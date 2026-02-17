https://ukraina.ru/20260217/lord-v-trusakh-kto-zhe-byl-nastoyaschim-premerom-anglii-voyna-za-nezavisimost-ssha--1075733498.html

"Лорд в трусах": кто же был настоящим премьером Англии? Война за независимость США

Что происходит на политической сцене Британии? Почему в панике королевская семья? И кто убрал "настоящего премьера" Англии Питера Мандельсона из политической реальности?

Ответы на эти вопросы - в нашем материале.Елизавета и ДональдВсе уже забыли Лиз Трасс? Ту самую, которая занимала пост премьера Англии, и продержалась на своём посту меньше, чем мог выдержать в холодильнике листик салата латука.Такой эксперимент поставила тогда одна из английских газет. Листик салата был ещё относительно свежим, а Лиз Трасс уже покинула пост премьера.И вот она снова на первых полосах газет!Посетила Дональда Трампа в Мар-о-Лаго, сфотографировалась с ним и снабдила фото подписью: "во всём прав!"Ах! Ах! Дональду точно понравится такое бесстыжее лизоблюдство.О чём говорит это примечательное во всех отношениях фото?О том, что Лиз Трасс начинает предвыборную кампанию.Начинает она её в правильном месте и именно с тем человеком, который действительно может поспособствовать её возвращению в кресло премьера.Как будет на самом деле - покажет время. Но Лиз Трасс уже провела, можно считать, демо версию своей предвыборной кампании.Все дело в том, что правительство Стармера в Англии "идёт под снос". Его уход - дело времени.В мае этого года состоятся муниципальные выборы, которые ожидаемо похоронят партию лейбористов.Стармер, скорее всего, останется на посту до этого времени, чтобы на него могли "повесить весь негатив".А кто вместо него? Вот этим вопросом и задалась Лиз Трасс, и рванула в Мар-о-Лаго. Неизвестно, правда, поможет это ей или нет.Но у Лизы Трасс есть одно неоспоримое преимущество перед большинством других претендентов: она не была на острове Эпштейна!Скандал за скандаломГрандиозные скандалы сотрясают правительство Кира Стармера.Мало было того, что он стал самым непопулярным премьером в Англии за все время подсчётов (с 1977 года). Его рейтинг сегодня минус 46 процентов.Так теперь и до Англии дотянулась "рука Эпштейна".Из-за публикации файлов изгнан из своего дворца и лишен титулов принц Эндрю (уже не принц), младший брат короля.По этой же причине премьер Кир Стармер вынужден был уволить посла Англии в США, Питера Мандельсона. Якобы за то, что тот "неоднократно врал" об отсутствии контактов с Эпштейном, а на самом деле дружил с ним, называл "лучшим другом" и сливал ему государственные секреты.Ирония судьбы заключается в том, что это Питер Мандельсон руководил Стармером, а не наоборот. Именно Мандельсон и был "настоящим премьером".Карьера СтармераПолитические тяжеловесы Блэр и Мандельсон стоят за стремительной карьерой Стармера, который ничего выдающегося, в общем, не совершил для такого политического восхождения.Как вообще так получилось, что сын продавца слесарных инструментов и медсестры, Кир Стармер, стал королевским адвокатом, главой Королевской прокурорской службы, потом главой партии лейбористов и наконец, лордом и премьером Англии?Кир Стармер - первый в его семье, кто вообще получил высшее образование.Ответ и разгадка - в том, какие силы за ним стоят.Стармер - это человек Тони Блэра, бывшего премьера Британии и воспитанник "политика номер два" в Британии, Питера Мандельсона.МандельсонДело в том, что Мандельсон - настоящий "отец современных лейбористов".Пока Стармер шел к месту премьера, его советником был Питер Мандельсон, а до этого Мандельсон занимал место ключевого советника еще у Тони Блэра.Он был членом Тайного совета при короле (сейчас уволен), а лет 15 назад даже возглавлял королевский Тайный совет, был "лордом - президентом" Тайного совета. Это должность побольше, чем какой-то премьер.Был европейским комиссаром по торговле, занимал другие должности, имеет обширнейшие деловые и политические связи.Кстати, был и членом Агентства модернизации Украины, с 2015 года.Сегодня он вышел из палаты лордов и даже из лейбористской партии.А во времена политической молодости, в правительстве Тони Блэра, Мандельсон получил прозвище "спин-доктор" и "Князь Тьмы".Он был одним из первых, кто стал в Англии и в Европе активно пользоваться откровенно манипулятивными технологиями.Спин-доктор"Спин", то есть "вращение", подразумевает обманчивую, не искреннюю, манипулятивную тактику.Это не пропаганда, не реклама и не "голимый пиар", которые всё-таки опираются на факты. Это использование утверждений, которые вводят в заблуждение.Стратеги Блэра, знаменитый английский журналист Алистер Кэмпбелл и более скромный, но имеющий значительный вес Питер Мандельсон, как считается, "безжалостно управляли новостями". Благодаря чему лейбористы тогда выиграли с перевесом в 10 процентов.Кир Стармер является чистейшим продуктом пиара, рекламы и "спин-докторов". Он неоднократно менял свои мнения, убеждения и риторику, для того чтобы получить желаемый политический результат.Не имеет, в общем, никакого значения, что делает и говорит Стармер. Он просто "говорящая голова", и не более того.Но как же получилось снять всесильного "настоящего премьера Англии" Питера Мандельсона? И кто это сделал?Мандельсон-шпионСегодня Мандельсона обвиняют в том, что он вместе со своим мужем (Мандельсон - открытый гей) получили большую сумму денег от Эпштейна.Сам Мандельсон неоднократно бывал на острове своего "друга" Эпштейна и если даже ни в чем не участвовал, то многое видел и знал.Самое главное: Мандельсон продавал Эпштейну государственные секреты.Например, в переписке остался секретный экономический доклад, адресованный изначально премьер-министру Гордону Брауну.Доклад тут же был отправлен Мандельсоном Эпштейну с пометкой: "интересная записка".Мандельсон оповещал Эпштейна о деталях плана валютного спасения ЕС на миллиарды евро. И сообщил, что такой план будет принят, за день до публичного решения.Он информировал Эпштейна о деталях политической жизни правительства Англии и европейских стран.И даже рассказал о секретном тоннеле между резиденцией премьера Британии на Даунинг стрит, 10 и Министерством обороны.Лорд в трусахКомпрометирующее фото есть пока что только одно: Мандельсон в майке и трусах что-то смотрит на компьютере, а рядом с ним - девушка в халате. Ее лицо закрыто.- Она что-то мне показывает на компьютере, - пытался объяснить "спин доктор" общественности. Но почему он на фото в одних трусах, объяснить не смог.Возможно, это намёк. На что-то другое, что происходило в этот день или в это время. Или на кого-то?Говорят, что на снимке рядом с "лордом в трусах" - Меган Маркл, будущая жена принца Гарри. Да, она оттуда же, с "острова Эпштейна".Мандельсон, судя по всему, прекрасно всё понял. Он моментально и добровольно отовсюду уволился.Его карьера окончена. И это уже можно поставить "в зачёт", конечно же, команде Трампа: "файлы Эпштейна" заставили уйти в отставку всесильного "настоящего премьера" Англии.Леди ВикторияКстати, возможно, связи Стармера и Мандельсона укреплялись через супругу Стармера, Викторию.Виктория Стармер - тоже адвокат.Виктория имеет польско-еврейское происхождение, она иудейка по вероисповеданию. Такое же происхождение - у дедушки Мандельсона, который тоже происходит из польских евреев. Дедушка даже построил одну из синагог в Англии.Вся семья Стармеров посещает синагогу либерального иудаизма и придерживается религиозных обычаев в быту. Хотя сам Кир Стармер говорит, что он - атеист.Но народ Британии интересуют не столько религиозные обычаи семьи Стармеров, сколько, например, связь семейства с лордом Алли и его покупки для леди Виктории.Это еще один интереснейший человек в британском политикуме.Лорд АллиЛорд Вахид Алли - известнейший в Англии человек.Член палаты лордов, пожизненный пэр королевства. Открытый гей. Мусульманин.Родился в семье мигрантов, граждан Британии. Школу бросил в 16 лет.Начал работать в инвестиционных компаниях, потом попал в медиа, к Роберту Максвеллу, отцу Гислейн Максвелл, которая сейчас осуждена в США по делу Эпштейна на 20 лет.Но настоящую славу и деньги Вахиду Алли принесла телеиндустрия. Он основал телекомпанию, несколько шоу которой стали самыми обсуждаемыми и скандальными в Англии.В 1998 году Вахид Алли стал самым молодым пэром в палате лордов и первым открытым геем в парламенте. Протащил его туда Тони Блэр, тогда премьер Британии.Да, опять та же группа: Блэр - Мандельсон - Вахид Алли - Стармер.В качестве "политика" Вахид Алли провёл в парламенте поправку о снижении "возраста согласия" для гомосексуалистов с 18 до 16 лет.Он сосредоточен на правах "геев, лесбиянок и бисексуалов", особенно молодежи и подростков. Разумеется, спонсирует все ЛГБТ* "прайды" в Англии.Ещё один "настоящий премьер"Так вот, Вахид Алли дарил Стармерам различные дорогостоящие модные вещи, оплачивал пребывание в отелях.Сообщалось, что сам Стармер получил модной одежды на 16 тысяч фунтов, Виктория - на 5 тысяч. Лорд Алли оплатил им кредит на шикарную квартиру.Потом Стармер признал, что Вахид Алли оплатил ему модной одежды даже на 32 тысячи фунтов, а не на 16.И этот скандал всё продолжается. Неизвестно, что шокирует англичан больше: то, что их премьер продавался за модную одежду или то, что "модный шмот" спонсирует такой человек, как лорд Алли.Это просто какое-то позорище. Премьеру покупают модную одежду! Много странных слухов ходит про Англию и англичан, но чтобы премьер соблазнился на "новый костюмчик"?Или его просто содержит Вахид Алли? Открытый гей, лорд и пэр Англии?"Премьер" Вахид АллиОн и до этого являлся щедрым дарителем денег для лейбористов. Как минимум, 500 тысяч фунтов было передано для партийной деятельности лейбористов, 100 тысяч ушло на предвыборную кампанию самого Стармера. 50 тысяч - личные пожертвования от лорда Алли лорду Стармеру.С 2024 года лорду Алли предоставлен неограниченный допуск на Даунинг стрит, 10, в резиденцию премьер министра. Он проводит там благотворительные завтраки, принимает спонсоров партии.Такое впечатление, что это не Стармер управляет Англией, а Вахид Алли. Вместе с другим гомосексуалистом, Питером Мандельсоном. И это, кстати, недалеко от истины.Но Стармеру всё нипочём.Однако дело, конечно, не в самом лично Стармере и его новых костюмах. Дело в том, что сама политическая система Англии идёт под снос.Лейбористы, консерваторы, реформаторы?Многие политические обозреватели и в Англии, и за её пределами говорят о том, что двухпартийная система в Англии себя изжила. И на ближайших выборах, если таковы случатся, победят не лейбористы и не консерваторы, а Партия реформ Найджела Фараджа.Может быть, так и будет. Но это будет не победа Партии реформ, а победа разочарования избирателей во всей системе выборов, управления и псевдодемократии Англии.Прогнила вся система, вместе с лейбористами, консерваторами и даже вместе с Партией реформ, которая представляет собой всё то же самое, всю ту же старую политическую систему. Только зачем-то в новой упаковке.Тирания в АнглииНо в новом английском политическом раскладе теперь играет ещё одна сила: США и команда Трампа.Год назад Илон Маск устроил в сети Х опрос на тему: "Считаете ли вы, что мы должны освободить Англию от тиранического управления?"2 миллиона человек ответили на этот вопрос. 58 процентов сказали "да"!Сегодня наверняка процент желающих "смены режима" был бы еще больше.А ведь это ещё не все файлы Эпштейна опубликованы.Война за независимостьТак кто же снял всесильного Мандельсона, кто уничтожает репутацию королевского дома Британии и отправляет в политическое небытие Стармера?Конечно, это "группа Трампа". Наибольший урон "файлы Эпштейна" нанесли пока что, действительно, по политикам Англии и по королевской семье.Дошло до того, что члены американского Конгресса начинают требовать, чтобы на их вопросы ответил бывший принц Эндрю.На вопрос журналиста вице-президент Джей ди Вэнс ответил утвердительно:- Да, я слышал о таком запросе. Думаю, это было бы правильно.Бывший принц Эндрю даст показания перед Конгрессом?Более того, уже требуют, чтобы перед Конгрессом отчитался нынешний король Чарльз!Дело в том, что преступление было совершено на территории США. Несколько лет назад королевская семья выплатила Виктории Джуффре, которая была несовершеннолетней на момент встречи с Эндрю, 12 миллионов фунтов стерлингов за молчание.За что и почему были выплачены такие деньги?Новый День Независимости4 июля король Чарльз должен приехать в США на празднование Дня независимости. Напомним, это праздник независимости США как бывшей колонии, от Англии.Как раз может заодно дать показания Конгрессу и отречься от престола.Никто ведь не знает, что ещё было в "файлах Эпштейна" и что Трамп пока держит в рукаве. Говорят о страшных вещах: убийствах и жертвоприношениях. Может быть, там участвовал и принц Чарльз? Никто бы не удивился: эта английская семейка королей - вурдалаков уже чем только не прославилась.А то, что происходит сегодня, уже называют новой войной за независимость США от Англии.Вместе с Эндрю может уйти и сам король Чарльз, и принц Гарри вместе с Меган Маркл. Все они, видимо, связаны с Эпштейном и его островом. Так же, как и вся глобалистская элита.А на трон сядет принц Уильям, который наиболее близок Трампу. Вспомним визит Трампа на освящение Нотр дам де Пари. Там состоялась их встреча с Уильямом, который специально приехал во Францию.В общем, как писали во времена СССР, "битва идёт внутри самой капсистемы". Или как говорят сейчас, мы видим битву "правых масонов" против "левых масонов".Но результаты увидит, конечно же, весь мир.Ну а Лиз Трасс имеет ли шанс вновь стать премьером? Конечно же, да! Ведь эта должность давно ни на что в Англии не влияет.Это только фасад огромной разветвлённой политической системы, по которой целенаправленно наносит удары Трамп.Не факт, что он её победит. Но пару непотопляемых фигур ему уже удалось сбросить с корабля современности.О том, что и как произошло с Украиной - в статье Ростислава Ищенко "Потому что Бог покинул Украину"*-Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

