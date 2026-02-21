Когда наступит "время Ч": эксперт раскрыл, как опыт СВО используется для создания арктических войск - 21.02.2026 Украина.ру
Когда наступит "время Ч": эксперт раскрыл, как опыт СВО используется для создания арктических войск
Когда наступит "время Ч": эксперт раскрыл, как опыт СВО используется для создания арктических войск - 21.02.2026 Украина.ру
Когда наступит "время Ч": эксперт раскрыл, как опыт СВО используется для создания арктических войск
Опыт СВО с БПЛА применяют при подготовке арктических войск. В условиях вечной мерзлоты контроль над территорией могут устанавливать роботизированные комплексы. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос об использовании опыта СВО в Арктике, эксперт заявил, что здесь уделяется внимание воздушным БПЛА и наземным роботизированным системам для снабжения войск, установки инженерных заграждений и минированию."Есть такое понятие "Время Ч". Это когда установление контроля определяется тем, что сапог солдата или гусеница танка нависает над вражеским окопом. Так вот в Арктике рассматривается вопрос о том, чтобы это "Время Ч" устанавливалось за счет роботизированной техники (танк или БТР), которая бы устанавливала контроль и обороняла территорию без присутствия человека" , — пояснил эксперт.Он также напомнил , что в Арктике еще до СВО проводились учения, связанные с высадкой десантных войск. "Это хороший опыт, чтобы рассматривать вопрос о совершенствовании наших сил специальных операций. Тем более, воздушные десанты на Украине мы пока не проводим" , — добавил Перенджиев.В целом, по мнению эксперта, в случае конфликта в Арктике действия на суше будут минимальными и основная нагрузка придется на морскую и воздушную составляющую.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Читать в
ДзенTelegram
Опыт СВО с БПЛА применяют при подготовке арктических войск. В условиях вечной мерзлоты контроль над территорией могут устанавливать роботизированные комплексы. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос об использовании опыта СВО в Арктике, эксперт заявил, что здесь уделяется внимание воздушным БПЛА и наземным роботизированным системам для снабжения войск, установки инженерных заграждений и минированию.
"Есть такое понятие "Время Ч". Это когда установление контроля определяется тем, что сапог солдата или гусеница танка нависает над вражеским окопом. Так вот в Арктике рассматривается вопрос о том, чтобы это "Время Ч" устанавливалось за счет роботизированной техники (танк или БТР), которая бы устанавливала контроль и обороняла территорию без присутствия человека" , — пояснил эксперт.
Он также напомнил , что в Арктике еще до СВО проводились учения, связанные с высадкой десантных войск. "Это хороший опыт, чтобы рассматривать вопрос о совершенствовании наших сил специальных операций. Тем более, воздушные десанты на Украине мы пока не проводим" , — добавил Перенджиев.
В целом, по мнению эксперта, в случае конфликта в Арктике действия на суше будут минимальными и основная нагрузка придется на морскую и воздушную составляющую.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
