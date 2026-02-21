Давление на флангах: Алехин рассказал, как "северяне" теснят противника в Сумской области - 21.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260221/davlenie-na-flangakh-alekhin-rasskazal-kak-severyane-tesnyat-protivnika-v-sumskoy-oblasti-1075912932.html
Давление на флангах: Алехин рассказал, как "северяне" теснят противника в Сумской области
Давление на флангах: Алехин рассказал, как "северяне" теснят противника в Сумской области - 21.02.2026 Украина.ру
Давление на флангах: Алехин рассказал, как "северяне" теснят противника в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" улучшают тактическое преимущество на всех участках фронта. В Сумской области воины из 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли Покровку. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-02-21T05:30
2026-02-21T05:30
сумская область
россия
запорожье
геннадий алехин
украина.ру
харьков
харьков новости
сумы
наступление на сумы
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074541875_0:229:3104:1975_1920x0_80_0_0_4d32ecdb5fb394d19bb9db3134183ac5.jpg
Подводя итоги спецоперации на прошедшей неделе, Алехин отмечает, что "северяне" продолжают улучшать свои позиции на всех участках фронта, в Сумской области бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли под контроль Покровку. При штурме бойцы эффективно использовали погодные условия — туман, высокую влажность и потепление, добавляет эксперт."В районе Кондратовки подразделения ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, заняв его часть. Бои продолжаются в центральной зоне, где противник удерживает отдельные позиции и пытается стабилизировать линию соприкосновения. Наши штурмовые группы развили продвижение на юг вдоль трассы", — говорится в материале.Алехин подчеркивает, что закрепление на этом участке усиливает контроль над дорогой и осложняет манёвр противника. По информации автора, на рубеже Варачино – Яблоновка подразделения ВС РФ заняли несколько лесополос, расширив тактическое присутствие и улучшив положение на подступах к этим населённым пунктам. "В районе Мирополья заняли ряд лесополос восточнее населённого пункта, усиливая давление на оборонительные позиции противника", — резюмирует автор.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
сумская область
россия
запорожье
харьков
харьков новости
сумы
наступление на сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074541875_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b84b5bc32c9b3ce15d6c0e7123835fe1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сумская область, россия, запорожье, геннадий алехин, украина.ру, харьков, харьков новости, сумы, наступление на сумы, новости сво сейчас, сво, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Сумская область, Россия, Запорожье, Геннадий Алехин, Украина.ру, Харьков, Харьков новости, Сумы, наступление на Сумы, новости СВО сейчас, СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Давление на флангах: Алехин рассказал, как "северяне" теснят противника в Сумской области

05:30 21.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения группировки войск "Север" улучшают тактическое преимущество на всех участках фронта. В Сумской области воины из 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли Покровку. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Подводя итоги спецоперации на прошедшей неделе, Алехин отмечает, что "северяне" продолжают улучшать свои позиции на всех участках фронта, в Сумской области бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли под контроль Покровку.
При штурме бойцы эффективно использовали погодные условия — туман, высокую влажность и потепление, добавляет эксперт.
"В районе Кондратовки подразделения ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, заняв его часть. Бои продолжаются в центральной зоне, где противник удерживает отдельные позиции и пытается стабилизировать линию соприкосновения. Наши штурмовые группы развили продвижение на юг вдоль трассы", — говорится в материале.
Алехин подчеркивает, что закрепление на этом участке усиливает контроль над дорогой и осложняет манёвр противника. По информации автора, на рубеже Варачино – Яблоновка подразделения ВС РФ заняли несколько лесополос, расширив тактическое присутствие и улучшив положение на подступах к этим населённым пунктам.
"В районе Мирополья заняли ряд лесополос восточнее населённого пункта, усиливая давление на оборонительные позиции противника", — резюмирует автор.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Сумская областьРоссияЗапорожьеГеннадий АлехинУкраина.руХарьковХарьков новостиСумынаступление на Сумыновости СВО сейчасСВОновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:30Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада
06:26"Как бусификация может сдержать русскую военную машину?" Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00ВСУ придется отходить: Анпилогов рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо вокруг Красного Лимана
05:45Когда наступит "время Ч": эксперт раскрыл, как опыт СВО используется для создания арктических войск
05:30Давление на флангах: Алехин рассказал, как "северяне" теснят противника в Сумской области
05:15"Мы не одни. С нами Китай": Перенджиев про защиту Севморпути и арктических рубежей России
05:00Алексей Анпилогов: Россия создает точки напряжения на границе, растягивая фронт ВСУ
04:45Перенджиев: Для создания единого океанского флота России и Китая нужно создавать военный союз
04:30Будут отрезвляющие меры: Анпилогов про ответ на удары по энергетике Белгорода и новой тактике ВС РФ
04:15Перенджиев: Для защиты танкеров нужна не только охрана, но и политическая воля открыть огонь
04:00Специфика продвижения в "серой зоне": Анпилогов рассказал про ситуацию под Константиновкой
23:30Контролировать Харьков, Днепропетровск и Одессу и не быть на крючке у США. Что нужно для мира на Украине
23:23Украинские боевики бьют по Саратовской области
23:13Иранский поход США против России и Китая
23:04Зеленский заявил, что Россия и США давят на Украину с требованием провести выборы, чтобы заменить его
22:40Совет передела мира. Как Трамп готовится раздельно заново покорять мир
22:33Обломки БПЛА в Северском районе повредили дома и ЛЭП. Главные новости к этому часу
22:14При атаке украинских дронов на Краснодар пострадал человек
21:59Беспилотник рухнул около гимназии в Краснодаре, повреждены автомобили, объявлена воздушная тревога
21:34Таисия Повалий: в Киев я ещё вернусь, и он обязательно будет русским! Большое интервью на "Украина.ру"
Лента новостейМолния