ПВО за ночь уничтожила почти полсотни вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 43 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны, передает 18 февраля телеграм-канал Украина.ру

Из них 21 дрон сбили над территорией Брянской области, по шесть – над Белгородской и Крымом, пять над Курской, по два над Ростовской областью и территорией Республики Чувашия и один БПЛА – над акваторией Черного моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны уничтожили в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.Телеграм-канал Shot информировал, что ВСУ атакуют Чувашию. Мощный взрыв прогремел примерно в 5:10 утра. После этого было слышно ещë несколько хлопков на юге и северо-западной окраине города. В одном из районов сейчас наблюдается сильное задымлениеГлава Чувашии Олег Николаев уточнял, что беспилотники атаковали Чебоксары и деревню Яуши в Чебоксарском округе, пострадавших нет. Позже повторная атака беспилотников была зафиксирована в Новоюжном районе Чебоксар.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России на сайте Украина.ру.

2026

