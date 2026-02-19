https://ukraina.ru/20260219/vsu-kontratakuyut-idut-tyazhelye-boi-alekhin-rasskazal-kak-vs-rf-gromyat-vraga-v-sumskoy-oblasti-1075775609.html

ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области

ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области - 19.02.2026 Украина.ру

ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области

ВС РФ наращивают давление в Сумской области, подключая к наступательным действиям авиацию, артиллерию и тяжелые огнеметные системы. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, но контратаки противника заблаговременно вскрываются разведкой. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-02-19T06:00

2026-02-19T06:00

2026-02-19T06:00

россия

сумская область

алексеевка

геннадий алехин

вооруженные силы украины

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062698605_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_fa4e8e11dac88b9a47a517477ae32ca0.jpg

Оценивая обстановку в Сумской области, Алехин сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в районе Алексеевки и подошли к Малой Корчаковке. На этих участках фронта продолжаются тяжелые встречные бои, добавил он."Штурмовые группы "северян" продолжают продвижение на нескольких направлениях, растягивая оборону ВСУ. К наступательным действиям активно подключились штурмовая авиация, артиллерия и "Солнцепеки", — уточнил собеседник Украина.ру.ВСУ оказывают сопротивление в обороне и контратакуют, вводя в бой наиболее мотивированные подразделения. Выдвижение боевых групп украинской армии заблаговременно вскрывается разведкой, сообщил Алехин."На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Артиллеристы и расчёты БПЛА "северян" уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Искрисковщины и Рыжевки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.

россия

сумская область

алексеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сумская область, алексеевка, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, сводка сво, наступление вс рф, наступление россии, украина.ру дзен, дзен сво