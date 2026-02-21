https://ukraina.ru/20260221/davlenie-na-flangakh-alekhin-rasskazal-kak-severyane-tesnyat-protivnika-v-sumskoy-oblasti-1075912932.html

Давление на флангах: Алехин рассказал, как "северяне" теснят противника в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" улучшают тактическое преимущество на всех участках фронта. В Сумской области воины из 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли Покровку. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Подводя итоги спецоперации на прошедшей неделе, Алехин отмечает, что "северяне" продолжают улучшать свои позиции на всех участках фронта, в Сумской области бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли под контроль Покровку. При штурме бойцы эффективно использовали погодные условия — туман, высокую влажность и потепление, добавляет эксперт."В районе Кондратовки подразделения ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, заняв его часть. Бои продолжаются в центральной зоне, где противник удерживает отдельные позиции и пытается стабилизировать линию соприкосновения. Наши штурмовые группы развили продвижение на юг вдоль трассы", — говорится в материале.Алехин подчеркивает, что закрепление на этом участке усиливает контроль над дорогой и осложняет манёвр противника. По информации автора, на рубеже Варачино – Яблоновка подразделения ВС РФ заняли несколько лесополос, расширив тактическое присутствие и улучшив положение на подступах к этим населённым пунктам. "В районе Мирополья заняли ряд лесополос восточнее населённого пункта, усиливая давление на оборонительные позиции противника", — резюмирует автор.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.

