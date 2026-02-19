Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов - 19.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260219/zaporozhe-ili-donbass-chto-seychas-nuzhnee-dlya-vs-rf-i-gde-vsu-nanesli-udar-posledney-nadezhdy--1075837083.html
Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов
Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов - 19.02.2026 Украина.ру
Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру с помощью интерактивной карты подробно... Украина.ру, 19.02.2026
2026-02-19T16:25
2026-02-19T16:25
видео
запорожье
россия
донбасс
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
дроны
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075836855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec879fcaf40abad7675b1d77b612d8d9.png
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру с помощью интерактивной карты подробно проанализировал важные направления на СВО во время весенней кампании, а также рассказал о расширении фронта и о создании решающего преимущества ВС России:00:33 – Важные точки на карте на весеннюю военную кампанию;08:51 – Использование дронов на электроприводе;10:40 – Что важнее: Запорожье или Доброполье?22:24 – О перспективах российской системы Бараж-1;29:41 – О логике ударов "Геранями";32:40 – Новейшая самоходная артиллерийская установка.
запорожье
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075836855_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96820c043253cc09a1f7c1590291db7e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, запорожье, россия, донбасс, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, герань, артиллерия, наступление вс рф, наступление россии, видео
Видео, Запорожье, Россия, Донбасс, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дроны, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, Герань, артиллерия, наступление ВС РФ, наступление России

Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов

16:25 19.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру с помощью интерактивной карты подробно проанализировал важные направления на СВО во время весенней кампании, а также рассказал о расширении фронта и о создании решающего преимущества ВС России:

00:33 – Важные точки на карте на весеннюю военную кампанию;
08:51 – Использование дронов на электроприводе;
10:40 – Что важнее: Запорожье или Доброполье?
22:24 – О перспективах российской системы Бараж-1;
29:41 – О логике ударов "Геранями";
32:40 – Новейшая самоходная артиллерийская установка.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоЗапорожьеРоссияДонбассАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.рудроныСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОГераньартиллериянаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:27‼ Швеция утвердила новый пакет военной помощи Украине на €1,2 млрд
16:25Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов
16:23Раскол Киевского режима
16:18ВС РФ заняли позиции южнее Закотного: "Дневник Десантника" про обстановку на Славянском направлении
16:17‼ "Следующие мирные переговоры по Украине снова пройдут в Швейцарии", — заявил Зеленский
16:03Укрэнерго предупреждает об ухудшении электроснабжения
16:02"Вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы": Путин выступил на совещании судей. Главное к этому часу
15:56Президент Франции призвал все партии провести "чистки" в своих рядах и пошутил об овцах
15:52Как превратить спорт в политический цирк на крови: рецепты Зеленского
15:41Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел?
15:40"Весь мир в труху" Почему у украинского кризиса нет простых решений
15:03Залужный действительно был ранен — ракету навел Офис Зеленского
14:55ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу
14:53"Этой зимой в Киеве произошла внутренняя катастрофа" — Зеленский
14:43Добыча нефти в Казахстане упала более чем на треть из-за украинской атаки на КТК
14:41Пропадай моя Телега…
14:33"Война закончится лишь истощением одной из сторон": канцлер ФРГ дал прогноз по Украине
14:26Брат британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан
14:14Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ
13:40Мать украинского военнопленного неплохо нажилась в его отсутствие
Лента новостейМолния