ВС РФ уничтожили пусковую площадку украинских дронов в Черниговской области
ВС РФ уничтожили пусковую площадку украинских дронов в Черниговской области
Российские военные ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пусковую площадку и места хранения ударных дронов ВСУ дальнего действия в Черниговсокй области, передает 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-19T07:19
2026-02-19T07:23
россия
харьковская область
черниговская область
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.Также операторы беспилотных систем 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator боевиков ВСУ на Константиновском направлении.Кроме того, минувшей ночью удар нанесён по Лозовой в Харьковской области.О других успехах россиян - в материале ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
черниговская область
россия, харьковская область, черниговская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Харьковская область, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ВС РФ уничтожили пусковую площадку украинских дронов в Черниговской области

07:19 19.02.2026 (обновлено: 07:23 19.02.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Российские военные ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пусковую площадку и места хранения ударных дронов ВСУ дальнего действия в Черниговсокй области, передает 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.
Также операторы беспилотных систем 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator боевиков ВСУ на Константиновском направлении.
Кроме того, минувшей ночью удар нанесён по Лозовой в Харьковской области.
О других успехах россиян - в материале ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области на сайте Украина.ру.
