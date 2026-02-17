https://ukraina.ru/20260217/to-tak-to-edak-kak-segodnya-zhivetsya-v-donetske-1075665457.html

"То так, то эдак": как сегодня живется в Донецке

"То так, то эдак": как сегодня живется в Донецке - 17.02.2026 Украина.ру

"То так, то эдак": как сегодня живется в Донецке

Донецк поразительно стабилен в своей нестабильности: проблемы все те же, но чуть иначе, что-то налаживается, но усилия нужно приложить колоссальные. И буквально любая история, рассказанная в здешних гостиных, о трудностях, которые нужно преодолеть, чтоб жить по-человечески.

2026-02-17T05:13

2026-02-17T05:13

2026-02-17T05:13

эксклюзив

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075668534_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b3225ff5b13624b3d8a46ab7f4c85144.jpg

Разогнавшись как следует, девочка лет четырнадцати ловко маневрирует, объезжая пестрые конусы. "Пап, ты видел? Видел? А ты можешь так?" - радостно вопрошает она, перекрикивая музыку. "Нет, дочь, не могу", - вздыхает гордый отец. В руках у него пластиковый стаканчик. Такой же яркий, как те конусы на полу.В другом конце зала ребята учатся запрыгивать на ступеньку. Новички выполняют упражнение без роликов, а те, что поопытней, - как положено. Бывалые так и вовсе на две ступени залетают. Ох, ловкачи!- Вы к нам покататься?- Да нет, я коллегу ищу. У него здесь дочь занимается.- Смотрите, а то у нас и взрослые тренируются. Не хотите попробовать? Это весело.- Староват я уже, но в детстве катался.До сих пор трудно поверить, что все описанное происходит в Киевском районе Донецка. Меньше двух лет назад примерно в этих же местах мы пережидали тяжелейший обстрел в каком-то грязном подвале, а теперь сюда роллердром перебрался."Детки наши сильно одичали за годы войны. Сколько лет сидели по домам? Считай, что с начала эпидемии. А у нас катастрофически не хватает чего-то для ребят среднего возраста. Несколько игровых комнат в торговых центрах, но это для самых маленьких. Что еще? Лазертаг, по-моему, да мы вот", - перечисляет Анастасия. Она тут за главную.Каким-то чудом ей и супругу удалось протащить старейший, последний и теперь уже единственный в Донецке роллердром через восемь лет "странной войны" и тяжелейшие для региона годы СВО. При этом они еще как-то умудрялись будущих чемпионов готовить. Энтузиасты.С одной стороны, жизнь в городе потихоньку налаживается, с высоких трибун звучат рассуждения о важности каждого ребенка, а также спорта и здорового образа жизни, а с другой стороны, заведение, где ребенок мог бы ненадолго забыть о тяготах и лишениях, всего одно. Да и это, честно говоря, выжило чудом.Сидя в этом хорошо освещенном зале, наполненном яркими красками и позитивными детскими эмоциями, нетрудно забыть, что война бесконечно далека до логического завершения, а Донецк остается небезопасным. Хотя…где теперь безопасно?Ночь. Просыпаешься от какого-то грохота и некоторое время недоуменно вертишь головой в темноте. Новый взрыв. "А! Война же идет! Ну ладно хоть не призраки тазиками в ванной гремят", - думаешь, вновь засыпая.Недавно глава ДНР Денис Пушилин огорошил широкую общественность указом, который, по сути дела, запрещает снимать и рассказывать обо всем, что касается вражеских атак ракетами и ударными дронами. "А как же каналы-переклички?" - спросите вы. Хочешь информировать – получай аккредитацию.Решение и понятное, и до крайности странное. С одной стороны, гражданам несколько лет объясняли, что можно и нельзя снимать в зоне конфликта. Тем не менее, люди продолжали наводнять соцсети видеозаписями с работой наших средств ПВО и другой чувствительной информацией, помогая неприятелю вести разведку и объективный контроль. По итогу всем запретили все. Радикально, по-военному.С другой стороны, разумнее было бы не аккредитации раздавать, но создать официальный мониторинговый ресурс, из которого "переклички" могли бы черпать и ретранслировать проверенную информацию. Это немножко сложнее, чем бумажки выписывать журналистам и блогерам, зато своевременное и точное информирование спасало бы человеческие жизни. Ну да не жили богато и еще поживем. И к обстрелам, и к отсутствию воды в кранах, кстати говоря, мы привычные.Осознав, что проблемы с водой в регионе сами собой не решатся, а пятый год бегать по улицам с ведрами да мыться в тазу невозможно, дончане выходят из положения по мере сил и средств.- Чего такой грустный?- Да приболел, а воду за меня таскать некому. Чуть дышу.- Много натаскал?- Триста литров. И это с соседней улицы.- Не замерз бак?- Нет, ну частично замерз и кран постоянно замерзает, но деваться некуда.- А по трубам совсем не идет? Ну…по графику.- Почему? Идет! Я помню все даты, когда она шла. В последний раз – перед самым Новым годом, а до того – в ноябре.Те же, у кого вода идет хоть по какому-то графику, ставят накопители: бочка на тысячу литров, да специальный насос. Те, у кого нет газовых колонок, но есть деньги, еще и водонагреватели ставят. Система примитивная, но рабочая: в День воды бак наполняется, а после вода течет прямо из крана. Можно принять самый настоящий душ и почувствовать себя цивилизованным человеком. Главное – не увлекаться. А то ведь сегодня график соблюдается, а через три дня – нет.Стоит это счастье от пятидесяти с копейками до семидесяти тысяч рублей. Ценник, по меркам ДНР, абсолютно космический, зато делают быстро и, как говорится, под ключ. Знающие люди утверждают, что установка подобных штуковин – это крайне выгодный бизнес. Местами даже выгоднее, чем СТО и магазины автозапчастей.Еще один новый бизнес – доставка технической воды прямо на дом. Не хочешь или не в силах по морозу к бочке с ведрами бегать, а из крана вода по графику не течет, - обращайся. Раньше этой услугой все больше малый бизнес пользовался, а по зиме и обычные граждане подтянулись.Когда-нибудь многоумные эксперты примутся изучать это местами совсем уж иррациональное стремление дончан – жить по-человечески в нечеловеческих условиях. А пока мы продолжаем копить материал для будущих научных изысканий.О том, как Великобритания участвовала в организации гражданской войны на Украинре - в статье Павла Котова ""Я рад, что мы это сделали": антироссийские откровения бывшего главы MI6"

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

донецк

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, сво