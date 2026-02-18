https://ukraina.ru/20260218/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-bespilotnikov-vsu-na-regiony-rossii-1075759133.html

Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России

Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России

Силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 14 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 18 февраля сообщает в своём телеграм-канале

2026-02-18T00:03

"17 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 Пять вражеских БПЛА были сбиты над Белгородской области;🟥 Пять БПЛА – над территорией Курской области;🟥 Два БПЛА – над территорией Ростовской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Брянской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Орловской области.В период с 15:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 13 БПЛА самолётного типа над Белгородской, Курской и Брянской областями.Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб и два ранены в результате атаки украинских террористов на Запорожскую область.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

