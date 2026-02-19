https://ukraina.ru/20260219/vozvraschaya-dolg-druzhby-kak-sotrudnichestvo-s-kitaem-ukreplyaet-rossiyskuyu-ekonomiku-1075790394.html

Возвращая долг дружбы. Как сотрудничество с Китаем укрепляет российскую экономику

Новый год по лунному календарю не обошёл стороной Россию. Его отмечают все буддисты мира, но у нас в стране этот праздник неизменно связывается с Китаем, где он отмечается как Праздник Весны
2026-02-19

О важности торговлиРастущие культурные связи России и Китая опираются на прочную базу взаимовыгодного экономического сотрудничества. Для обеих стран оно стало особенно критичным в условиях новых рисков и вызовов, вызванных попытками Запада подавить развитие незападных стран.Расширение сотрудничества с КНР оказалось особенно востребованным для России в связи с жесточайшей санкционной войной Запада против неё. Цель санкций очевидна - лишение России основной части бюджетных доходов, а значит, и возможности финансировать выполнение задач СВО.Для этого Запад, прежде всего, пытается, во-первых, максимально обрубить экспорт российских углеводородов – основного экспортного продукта России и значительного источника бюджетных поступлений; во-вторых, заблокировать доступ российской промышленности к важным технологиям, оборудованию и электронным компонентам, прежде всего, двойного назначения, что должно было случиться с массовым уходом из России западных компаний.В этой ситуации поддержание и расширение масштабной торговли Китая с РФ стали важнейшим факторами устойчивости российской экономики. По предварительным оценкам товарооборот России и Китая в 2025 году ожидается в размере 215–225 млрд долларов.Несмотря на некоторое снижение товарооборота (в 2024-м показатель почти достигал рекордных 245 млрд долларов), в обеих странах считают эти трудности временными и уверены в дальнейшем развитии деловых отношений. Снижение было обусловлено, в частности, падением мировых цен на энергоносители и паузами в торговле, когда китайские партнёры искали схемы обхода западных санкций.Сейчас торговля РФ и КНР проходит структурные изменения: увеличивается доля совместных проектов в высокотехнологичных и несырьевых отраслях; растёт интерес китайских капиталовкладчиков к локализации промышленного производства в России.С учётом этой тенденции ожидается, что в 2026 году объем торговли между Россией и Китаем вырастет более чем на 8%, и не в последнюю очередь за счёт новых областей, таких как автокомплектующие, электроника и химическая продукция.Критически важная сфераПоскольку экспорт энергоносителей является для России основным источником бюджетных поступлений, сотрудничество с КНР именно в этой области стало после 2021 года критически важным для РФ.Во время отчаянных попыток Запада отрезать Россию от мирового рынка импорт российской нефти в Китай увеличился с 79,64 млн тонн в 2021 году до 108,5 млн тонн в 2024-м, т.е., на 54%, и составил порядка 62 млрд долларов. Доля России в структуре китайского импорта выросла до 20%.Ожидается, что к 2030 году экспорт российской нефти в КНР увеличится ещё на 1,4 млн баррелей в сутки.Сотрудничество России и Китая развивается и в газовой сфере. Россия активно наращивает поставки газа в Китай, замещая утраченный европейский рынок и сейчас занимает более 20% китайского рынка импорта газа.Экспорт Россией газа в Китай с 2021 по 2024 гг. вырос в 4,6 раза до 13,2 млрд долларов за счёт значительного роста цен и досрочного вывода в декабре 2024 года газопровода "Сила Сибири-1" на проектную мощность - 38 млрд куб. м в год.Особенно заметный рост наблюдается в экспорте в Китай российского СПГ: с 6,5 млн т. СПГ в 2022-м (порядка 10% китайского импорта), до 8,3 млн т. в 2024 году (третье место после Австралии и Катара).А в 2025 году КНР начала скупать российский подсанкционный СПГ с проекта "Арктик СПГ – 2", который продаётся со значительной скидкой.На очереди реализация проекта "Сила Сибири-2" - газопровод мощностью 50 млрд куб. м в год из Западной Сибири через Монголию в Китай. Соответствующий меморандум между "Газпромом" и китайской компанией CNPC был подписан в сентябре 2025 года. Начало строительства газопровода запланировано на 2026 год, конец – на 2030-й. Реализация этого проекта позволит России окончательно заместить выпавший европейский рынок, а также укрепить долгосрочные экономические связи с КНР.Китай охотно скупал у России ещё один ценный природный ресурс – уголь, что позволило российским угледобытчикам частично возместить потерю рынка Европы. С 2021 и по 2024 гг. включительно доходы России от экспорта угля в Китай за 4 года увеличились на 71%, до порядка 11 млрд долларов.В итоге, Китай получил стабильный поток ценнейшего энергетического сырья, а Россия – устойчивое финансирование и надёжный рынок сбыта.Надежный другУход западных компаний с российского рынка с 2022 года освободил в России целый ряд ниш для китайских промышленных предпринимателей, которые стали активно закрепляться в несырьевых секторах российской экономики.В итоге, процесс пошёл к взаимной выгоде: российская экономика успешно заместила высокотехнологичные западные компании, а китайский капитал получил довольно ёмкий российский рынок. В первую очередь китайские предприниматели заинтересованы в выпуске на территории нашей страны автомобилей, комплектующих, бытовой техники и промтоваров, а грамотная экономическая политика правительства России стимулирует их к локализации полного цикла производства на территории страны.В марте 2024 г. компания Great Wall Motor (GWM) в дополнение к уже имеющемуся предприятию полного цикла в Тульской области, запустила в работу завод по производству полуторалитровых и двухлитровых двигателей Haval, рассчитанный на выпуск более 100 тыс. моторов в год и на 1 тыс. рабочих мест. В текущем году компания намерена запустить завод автокомплектующих.В июле 2025 года в Калуге началось полностью локализованное производство кроссовера Haval M6. В целом, китайская компания планирует за шесть лет довести локализацию комплектующих для производства автомобилей в России до 80%.В Татарстане по итогам 2024 года зарегистрировано 102 компании, где учредителями выступают организации из Китая. Деятельность многих из них связана с проектами крупных компаний, таких, как производитель бытовой техники Haier. Сейчас компания Haier имеет в РФ уже шесть заводов, на которых производится бытовая техника и телевизоры.В мае 2025 года были подписаны два контракта на общую сумму около 13,2 млрд руб. между группой компаний "Моспроект-3" и "Китайской железнодорожной строительной компанией" на строительство участков линий метротрамвая в Челябинске и Красноярске.Примером – одним из многих - того, как китайские партнёры выручили в трудный момент российскую промышленность, является строительство китайской инжиниринговой компанией CAMC Engineering (CAMCE) в 2022 году целлюлозного завода в Красноярском крае, куда австрийская компания из-за санкций отказалась поставлять оборудование. У завода будет две линии по 400–450 тыс. т хвойной целлюлозы в год каждая.КНР закрывает потребности России в импорте промышленного оборудования почти по всем позициям; это и оборудование для электростанций (53,7% от всего импорта), в частности, солнечных электростанций (100%), сельхозоборудование, станки с ЧПУ разного назначения, оборудование для печати микросхем, проходческие машины, всего не перечислить.В трудной для России исторической ситуации Китай показал себя надёжным другом, возвращая долг дружбы за неоценимую помощь России Китайской Народной Республике в тяжелейший период её становления после образования 1 октября 1949 года.О том, как угроза США странам, которые находились до сих пор в натянутых отношениях с Китаем вынуждает их сближаться с КНР - в материале издания Украина.ру Многополярный мир состоялся: США толкают своих союзников в объятия Китая.

