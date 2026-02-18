https://ukraina.ru/20260218/udivitelnoe-intervyu-zaluzhnogo-rasskazyvayu-o-britanskoy-spetsoperatsii-1075801248.html

Совершенно умопомрачительную историю сейчас рассказывают в связи со свежей публикацией интервью Валерия Залужного в Associated Press.

2026-02-18T22:46

Во первых, это не просто интервью, это интервью разоблачающее. Во-вторых, это интервью с прямой критикой Зеленского, фактически с прямой атакой на него. И само появление такого материала в стенгазете, если угодно, демократической партии Соединённых Штатов, уже само по себе серьёзнейшая история. А с учётом того, что мне сейчас по горячим следам рассказывают, я, признаюсь, впечатлён. Давайте разбираться шаг за шагом. Прежде всего, это агентство напрямую связано с Демократической партией, но если смотреть шире, то оно встроено в глобалистский лагерь, в ту самую антитрамповскую коалицию. И без согласования Лондона и глубинной партии Виндзоров такое интервью Залужного, который, как и Зеленский, по большому счёту принадлежит лондонскому контуру, появиться не могло. А само интервью не просто программное, это текст, который обличает и политически размазывает Зеленского. Там есть и целый ряд пикантных деталей, но главное в другом. Вообще, произошедшее сейчас в медийном и информационном смысле напоминает некую операцию "Березовский". Конечно в шутливом ключе, потому что речь пока не о физической ликвидации, а о возможном начале конца Зеленского в информационном поле. Повторюсь, такое интервью не могло появиться в боевом листке Демократической партии и глобалистов без ведома вашингтонского "обкома" и без ведома Лондона, который сейчас одновременно играет и Залужным, и Зеленским. Я уже не раз за последние дни писал о том, как Лондон ведёт игру против Трампа и Соединённых Штатов в их трамповском изводе и на переговорном треке, и во внутренней украинской политике. Происходит проецировании лондонских интересов на разные политические направления, на подготовку новых парламентских и президентских сценариев, на гипотетический проект военного переворота в случае неблагоприятного развития событий в соревновании с Белым домом за Киев. И буквально на днях я писал, что вся конструкция выглядела как согласованная игра на случай неизбежности выборов, где во втором туре должны были встретиться Зеленский и Билецкий*, а вопрос Залужного, как мне тогда говорили, считался решаемым.А выясняется, что всё ещё интереснее. На самом деле решаемым оказывается вовсе не вопрос Залужного, а вопрос самого Зеленского. И вся эта история с интервью это не просто информационный вброс и не просто критика, это, во-первых, разговор по фактам, а, во-вторых, ход, который почти по аналогии с известным сериалом я бы назвал не "ходом королевы", а "ходом короля". И, повторюсь, это согласованный ход глобалистов. Ну, и пару слов о пикантных подробностях, которые всплыли в этом интервью. Историю о конфликте Залужного и Зеленского во время так называемого контрнаступления я описывал ещё в двадцать третьем году. Залужный действительно выступал против того формата, в котором всё это было реализовано, и по факту как военный оказался прав. Контрнаступление по сути захлебнулось уже к концу июля. Тогда прошла целая серия совещаний по натовской линии, были внесены определенные коррективы, а второго августа, состоялось заседание СНБО, где впервые прозвучал план о расширении разведывательно-диверсионной и террористической деятельности против России на её территории. Увы, во многом воплощенный.Это было прямым следствием провала наступления, которое по инерции продолжали до осени, но уже к концу июля всё стало ясно. И в этом интервью теперь мы видим подтверждение того, что Залужный был против изначально. Вторая история касается попытки давления на Залужного, когда к нему пытался вломиться спецназ СБУ, а армейский спецназ этому воспрепятствовал. Похожая история в своё время была и с Будановым*, которого тоже пытались прижать. Ещё одна деталь связана с тем, как после совещания у Зеленского Залужный поехал в штаб, куда вскоре пришли сотрудники СБУ. И здесь появляется важный штрих, а именно тот факт, что тогда в здании находились несколько десятков британских офицеров. Не американских, а именно британских. И это крайне показательно. История об исключительной роли Лондона в структуре киевского режима и в режиме личной власти Зеленского обрастает всё новыми подтверждениями. Долгое время считалось, что ключевыми советниками выступали Соединённые Штаты, но фактически в штабе Залужного находились десятки британских офицеров. Я напомню, что авантюра в Курской области разрабатывалась штабом сухопутных сил Великобритании при участии британских спецслужб и украинских Сил специальных операций совместно с ГУР (Главное управление разведки Украины - Ред.). И, вот, появилось ещё одно подтверждение вовлечённости Лондона в российско-украинский конфликт. Вспомните и драматичную историю с ударом по району Охмадет, когда прилёт пришёлся по неприметному зданию рядом (и это важно) с детской клиникой. Тогда речь шла о поражении натовского операционного центра, и по слухам именно британские офицеры могли тогда пострадать. Все эти детали в совокупности складываются в единую картину, где роль британцев оказывается значительно глубже и системнее, чем это принято было публично признавать.И ещё одна не менее пикантная подробность, о которой проговорился Залужный, заключается в том, что сотрудники СБУ пришли тогда, как он утверждает, с ордером якобы на проверку стриптиз-клуба, который находился в этом здании до войны. Вот так вот. Получается, что Валерий Залужный скрывался от российских ударов в помещении бывшего стриптиз-клуба. Почти хрестоматийная история из серии про казино с блэкджеком и дамами с пониженной социальной ответственностью. Говорят, и я передаю это ровно в той форме, в какой слышал, что речь идёт об одном из зданий известной в Киеве сети заведений с названиями вроде Мятный носорог или Звёздный носорог. В деталях не уверен на сто процентов, но факт размещения штаба в помещении бывшего стрип-клуба подтверждается разными источниками. История комичная, но в то же время показательная. Впрочем, вернёмся к серьёзному. Залужный явно не случайно проговорился об этих всех эпизодах, и его спичрайтеры и консультанты сознательно допустили такие деталь, потому что они добавляют тексту фактуры и реалистичности. Нужно было, чтобы не возникло сомнений в подлинности рассказа, в том числе у украинского истеблишмента, который и так был знаком с этой историей хотя бы на уровне слухов. Нужна была конкретика, нужно было "мясо", если угодно, чтобы материал воспринимался как разоблачающий и документальный.А теперь главное. То, что мне рассказали, если честно, заставило меня на секунду замолчать. Лондон и его главный проводник в Киеве зять Кучмы Виктор Пинчук вместе с Фиалой, который традиционно ориентирован на соросовские структуры, похоже, разыграли очень интересную комбинацию. С уходом Ермака на второй план именно Пинчук стал ключевым советником Зеленского, и я об этом писал в недавнем материале. И складывается впечатление, что Лондон руками Пинчука ведёт игру на украинском электоральном поле, причём игру не только против переговоров и против выборов в их американском понимании, но и против самого Зеленского. По той информации, которая сейчас циркулирует, его демонстративная наглость, резкость в адрес Орбана и Соединённых Штатов, требования гарантий на десятилетия вперёд, фактически заявления о том, что Дональду нужно готовиться к переговорам, что он поручил готовить встречу с Путиным в Женеве, всё это могло быть не просто импульсивной бравадой, а сознательно спровоцированным поведением. Я допускал, что это проявление обречённой храбрости, когда человек понимает, что вступает в конфликт с Вашингтоном и Трампом, и оттого начинает действовать на грани фола. Но мне сейчас говорят, что его могли намеренно подтолкнуть к этой линии, чтобы подставить перед Трампом, бросить на амбразуру. Более того, звучит версия, что в Лондоне Зеленского уже списали, решив использовать его для срыва тайминга команды Трампа и для создания максимального хаоса в переговорном процессе, а затем заменить на Залужного. То есть задача заключалась в том, чтобы нарушить график, на который рассчитывает администрация Трампа в преддверии выборов в Конгресс, создать разнобой в заявлениях, запутать переговорный трек и добиться своих тактических целей, а самого Зеленского фактически обнулить как фигуру. Насколько эта версия соответствует реальности, покажет ближайшее время, но сама логика происходящего выглядит всё более похожей на тщательно выстроенную многоходовку.Чтобы у команды Трампа, у республиканцев, у так называемой MAGA не получилось реализовать свою большую сделку с Россией, Лондон, если верить тем версиям, которые сейчас активно обсуждаются, сыграл на опережение. В этом смысле их партия действительно может считаться удачной. Более того, мне говорят, что Зеленского сейчас просто разменивают. Не в физическом смысле, разумеется, а в информационном и электоральном. Его фактически выводят из игры как ключевую фигуру. Интервью Залужного в Associated Press встраивается в эту логику идеально. Залужный сегодня остаётся носителем наибольшей поддержки среди украинского электората. Какой бы ни была кривая украинской социологии, даже закрытые замеры, о которых говорят инсайдеры, показывают его стабильное первое место. И в самом интервью это аккуратно подчеркнуто. Он представлен как человек, который мог бы стать командиром победы, как тот, кто знал, как надо было проводить контрнаступление, и как тот, кому якобы помешал Зеленский. Образ выстраивается предельно чёткий. Залужный — профессионал, которому вставляли палки в колёса. Зеленский — политик, который вмешивался, тормозил, конфликтовал, а затем отправил неудобного генерала фактически в ссылку в Лондон. Это уже не намёки и не полутона.Можно, конечно, допустить, что речь идёт о дисциплинировании Зеленского со стороны Лондона, что это способ напомнить ему о его зависимости и ограниченности манёвра. Но, если честно, вероятность этого сценария выглядит небольшой. Слишком масштабной выглядит конструкция, слишком далеко заходит публичная атака. Вся ранее разыгрываемая история с возможным вторым туром "Зеленский против Билецкого", где избирателю якобы будет предложен выбор меньшего из зол, теперь начинает выглядеть совсем иначе. Не исключено, что реальная комбинация строится вокруг Залужного, и это под него готовят Билецкого. Если изложенная версия окажется верной, то мы наблюдаем очень жёсткую геополитическую игру, в которой украинская внутренняя политика стала лишь инструментом. В любом случае публикация такого интервью - это точка невозврата. После неё включить заднюю практически невозможно. А нам теперь остаётся только наблюдать, как будут развиваться события и кто в итоге окажется конечным бенефициаром этой многоходовой комбинации.Другие подробности и выводы из интервью Залужного - в статье "Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

