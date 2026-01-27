https://ukraina.ru/20260127/mnogopolyarnyy-mir-sostoyalsya-ssha-tolkayut-svoikh-soyuznikov-v-obyatiya-kitaya-1074865261.html

Многополярный мир состоялся: США толкают своих союзников в объятия Китая

Угроза США странам, которые находились до сих пор в натянутых отношениях с Китаем вынуждает их сближаться с КНР вплоть до перехода к стратегическому партнерству с Пекином. Сближение с Китаем рассматривается многими странами, как путь собственного укрепления для противодействия давлению Штатов и нивелированию ущерба от американских тарифных мер

Альтернатива Соединенным ШтатамЭта тенденция нашла свое выражение и в аплодисментах, которыми было встречено заявление премьер-министра Канады Марка Карни на Давосском форуме о том, что "средние державы должны работать сообща", и в растущем списке стран, включая Южную Корею, Канаду, Финляндию, Великобританию и Германию, лидеры которых либо "последовательно посещают Китай", либо открыто выражают заинтересованность в этом.Особо показательны последние примеры Канады и Финляндии. Неделю назад завершился официальный визит Карни в КНР, а в минувшее воскресенье начался визит в Поднебесную премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. В ходе обоих визитов решались вопросы расширения доступа канадских и финских товаров на китайский рынок.Таким образом, Канада и Финляндия показали остальным, как нужно выходить из ситуации, когда отношения с США портятся, а продвинуть свои товары на американский рынок трудно из-за повышенных тарифов. Пример сближения с КНР первый подал премьер-министр Канады. Ряд китайских экспертов считает, что визит Карни может стать поворотным моментом для восстановления экономических и торговых связей с Китаем и даст Оттаве больше возможностей для балансирования связей как с Вашингтоном, так и с Пекином.Нечто похожее можно утверждать и в отношении Финляндии, как и в отношении иных западных стран, чье паломничество в Пекин, как можно предположить, только готовится.Как будут дружить Канада и КитайДо последнего момента Канада и Китай находились в состоянии дипломатического конфликта. В 2018 году в Ванкувере была арестована по ордеру США финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. В ответ китайская сторона задержала двух канадцев по обвинению в шпионаже. К дипломатическому конфликту добавилось обострение отношений между двумя странами из-за торговых споров с последующим обменом тарифными мерами. Все это надолго заморозило китайско-канадские отношения.Поэтому, на фоне территориальных претензий США к Канаде и Гренландии визит Карни в КНР стал отражением растущего в Оттаве понимания срочной необходимости избавиться от чрезмерной зависимости от США. Оказалось, что высокотехнологичная и высоко индустриализированная китайская экономика с емким внутренним рынком вполне может стать заменой американскому рынку. И, разумеется, не для одной Канады.Судя по словам самого Карни, именно Канада стала инициатором потепления отношений с КНР. Он заявил, что отношения, которые были "отдаленными и неопределенными на протяжении почти десяти лет", теперь меняются "с помощью нового стратегического партнерства, которое принесет пользу народам обеих наших стран".В ходе переговоров Карни подтвердил приверженность политике "одного Китая". Это заявление, как подчеркивают китайские эксперты, устраняет ключевое препятствие на пути к восстановлению взаимного доверия в двусторонних отношениях.Итоги визита свидетельствуют, что обе стороны договорились о непрерывных консультациях по макроэкономическому и финансовому взаимодействию, о расширении двусторонней торговли, укреплении взаимных капиталовложений и активном сотрудничестве в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и финансы.Стороны достигли предварительной договоренности о снижении тарифов на китайский импорт. В частности, Канада предоставит Китаю годовую квоту в размере 49 тыс. единиц для китайских электромобилей. В рамках этой квоты на электромобили будет распространяться тарифная ставка режима наибольшего благоприятствования в размере 6,1%, а 100% дополнительный налог применяться не будет. Размер квоты будет ежегодно увеличиваться в определенной пропорции.Канада взяла обязательство ослабить свои односторонние меры, направленные против китайской стальной и алюминиевой продукции, а также в отношении конкретных случаев, связанных с китайскими вложениями и деятельностью в Канаде.Соответственно, Китай исправит свои антидемпинговые меры в отношении рапса и антидискриминационные меры в отношении некоторых канадских сельскохозяйственных и водных продуктов.Соответствующие договоренности развивают устоявшуюся за прошлый год тенденцию. За первые 11 месяцев 2025 года объем двусторонней торговли товарами достиг 82,15 млрд долларов, а в 8-й Китайской международной выставке импортных товаров приняли участие рекордные 125 канадских компаний.Недавняя угроза президента США ввести 100% пошлины на канадские товары в ответ на растущее торговое партнерство страны с Китаем, скорее всего, лишь укрепят канадскую сторону в правильности курса на стратегическое сближение с КНР.Открыть двери в КитайПовестка начавшегося вчера визита в КНР премьер-министра Финляндии Петтери Орпо состоит также в решении вопросов более расширенного доступа финского экспорта в Китай и создании более благоприятного режима для китайских капиталовложений.По прибытии в Пекин Орпо отметил, что цель его четырехдневной поездки — "открыть двери для финских компаний и тем самым укрепить позиции финского экспорта на азиатском рынке". На данный момент, действительно, Финляндия больше покупает у Китая, чем продает ему. По данным правительства Финляндии, в 2024 году импорт товаров из КНР в эту страну составил 7,5 млрд евро, а экспорт товаров из Финляндии в Китай составил 3,5 млрд евро.Финского премьера сопровождают представители финских компаний с высокой капитализацией, специализирующихся в таких областях, как машиностроение, лесное хозяйство, инновации, экологически чистая энергетика и пищевая промышленность. Все они будут присутствовать на встрече Орпо с министром торговли Китая Ван Вэньтао.Характерная деталь, свидетельствующая о максимально практической направленности визита главы финского правительства.Переговоры призваны укрепить уже существующее положение Китая, как одного из важнейших торговых партнеров Финляндии. По данным Минторга КНР, в 2025 году объем двусторонней торговли превысил 8 млрд долларов, а объем двусторонних капиталовложений - 23 млрд долларов. По состоянию на 2023 год в Китае работало 239 дочерних компаний финских предприятий, оборот которых составил более 14 млрд евро.По мнению китайских экспертов, отношения между Китаем и Финляндией служат хорошим примером для связей между Китаем и Европой в условиях меняющегося международного ландшафта, где все чаще проявляется "закон джунглей".Канадский и финский примеры показывают, что попытки США наказывать тарифами "непокорные" страны так, как будто сейчас 90-е гг. 20 века уже не работают. Многополярный мир фактически состоялся и перенаправление товарных и финансовых потоков от "американского" полюса к "китайскому" подтверждает этот вывод.Подробнее о канадско-американских отношениях - в материале издания Украина.ру Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию.

