Замминистра Алмаз Хусаинов: Главный успех для нас — перестать делить регионы России на "новые" и "старые"

Приезжаю в Мариуполь и вижу не просто новостройки, а то, как люди обживают свои кварталы. Как открывают кофейни на первых этажах домов, как бабушки сидят на лавочках, а молодые мамы гуляют с колясками. Нам важно сделать так, чтобы люди Новороссии перестали чувствовать себя жителями "особой территории" и просто начали жить.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064258495_97:20:827:431_1920x0_80_0_0_95d4d779dd97ab5d522c39ce42e6400d.jpg

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал о том, какие новые проекты планируются для развития ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в том числе по привлечению инвестиций в регион. Он также привел примеры, как именно происходит улучшение жизни граждан исторических регионов: как людей обеспечивают жильем, какие меры предприняты для их трудоустройства.Подробно замминистра остановился на вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Новороссии, а также на возрождении производства и проблемах туристической отрасли.28 января прошло заседание Совета СФ по интеграции исторических регионов, где наметили планы работы на 2026 год. В частности, было отмечено, что продолжается развитие механизма свободной экономической зоны (СЭЗ) Новороссии. Глава Совета по интеграции, первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин сообщил: "Получено положительное заключениеправительства РФ на законодательную инициативу сенаторов снизить с 30% до 10% минимальный размер инвестиций в первый год реализации инвестпроекта в СЭЗ. В ближайшее время она будет внесена в Государственную Думу".— Алмаз Шаукатович, воссоединённые регионы объективно находятся в исключительных условиях. В Новороссии уже создана свободная экономическая зона. Расскажите, какие инструменты использовались для её создания?— Для создания благоприятного инвестиционного климата в новых регионах с июля 2023 года функционирует свободная экономическая зона. При ее создании мы использовали комплексный подход — чтобы запустить экономику с нуля в непростых условиях. Главные наши инструменты — это возможность использования инвесторами преференциального режима, который также включает право на налоговые, таможенные и иные льготы. Значительно упрощены правила землепользования и градостроительной деятельности, в том числе право получить земельный участок в аренду или субаренду без торгов под реализацию инвестиционного проекта. Ну и конечно, это финансовая поддержка: субсидирование процентных ставок по кредитам, чем обеспечили возможность получения льготного кредитования.— Как продвигается работа по привлечению инвестиций, инвесторов в Новороссию? Предприниматели из каких регионов Большой России наиболее заинтересованы в этом? И главное – в каких секторах?— Работа идёт очень активно. На сегодняшний день мы уже видим впечатляющие цифры: более 470 инвесторов являются участниками СЭЗ и они обеспечили работой более 105 тысяч человек. Общий объём заявленных инвестиций более 372 миллиардов рублей.Что касается географии, интерес проявляет бизнес из самых разных уголков России — от Москвы до Дальнего Востока, но я бы не стал сейчас выделять какие-то отдельные регионы — процесс идёт по всей стране.Исторически флагманами были промышленные предприятия. Они первыми потянулись в СЭЗ, чтобы возродить производство. Сейчас мы наблюдаем взрывной рост интереса со стороны строителей и аграриев. Например, в ЛНР застройщики возводят крупные жилые комплексы, а в Херсонской области аграрии модернизируют системы орошения, чтобы увеличить урожайность в разы.— Очевидно, любой инвестор будет тщательно учитывать военные риски на прифронтовых территориях. Какие меры поддержки, страхования помогут ему в этом? Что делается?— Это самый чувствительный вопрос для бизнеса, и мы это прекрасно понимаем. Наша задача — сделать так, чтобы эти риски не были критическими. Мы компенсируем их экономическими и административными механизмами. Во-первых, это масштабные бюджетные вливания в инфраструктуру — дороги, воду, свет, газ. Снимая инфраструктурные ограничения, мы снижаем и общие риски проектов. Во-вторых, как я уже говорил, это налоговые каникулы и льготные кредиты, которые сокращают сроки окупаемости. Инвестор быстрее возвращает свои вложения.Кроме того, на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации действуют следующие механизмы страхования военных рисков: на строительно-монтажные работы в сфере жилищного строительства; на грузоперевозки товаров первой необходимости; на объекты имущества, создаваемые в ходе реализации инвестиционных проектов.— 28 января прошло заседание Совета СФ по интеграции исторических регионов, где наметили планы работы на 2026 год. В частности, было отмечено, что продолжается развитие механизма свободной экономической зоны Новороссии. Глава Совета по интеграции, первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин сообщил, что законодательная инициатива о снижении с 30% до 10% минимального размера инвестиций в первый год реализации инвестпроекта в СЭЗ скоро будет внесена в Госдуму. Это уже произошло? Насколько это ускорит интеграцию регионов в РФ?— Да, данная инициатива уже внесена Государственную Думу и проходит необходимые процедуры перед первым чтением (инициатива разработана при участии Минстроя России). Это крайне важное и своевременное решение. Снижение минимального порога инвестиций с 30% до 10% в первый год — это, по сути, снятие административного барьера, который сдерживал малый и средний бизнес. Раньше, чтобы войти в проект, нужно было сразу "заморозить" огромную сумму, что было неподъёмно для многих хороших, но не гигантских предприятий. Теперь порог входа станет гораздо ниже.Я убеждён, что это решение даст мощный импульс развитию малого и среднего предпринимательства в Новороссии. Мы увидим приток новых игроков в лёгкой промышленности, сфере услуг, сельском хозяйстве. Это не просто ускорит интеграцию —это сделает её более органичной и гибкой, потому что экономика будет расти не только за счёт крупных флагманов, но и за счёт частной инициативы на местах. Да, и с точки зрения производственного цикла это более правильно — зачастую самый капиталоемкий не первый год реализации проекта. Законодательная инициатива сенаторов — это именно та точечная настройка, которая нужна механизму СЭЗ сегодня.— В рамках свободной экономической зоны развиваются многие отрасли: от крупных строек жилых кварталов в Скадовске до, например, проекта по модернизации шахты "Белореченская" в ЛНР. В каких сферах инструменты СЭЗ работают наиболее успешно, с вашей точки зрения? А в каких ещё требуют доработки?— Наиболее успешно инструменты СЭЗ работают там, где у регионов есть исторические преимущества и компетенции. Это, безусловно, промышленность, в частности, угледобыча и металлургия. Отлично показывает себя и строительный сектор: застройщики активно берут землю из банка ФРТ и у регионов, чтобы возводить новое жильё. Люди должны жить в комфортных условиях, и СЭЗ даёт для этого инструменты.Что требует доработки? Мы видим, что в некоторых сферах, например, в туризме и курортной сфере, потенциал СЭЗ раскрыт пока не полностью. Длинные инвестиционные циклы, оперативная обстановка, все это требует особых условий и дополнительных гарантий. Также мы продолжаем настраивать логистику и таможенные процедуры для предприятий, которые работают на экспорт. Процесс совершенствования механизма СЭЗ непрерывный, мы внимательно слушаем бизнес и оперативно реагируем на его запросы.— Вы сказали, что люди должны жить в комфортных условиях. Это так. Но есть еще один важный пункт: нужны рабочие места. Какие меры предпринимаются для привлечения кадров в воссоединенные регионы?— Безусловно, кадровый вопрос сегодня стоит на первом месте. Без людей, без квалифицированных инженеров, технологов, рабочих высокой квалификации любые инвестиции и стройки останутся просто бетоном и металлом. Нам удалось выстроить систему подготовки кадров, тесно увязанную с реальными потребностями промышленности, сейчас крайне востребован в новых регионах.Меры, которые мы принимаем, можно разделить на три ключевых блока.Первый блок — это подготовка кадров "под ключ", под конкретные рабочие места. Мы запустили масштабную программу модернизации системы среднего профессионального образования. Мало научить теории — нужно, чтобы студент работал на тех же инструментах, что будут стоять на новых заводах.Кроме того, правительство направило материальную поддержку на создание 13 образовательно-производственных кластеров в новых регионах в рамках проекта "Профессионалитет". Это значит, что колледжи объединяются с конкретными предприятиями. Бизнес участвует в разработке программ, дает своих наставников, и студент уже со второго курса знает, куда пойдет работать. Такие кластеры создаются в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях . Это не просто учёба, это гарантированное трудоустройство.Второй блок — это адресное привлечение специалистов. Мы распространили действие федеральных программ "Земский доктор" и "Земский учитель" на наши регионы.Также законодательно расширены возможности целевого набора. Теперь приоритетную возможность готовить специалистов за счет бюджета получили предприятия — участники свободной экономической зоны в наших регионах. Это дает будущему работодателю прямой инструмент: он заказывает под свое производство нужное число сварщиков, токарей, технологов, а студент получает гарантированное место работы после выпуска.Третий блок — это сами рабочие места. О них мы тоже думаем. Свободная экономическая зона, о которой мы говорили в начале, уже создала десятки тысяч рабочих мест. Напомню, более 470 компаний-резидентов обеспечили работой уже более 105 тысяч человек в новых регионах, в том числе создали более 12 тысяч новых рабочих мест. И это не просто абстрактные цифры — это люди, которые работают на новых заводах, в сельском хозяйстве, в строительстве.Таким образом, мы действуем комплексно: создаем спрос на труд (инвестиции и новые предприятия) и одновременно настраиваем систему предложения (подготовка и привлечение кадров). Чтобы у людей была и достойная работа, и нормальная жизнь.— Если попросить вас сформулировать главную цель для министерства и для вас лично на 2026 год в исторических регионах, что это будет: сдать определенное количество квадратных метров жилья, запустить конкретный завод, или добиться того, чтобы люди почувствовали, что жизнь окончательно налаживается? Что для вас сейчас главный " успех"?"— Для министерства, безусловно, есть чёткие цели на 2026 год. Это и ввод жилья, и запуск инфраструктурных объектов. Мы обязаны сдать школы, больницы, водоводы. Это наша прямая ответственность.Но для меня лично (точнее, я бы сказал, для всех нас в министерстве) настоящий успех — это когда перестаёшь делить эти регионы на "новые" и "старые". Когда повседневные заботы жителей воссоединенных регионов становятся точно такими же, как у жителя Казани или Москвы.Что для меня главный "успех"? Первый маркер — это улыбка ребёнка в новой школе или отремонтированном спортзале. Второй маркер — это глаза молодого инженера или рабочего на заводе, который вчера получил зарплату, а сегодня предложил свою идею. Это значит, что он врос в это место, ему не всё равно.И третий, самый важный. Когда я приезжаю в Мариуполь, в тот же микрорайон "Невский", и вижу не просто новостройки, а то, как люди обживают эти кварталы. Как открываются маленькие кофейни на первых этажах, как бабушки сидят на лавочках, как молодые мамы гуляют с колясками.Поэтому, если формулировать цель на 2026 год коротко, она звучит так: сделать так, чтобы люди в воссоединенных регионах перестали чувствовать себя жителями "особой территории" и просто начали жить. Чтобы для них слово "интеграция" означало не бюрократические процедуры, а возможность спокойно растить детей, работать и видеть перспективу. Квадратные метры и тонны стали — это инструменты. А счастье людей — это цель.Люди Донбасса и Новороссии — принципиально другие люди. Они настоящие и подчас более открыты к восприятию новых знаний, нежели граждане из мирных регионов России. Им не нужно объяснять значение России. Они знают цену предательства и цену, которую приходится платить за возвращение домой.

