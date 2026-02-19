https://ukraina.ru/20260219/zaporozhe-ili-donbass-chto-seychas-nuzhnee-dlya-vs-rf-i-gde-vsu-nanesli-udar-posledney-nadezhdy--1075837083.html

Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов

Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов - 19.02.2026 Украина.ру

Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов

19.02.2026

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру с помощью интерактивной карты подробно проанализировал важные направления на СВО во время весенней кампании, а также рассказал о расширении фронта и о создании решающего преимущества ВС России:00:33 – Важные точки на карте на весеннюю военную кампанию;08:51 – Использование дронов на электроприводе;10:40 – Что важнее: Запорожье или Доброполье?22:24 – О перспективах российской системы Бараж-1;29:41 – О логике ударов "Геранями";32:40 – Новейшая самоходная артиллерийская установка.

2026

