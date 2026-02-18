https://ukraina.ru/20260218/glavnoe-za-noch-18-fevralya-1075765342.html

Главное за ночь 18 февраля

Главное за ночь 18 февраля

США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе. Об этом и других важных событиях рассказал 18 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-18T08:20

🟦 США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина якобы еще годы назад предлагала начать производство на своей территории, а также совместно с Румынией, Польшей и другими партнерами по НАТО в регионе.🟦 История с экс-министром энергетики Украины Германом Галущенко демонстрирует, что западные кураторы НАБУ не спустят на тормозах коррупционный трек Зеленского, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник.🟦 РФ будет требовать от НАТО юридически закрепить нерасширение альянса на Восток и потребует отмены решений Бухарестского саммита 2008 года, сообщили в посольстве РФ в Бельгии. 🟦 Многие геополитические прогнозы президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года сбылись, отмечает хорватское издание Advance. Так, его слова об усилении БРИКС и расколе Запада стали реальностью. Также Путин указывал на опасность установления однополярного мира и критиковал возможность расширения НАТО в Восточной Европе.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

Новости

