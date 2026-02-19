ВС РФ уничтожили пусковую площадку украинских дронов в Черниговской области
07:19 19.02.2026 (обновлено: 07:23 19.02.2026)
Российские военные ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пусковую площадку и места хранения ударных дронов ВСУ дальнего действия в Черниговсокй области, передает 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.
Также операторы беспилотных систем 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили канадскую бронемашину Roshel Senator боевиков ВСУ на Константиновском направлении.
Кроме того, минувшей ночью удар нанесён по Лозовой в Харьковской области.
