, уже называют новой войной за независимость США от Англии.
Вместе с Эндрю может уйти и сам король Чарльз, и принц Гарри вместе с Меган Маркл. Все они, видимо, связаны с Эпштейном и его островом. Так же, как и вся глобалистская элита.
А на трон сядет принц Уильям, который наиболее близок Трампу. Вспомним визит Трампа на освящение Нотр дам де Пари. Там состоялась их встреча с Уильямом, который специально приехал во Францию.
В общем, как писали во времена СССР, "битва идёт внутри самой капсистемы". Или как говорят сейчас, мы видим битву "правых масонов" против "левых масонов".
Но результаты увидит, конечно же, весь мир.
Ну а Лиз Трасс имеет ли шанс вновь стать премьером? Конечно же, да! Ведь эта должность давно ни на что в Англии не влияет.
Это только фасад огромной разветвлённой политической системы, по которой целенаправленно наносит удары Трамп.
Не факт, что он её победит. Но пару непотопляемых фигур ему уже удалось сбросить с корабля современности.
О том, что и как произошло с Украиной - в статье Ростислава Ищенко "Потому что Бог покинул Украину"
*-Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
