Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются — Дрозденко
Причины обрушения здания военной полиции, расположенной на территории военной части в Сертолово устанавливаются, об этом сообщил 17 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
2026-02-17T16:00
2026-02-17T16:00
2026-02-17T16:00
"Причины инцидента устанавливаются", — написал Дрозденко в своем телеграм-канале. Губернатор поручил силовому блоку оказать помощь в разборе завалов и спасении пострадавших. "Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово", — проинформировал глава региона.Ранее Дрозденко сообщил, что на территории воинской части в городе Сертолово произошло обрушение здания военной полиции. На месте инцидента работают подразделения МЧС и Леноблпожспас. Больше важных новостей дня в обзоре: "Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраля" на сайте Украина.ру.
"Причины инцидента устанавливаются", — написал Дрозденко в своем телеграм-канале.
Губернатор поручил силовому блоку оказать помощь в разборе завалов и спасении пострадавших. "Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово", — проинформировал глава региона.
Ранее Дрозденко сообщил, что на территории воинской части в городе Сертолово произошло обрушение здания военной полиции. На месте инцидента работают подразделения МЧС и Леноблпожспас.