Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России

Силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 14 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 18 февраля сообщает в своём телеграм-канале
"17 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 Пять вражеских БПЛА были сбиты над Белгородской области;🟥 Пять БПЛА – над территорией Курской области;🟥 Два БПЛА – над территорией Ростовской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Брянской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Орловской области.В период с 15:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 13 БПЛА самолётного типа над Белгородской, Курской и Брянской областями.Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб и два ранены в результате атаки украинских террористов на Запорожскую область.
"17 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 Пять вражеских БПЛА были сбиты над Белгородской области;
🟥 Пять БПЛА – над территорией Курской области;
🟥 Два БПЛА – над территорией Ростовской области;
🟥 Один БПЛА – над территорией Брянской области;
🟥 Один БПЛА – над территорией Орловской области.
В период с 15:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 13 БПЛА самолётного типа над Белгородской, Курской и Брянской областями.
