ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией - 18.02.2026
https://ukraina.ru/20260218/pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-polsotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1075765174.html
ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией - 18.02.2026 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 43 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны, передает 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-18T07:43
2026-02-18T07:43
сво
спецоперация
россия
ростовская область
брянская область
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
Из них 21 дрон сбили над территорией Брянской области, по шесть – над Белгородской и Крымом, пять над Курской, по два над Ростовской областью и территорией Республики Чувашия и один БПЛА – над акваторией Черного моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны уничтожили в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.Телеграм-канал Shot информировал, что ВСУ атакуют Чувашию. Мощный взрыв прогремел примерно в 5:10 утра. После этого было слышно ещë несколько хлопков на юге и северо-западной окраине города. В одном из районов сейчас наблюдается сильное задымлениеГлава Чувашии Олег Николаев уточнял, что беспилотники атаковали Чебоксары и деревню Яуши в Чебоксарском округе, пострадавших нет. Позже повторная атака беспилотников была зафиксирована в Новоюжном районе Чебоксар.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
брянская область
Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией

07:43 18.02.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Украина.ру
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 43 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны, передает 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 21 дрон сбили над территорией Брянской области, по шесть – над Белгородской и Крымом, пять над Курской, по два над Ростовской областью и территорией Республики Чувашия и один БПЛА – над акваторией Черного моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны уничтожили в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Телеграм-канал Shot информировал, что ВСУ атакуют Чувашию. Мощный взрыв прогремел примерно в 5:10 утра. После этого было слышно ещë несколько хлопков на юге и северо-западной окраине города. В одном из районов сейчас наблюдается сильное задымление
Глава Чувашии Олег Николаев уточнял, что беспилотники атаковали Чебоксары и деревню Яуши в Чебоксарском округе, пострадавших нет. Позже повторная атака беспилотников была зафиксирована в Новоюжном районе Чебоксар.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России на сайте Украина.ру.
07:43ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией
