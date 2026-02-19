https://ukraina.ru/20260219/vs-rf-unichtozhili-puskovuyu-ploschadku-ukrainskikh-dronov-v-chernigovskoy-oblasti-1075813081.html

ВС РФ уничтожили пусковую площадку украинских дронов в Черниговской области

Российские военные ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пусковую площадку и места хранения ударных дронов ВСУ дальнего действия в Черниговсокй области, передает 19 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-19T07:19

2026-02-19T07:19

2026-02-19T07:23

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059888948_0:0:2237:1259_1920x0_80_0_0_428acba75dc6620882268ef344b365ff.jpg

Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.Также операторы беспилотных систем 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator боевиков ВСУ на Константиновском направлении.Кроме того, минувшей ночью удар нанесён по Лозовой в Харьковской области.О других успехах россиян - в материале ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области на сайте Украина.ру.

2026

Новости

