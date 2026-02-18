Главное за ночь 18 февраля - 18.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260218/glavnoe-za-noch-18-fevralya-1075765342.html
Главное за ночь 18 февраля
Главное за ночь 18 февраля - 18.02.2026 Украина.ру
Главное за ночь 18 февраля
США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе. Об этом и других важных событиях рассказал 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-18T08:20
2026-02-18T08:20
новости
россия
сша
киев
владимир зеленский
владимир путин
родион мирошник
нато
украина.ру
набу
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟦 США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина якобы еще годы назад предлагала начать производство на своей территории, а также совместно с Румынией, Польшей и другими партнерами по НАТО в регионе.🟦 История с экс-министром энергетики Украины Германом Галущенко демонстрирует, что западные кураторы НАБУ не спустят на тормозах коррупционный трек Зеленского, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник.🟦 РФ будет требовать от НАТО юридически закрепить нерасширение альянса на Восток и потребует отмены решений Бухарестского саммита 2008 года, сообщили в посольстве РФ в Бельгии. 🟦 Многие геополитические прогнозы президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года сбылись, отмечает хорватское издание Advance. Так, его слова об усилении БРИКС и расколе Запада стали реальностью. Также Путин указывал на опасность установления однополярного мира и критиковал возможность расширения НАТО в Восточной Европе.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
сша
киев
Украина.ру
Новости
Украина.ру
новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин, родион мирошник, нато, украина.ру, набу
Новости, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Родион Мирошник, НАТО, Украина.ру, НАБУ

Главное за ночь 18 февраля

08:20 18.02.2026
 
США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе. Об этом и других важных событиях рассказал 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина якобы еще годы назад предлагала начать производство на своей территории, а также совместно с Румынией, Польшей и другими партнерами по НАТО в регионе.
🟦 История с экс-министром энергетики Украины Германом Галущенко демонстрирует, что западные кураторы НАБУ не спустят на тормозах коррупционный трек Зеленского, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник.
🟦 РФ будет требовать от НАТО юридически закрепить нерасширение альянса на Восток и потребует отмены решений Бухарестского саммита 2008 года, сообщили в посольстве РФ в Бельгии.
"Все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы", — сказали в посольстве.
🟦 Многие геополитические прогнозы президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года сбылись, отмечает хорватское издание Advance.
Так, его слова об усилении БРИКС и расколе Запада стали реальностью. Также Путин указывал на опасность установления однополярного мира и критиковал возможность расширения НАТО в Восточной Европе.
О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Новости Россия США Киев Владимир Зеленский Владимир Путин Родион Мирошник НАТО Украина.ру НАБУ
 
Лента новостейМолния