ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области
ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области
ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области - 19.02.2026 Украина.ру
ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области
ВС РФ наращивают давление в Сумской области, подключая к наступательным действиям авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но контратаки противника заблаговременно вскрываются разведкой. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая обстановку в Сумской области, Алехин сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли к Малой Корчаковке. На этих участках фронта продолжаются тяжелые встречные бои, добавил он."Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ. К наступательным действиям активно подключились штурмовая авиация, артиллерия и "Солнцепеки", — уточнил собеседник Украина.ру.ВСУ оказывают сопротивление в обороне и контратакуют, вводя в бой наиболее мотивированные подразделения. Выдвижение боевых групп украинской армии заблаговременно вскрывается разведкой, сообщил Алехин."На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Артиллеристы и расчёты БПЛА "северян" уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки", — резюмировал собеседник издания.
ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области

06:00 19.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
ВС РФ наращивают давление в Сумской области, подключая к наступательным действиям авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но контратаки противника заблаговременно вскрываются разведкой. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая обстановку в Сумской области, Алехин сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли к Малой Корчаковке. На этих участках фронта продолжаются тяжелые встречные бои, добавил он.
"Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ. К наступательным действиям активно подключились штурмовая авиация, артиллерия и "Солнцепеки", — уточнил собеседник Украина.ру.
ВСУ оказывают сопротивление в обороне и контратакуют, вводя в бой наиболее мотивированные подразделения. Выдвижение боевых групп украинской армии заблаговременно вскрывается разведкой, сообщил Алехин.
"На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Артиллеристы и расчёты БПЛА "северян" уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
