Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются — Дрозденко

Причины обрушения здания военной полиции, расположенной на территории военной части в Сертолово устанавливаются, об этом сообщил 17 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075736610_0:86:900:592_1920x0_80_0_0_ebba4f97b29ce6488172ce50250509af.jpg

"Причины инцидента устанавливаются", — написал Дрозденко в своем телеграм-канале. Губернатор поручил силовому блоку оказать помощь в разборе завалов и спасении пострадавших. "Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово", — проинформировал глава региона.Ранее Дрозденко сообщил, что на территории воинской части в городе Сертолово произошло обрушение здания военной полиции. На месте инцидента работают подразделения МЧС и Леноблпожспас. Больше важных новостей дня в обзоре: "Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраля" на сайте Украина.ру.

