ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
ВС РФ наращивают давление в Сумской области, подключая к наступательным действиям авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но контратаки противника заблаговременно вскрываются разведкой. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оценивая обстановку в Сумской области, Алехин сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли к Малой Корчаковке. На этих участках фронта продолжаются тяжелые встречные бои, добавил он.
"Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ. К наступательным действиям активно подключились штурмовая авиация, артиллерия и "Солнцепеки", — уточнил собеседник Украина.ру.
ВСУ оказывают сопротивление в обороне и контратакуют, вводя в бой наиболее мотивированные подразделения. Выдвижение боевых групп украинской армии заблаговременно вскрывается разведкой, сообщил Алехин.
"На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Артиллеристы и расчёты БПЛА "северян" уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки", — резюмировал собеседник издания.
