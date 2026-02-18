Замминистра Алмаз Хусаинов: Главный успех для нас — перестать делить регионы России на "новые" и "старые"
© ФотоАлмаз Хусаинов
© Фото
Приезжаю в Мариуполь и вижу не просто новостройки, а то, как люди обживают свои кварталы. Как открывают кофейни на первых этажах домов, как бабушки сидят на лавочках, а молодые мамы гуляют с колясками. Нам важно сделать так, чтобы люди Новороссии перестали чувствовать себя жителями "особой территории" и просто начали жить.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал о том, какие новые проекты планируются для развития ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в том числе по привлечению инвестиций в регион. Он также привел примеры, как именно происходит улучшение жизни граждан исторических регионов: как людей обеспечивают жильем, какие меры предприняты для их трудоустройства.
Подробно замминистра остановился на вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Новороссии, а также на возрождении производства и проблемах туристической отрасли.
28 января прошло заседание Совета СФ по интеграции исторических регионов, где наметили планы работы на 2026 год. В частности, было отмечено, что продолжается развитие механизма свободной экономической зоны (СЭЗ) Новороссии. Глава Совета по интеграции, первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин сообщил: "Получено положительное заключениеправительства РФ на законодательную инициативу сенаторов снизить с 30% до 10% минимальный размер инвестиций в первый год реализации инвестпроекта в СЭЗ. В ближайшее время она будет внесена в Государственную Думу".
— Алмаз Шаукатович, воссоединённые регионы объективно находятся в исключительных условиях. В Новороссии уже создана свободная экономическая зона. Расскажите, какие инструменты использовались для её создания?
— Для создания благоприятного инвестиционного климата в новых регионах с июля 2023 года функционирует свободная экономическая зона. При ее создании мы использовали комплексный подход — чтобы запустить экономику с нуля в непростых условиях.
Главные наши инструменты — это возможность использования инвесторами преференциального режима, который также включает право на налоговые, таможенные и иные льготы. Значительно упрощены правила землепользования
и градостроительной деятельности, в том числе право получить земельный участок в аренду или субаренду без торгов под реализацию инвестиционного проекта. Ну и конечно, это финансовая поддержка: субсидирование процентных ставок по кредитам, чем обеспечили возможность получения льготного кредитования.
и градостроительной деятельности, в том числе право получить земельный участок в аренду или субаренду без торгов под реализацию инвестиционного проекта. Ну и конечно, это финансовая поддержка: субсидирование процентных ставок по кредитам, чем обеспечили возможность получения льготного кредитования.
22 июня 2025, 06:03Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – ДонбассЗаместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов на полях ПМЭФ дал эксклюзивное блиц-интервью журналисту издания Украина.ру Анне Черкасовой.
— Как продвигается работа по привлечению инвестиций, инвесторов в Новороссию? Предприниматели из каких регионов Большой России наиболее заинтересованы в этом? И главное – в каких секторах?
— Работа идёт очень активно. На сегодняшний день мы уже видим впечатляющие цифры: более 470 инвесторов являются участниками СЭЗ и они обеспечили работой более 105 тысяч человек. Общий объём заявленных инвестиций более 372 миллиардов рублей.
Что касается географии, интерес проявляет бизнес из самых разных уголков России — от Москвы до Дальнего Востока, но я бы не стал сейчас выделять какие-то отдельные регионы — процесс идёт по всей стране.
Исторически флагманами были промышленные предприятия. Они первыми потянулись в СЭЗ, чтобы возродить производство. Сейчас мы наблюдаем взрывной рост интереса со стороны строителей и аграриев. Например, в ЛНР застройщики возводят крупные жилые комплексы, а в Херсонской области аграрии модернизируют системы орошения, чтобы увеличить урожайность в разы.
— Очевидно, любой инвестор будет тщательно учитывать военные риски на прифронтовых территориях. Какие меры поддержки, страхования помогут ему в этом? Что делается?
— Это самый чувствительный вопрос для бизнеса, и мы это прекрасно понимаем. Наша задача — сделать так, чтобы эти риски не были критическими. Мы компенсируем их экономическими и административными механизмами.
Во-первых, это масштабные бюджетные вливания в инфраструктуру — дороги, воду, свет, газ. Снимая инфраструктурные ограничения, мы снижаем и общие риски проектов. Во-вторых, как я уже говорил, это налоговые каникулы и льготные кредиты, которые сокращают сроки окупаемости. Инвестор быстрее возвращает свои вложения.
Кроме того, на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации действуют следующие механизмы страхования военных рисков: на строительно-монтажные работы в сфере жилищного строительства; на грузоперевозки товаров первой необходимости; на объекты имущества, создаваемые в ходе реализации инвестиционных проектов.
— 28 января прошло заседание Совета СФ по интеграции исторических регионов, где наметили планы работы на 2026 год. В частности, было отмечено, что продолжается развитие механизма свободной экономической зоны Новороссии. Глава Совета по интеграции, первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин сообщил, что законодательная инициатива о снижении с 30% до 10% минимального размера инвестиций в первый год реализации инвестпроекта в СЭЗ скоро будет внесена в Госдуму. Это уже произошло? Насколько это ускорит интеграцию регионов в РФ?
— Да, данная инициатива уже внесена Государственную Думу и проходит необходимые процедуры перед первым чтением (инициатива разработана при участии Минстроя России). Это крайне важное и своевременное решение.
Снижение минимального порога инвестиций с 30% до 10% в первый год — это, по сути, снятие административного барьера, который сдерживал малый и средний бизнес. Раньше, чтобы войти в проект, нужно было сразу "заморозить" огромную сумму, что было неподъёмно для многих хороших, но не гигантских предприятий. Теперь порог входа станет гораздо ниже.
Я убеждён, что это решение даст мощный импульс развитию малого и среднего предпринимательства в Новороссии. Мы увидим приток новых игроков в лёгкой промышленности, сфере услуг, сельском хозяйстве. Это не просто ускорит интеграцию —это сделает её более органичной и гибкой, потому что экономика будет расти не только за счёт крупных флагманов, но и за счёт частной инициативы на местах.
Да, и с точки зрения производственного цикла это более правильно — зачастую самый капиталоемкий не первый год реализации проекта. Законодательная инициатива сенаторов — это именно та точечная настройка, которая нужна механизму СЭЗ сегодня.
8 октября 2025, 07:00Марат Хуснуллин об улучшении водоснабжения в ДНР: Участки магистральных водоводов меняются километрамиЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию с водоснабжением на Донбассе, а также рассказал о проектах для развития туризма на воссоединенных территориях России.
— В рамках свободной экономической зоны развиваются многие отрасли: от крупных строек жилых кварталов в Скадовске до, например, проекта по модернизации шахты "Белореченская" в ЛНР. В каких сферах инструменты СЭЗ работают наиболее успешно, с вашей точки зрения? А в каких ещё требуют доработки?
— Наиболее успешно инструменты СЭЗ работают там, где у регионов есть исторические преимущества и компетенции. Это, безусловно, промышленность, в частности, угледобыча и металлургия. Отлично показывает себя и строительный сектор: застройщики активно берут землю из банка ФРТ и у регионов, чтобы возводить новое жильё. Люди должны жить в комфортных условиях, и СЭЗ даёт для этого инструменты.
Что требует доработки? Мы видим, что в некоторых сферах, например, в туризме и курортной сфере, потенциал СЭЗ раскрыт пока не полностью. Длинные инвестиционные циклы, оперативная обстановка, все это требует особых условий и дополнительных гарантий. Также мы продолжаем настраивать логистику и таможенные процедуры для предприятий, которые работают на экспорт. Процесс совершенствования механизма СЭЗ непрерывный, мы внимательно слушаем бизнес и оперативно реагируем на его запросы.
— Вы сказали, что люди должны жить в комфортных условиях. Это так. Но есть еще один важный пункт: нужны рабочие места. Какие меры предпринимаются для привлечения кадров в воссоединенные регионы?
— Безусловно, кадровый вопрос сегодня стоит на первом месте. Без людей, без квалифицированных инженеров, технологов, рабочих высокой квалификации любые инвестиции и стройки останутся просто бетоном и металлом. Нам удалось выстроить систему подготовки кадров, тесно увязанную с реальными потребностями промышленности, сейчас крайне востребован в новых регионах.
Меры, которые мы принимаем, можно разделить на три ключевых блока.
Первый блок — это подготовка кадров "под ключ", под конкретные рабочие места. Мы запустили масштабную программу модернизации системы среднего профессионального образования. Мало научить теории — нужно, чтобы студент работал на тех же инструментах, что будут стоять на новых заводах.
Кроме того, правительство направило материальную поддержку на создание 13 образовательно-производственных кластеров в новых регионах в рамках проекта "Профессионалитет". Это значит, что колледжи объединяются с конкретными предприятиями. Бизнес участвует в разработке программ, дает своих наставников, и студент уже со второго курса знает, куда пойдет работать. Такие кластеры создаются в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях . Это не просто учёба, это гарантированное трудоустройство.
Второй блок — это адресное привлечение специалистов. Мы распространили действие федеральных программ "Земский доктор" и "Земский учитель" на наши регионы.
Также законодательно расширены возможности целевого набора. Теперь приоритетную возможность готовить специалистов за счет бюджета получили предприятия — участники свободной экономической зоны в наших регионах. Это дает будущему работодателю прямой инструмент: он заказывает под свое производство нужное число сварщиков, токарей, технологов, а студент получает гарантированное место работы после выпуска.
Третий блок — это сами рабочие места. О них мы тоже думаем. Свободная экономическая зона, о которой мы говорили в начале, уже создала десятки тысяч рабочих мест. Напомню, более 470 компаний-резидентов обеспечили работой уже более 105 тысяч человек в новых регионах, в том числе создали более 12 тысяч новых рабочих мест. И это не просто абстрактные цифры — это люди, которые работают на новых заводах, в сельском хозяйстве, в строительстве.
Таким образом, мы действуем комплексно: создаем спрос на труд (инвестиции и новые предприятия) и одновременно настраиваем систему предложения (подготовка и привлечение кадров). Чтобы у людей была и достойная работа, и нормальная жизнь.
5 января, 07:07"Не отпускайте меня!" Сергей Миронов о том, как Россия возвращает к жизни оболваненных Украиной детейПредседатель партии, руководитель фракции “Справедливая Россия” в Госдуме Сергей Миронов рассказал в интервью изданию Украина.ру о льготах и мерах поддержки ветеранов СВО и их семей, о необходимости введения квот на вакансии в органах власти для участников спецоперации, о судьбах детей из Новороссии.
— Если попросить вас сформулировать главную цель для министерства и для вас лично на 2026 год в исторических регионах, что это будет: сдать определенное количество квадратных метров жилья, запустить конкретный завод, или добиться того, чтобы люди почувствовали, что жизнь окончательно налаживается? Что для вас сейчас главный " успех"?"
— Для министерства, безусловно, есть чёткие цели на 2026 год. Это и ввод жилья, и запуск инфраструктурных объектов. Мы обязаны сдать школы, больницы, водоводы. Это наша прямая ответственность.
Но для меня лично (точнее, я бы сказал, для всех нас в министерстве) настоящий успех — это когда перестаёшь делить эти регионы на "новые" и "старые". Когда повседневные заботы жителей воссоединенных регионов становятся точно такими же, как у жителя Казани или Москвы.
Что для меня главный "успех"? Первый маркер — это улыбка ребёнка в новой школе или отремонтированном спортзале. Второй маркер — это глаза молодого инженера или рабочего на заводе, который вчера получил зарплату, а сегодня предложил свою идею. Это значит, что он врос в это место, ему не всё равно.
И третий, самый важный. Когда я приезжаю в Мариуполь, в тот же микрорайон "Невский", и вижу не просто новостройки, а то, как люди обживают эти кварталы. Как открываются маленькие кофейни на первых этажах, как бабушки сидят на лавочках, как молодые мамы гуляют с колясками.
Поэтому, если формулировать цель на 2026 год коротко, она звучит так: сделать так, чтобы люди в воссоединенных регионах перестали чувствовать себя жителями "особой территории" и просто начали жить. Чтобы для них слово "интеграция" означало не бюрократические процедуры, а возможность спокойно растить детей, работать и видеть перспективу. Квадратные метры и тонны стали — это инструменты. А счастье людей — это цель.
Люди Донбасса и Новороссии — принципиально другие люди. Они настоящие и подчас более открыты к восприятию новых знаний, нежели граждане из мирных регионов России. Им не нужно объяснять значение России. Они знают цену предательства и цену, которую приходится платить за возвращение домой. Об этом, в интервью Народ России требует справедливости. Александр Дугин о тех, кто отдал Украину Западу после распада СССР.
Подписывайся на